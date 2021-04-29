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Автор Антон Куликов

Это всерьез? Европу призвали к остановке импорта нефти и газа из России

Экономика

Депутаты Европарламента 29 апреля приняли резолюцию "О России, деле Алексея Навального, наращивании ее военной мощи на границе с Украиной и российском нападении на Чешскую Республику". В резолюции России обещаны разнообразные кары.

Это всерьез? Европу призвали к остановке импорта нефти и газа из России

Резолюция Европарламента

Так, например, евродепутаты призывают Евросоюз и его членов при начале конфликта на Украине немедленно остановить импорт нефти и газа из России, исключить ее из платежной системы SWIFT, заморозить все европейские активы близких к российским властям олигархов и их семей, а также закрыть им въезд в ЕС.

В резолюции указано, что "российские официальные лица, действия или бездействие которых привели к военным преступлениям на Украине", должны будут предстать перед международным уголовным правосудием.

Очень было бы интересно послушать мнение евродепутатов о шествии в Киеве поклонников дивизии СС "Галичина" 28 апреля. Но совершенно очевидно, что мнения этого мы не услышим.

Также в резолюции содержатся требования остановить завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" и прекратить "строительство спорных атомных электростанций Росатомом". Кроме того, содержится призыв выслать из стран Евросоюза российских дипломатов в знак солидарности с Чехией. А Алексея Навального — немедленно освободить.

Резолюция принята 548 голосами "за". Против нее проголосовали 25 евродепутатов. 113 парламентариев воздержались.

Настрой евродепутатов понятен. Хотя строительство "Северного потока-2" они призывали остановить уже несколько раз.

Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер и структуры Евросоюза выполнять их не обязаны. При этом в ходе дебатов по резолюции глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель разъяснил, что у ЕС как у организации нет рычагов сделать то, что относится к исключительной компетенции государств-членов союза и частных компаний. В том числе и что касается "Северного потока-2", а также SWIFT.

Внимания не обращать, но быть готовыми

В России угрозу отключения от SWIFT рассматривают как одну из самых серьезных. Хотя и подчеркивают, что альтернативы в случае чего найдутся.

И все же, как относится к резолюциям Европарламента, пусть они и декларативны?

"Я считаю, что на каждую идею Европарламента, как и всякого парламента мира, в общем, наверное, реагировать не надо. Потому что, безусловно, никакого отключения России от SWIFT мировая экономическая система, в принципе, допустить не может. Это все угрозы, причем угрозы достаточно пустые. Если ты пригрозил, а ничего не исполнилось, ты только потерял лицо. Поэтому я не стал бы особо реагировать", — сказал "Правде.Ру" депутат Госдумы Сергей Калашников.

Политолог Максим Чирков также считает, что к подобным угрозам следует относиться спокойно.

"Как уже сказали высшие должностные лица Евросоюза, не входит в их компетенцию. Но не обращать на это внимание совсем — тоже неправильно. Надо быть готовым к подобным вариантам", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Из возможных санкций действительно система SWIFT — это такое, наверное, чувствительное, что можно сделать по отношению к России. Все банковские переводы, практически все, идут через эту систему. И надо сказать, что это не только внестрановые взаимоотношения, но и внутри России переводы тоже идут с использованием этой системы. Конечно, для России очень важно создавать или даже продвигать аналогичные платежные системы хотя бы для того, чтобы частично заместить эту систему SWIFT", — полагает Максим Чирков.

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Темы санкции максим чирков сергей калашников
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