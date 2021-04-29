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Автор Любовь Степушова

Санкции США против Белоруссии поставили под удар Украину

Экономика » Сырье » Нефть

Американцы уверены, что российские экспортёры нефти перестанут поставлять нефть в Белоруссию, чем поставят Александра Лукашенко в трудное положение. В итоге под ударом оказывается Украина.

Санкции США против Белоруссии поставили под удар Украину

СМИ: Российские экспортёры нефти не хотят работать с белорусскими НПЗ

Reuters со ссылкой на анонимные источники в России сообщило, что российские экспортеры нефти могут приостановить поставки на белорусский НПЗ "Нафтан" после ужесточения санкций США в отношении Белоруссии.

На прошлой неделе Вашингтон возобновил санкции против 9 белорусских государственных предприятий, включая НПЗ "Нафтан" и его владельца госконцерн "Белнефтехим". Причина — президент Александр Лукашенко не выполнил ультиматума Госдепа — не освободил политических заключенных и не начал переговоры со своими оппонентами

Источники агентства указывают, что "Роснефть" и "Сургутнефтегаз" не планируют поставлять нефть на "Нафтан" в мае, а в "Татнефти", "Русснефти" и "Нефтисе" ждут решения руководства.

Россия поставляет на "Нафтан" 5,5 млн баррелей нефти в месяц, и четыре источника заявили, что теперь они ожидают, что объемы будут перенаправлены в морские порты для экспорта, пишет Reuters.

Санкции предписывают прекратить все отношения с заводом до 3 июня.

Как пишет Телеграм-канал "Газ-Батюшка", для многих российских компаний сам риск попадания под санкции будет оказывать серьезное влияние. Некоторые из них лучше откажутся от сотрудничества, но избегут потенциальных рисков, связанных с репутационными и финансовыми потерями.

Эти санкции могут оказаться для Минска болезненными на фоне более сложной экономической и политической ситуации, полагают авторы канала.

Когда надо Путину, "Роснефть" работает и с подсанкционными предприятиями

Однако "Роснефть", которая стала крупнейшим поставщиком нефти в Белоруссию в апреле прошлого года не уходит из Венесуэлы, которая тоже находится под санкциями. В феврале 2020 года США ввели санкции против дочерней компании "Роснефти" за торговлю венесуэльской нефтью, в результате чего акции российской нефтяной компании упали.

Но "Роснефть" и государство решили ситуацию. Компания продала свои активы в Венесуэле быстро образованной госкомпании "Росзарубежнефть", оставив себе 9,6 процента акций. Это было уже отработанным шагом. Так, в 2018 году Москва задействовала государственный Промсвязьбанк для создания нового банковского механизма, который поддержал оборонный сектор после санкций США против отечественных производителей оружия.

С другой стороны Игорь Сечин сам находится под личными санкциями США с 2014 года. ExxonMobil была оштрафована на 2 миллиона долларов за контракты, которые она подписала с Сечиным в этой должности. Но в декабре прошлого года окружной суд США в Техасе отменил этот штраф на том основании, что в инструкциях Минфина США не было ясно указано, что личные санкции в отношении Сечина также запрещают отношения с "Роснефтью".

Таким образом, дело не столько в санкциях и репутационных и финансовых рисках, сколько в политике. Если "Роснефть" уйдёт из Белоруссии, то на это нужны веские политические причины. "Русснефть", например не уходила из Белоруссии, когда отношения Москвы с Минском были очень натянутыми. Причины сегодня имеются — нерешительность Лукашенко при подписании должных карт интеграции с РФ в условиях зависимости казны Белоруссии от экспортных поставок нефтепродуктов за рубеж.

По мнению директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина, "у нас дружба с Белоруссией построена не чисто на материальной основе, а сугубо и очень серьёзно завязана на взаимной политике".

"Думаю, что это всё бред насчет того, что мы прекратим поставлять туда нефть. Во-первых, нефть поставляется через нефтетрейдеров. А то, что нефтетрейдеры не будут поставлять… Всегда найдется нефтетрейдер, который поставит. Резюме такое: поставлять будем, а формы поставки будут определяться непосредственно по факту, когда будет такая потребность", — сказал "Правде.Ру" Игорь Юшков.

Вашингтон санкциями против Белоруссии, поставил под удар Украину

Решение официального Вашингтона возобновить действие санкций в отношении девяти белорусских госпредприятий направлено против интересов бизнеса, заявил МИД Белоруссии.

"Данный шаг, какой-бы риторикой он ни вуалировался, фактически направлен на ухудшение материального благополучия белорусских граждан и снижение экономического потенциала нашей страны — одного из столпов белорусской независимости. Такие действия недвусмысленно демонстрируют, за какую на самом деле "свободную и независимую Беларусь" так ратует американская администрация", — сказано в заявлении белорусского министерства от 20 апреля.

Однако в США, вероятно, не очень понимают, что Белоруссия является главным поставщиком топлива на Украину. Сообщалось, что импорт нефтепродуктов из Белоруссии на Украину в денежном выражении в 2018 году составил 2,113 млрд долл. (38,1%), из России — 2,069 млрд долл. (37,3%).

На начало 2019 года в Украине действовали всего два нефтеперерабатывающих завода — в Одессе и Кременчуге. Они производили на двоих около 2,1 млн тонн нефтепродуктов в год, в то время как потребность Украины составляет минимум 7 млн тонн. Дефицит покрывается за счет закупки топлива у Беларуси (43% импорта) и России (37%), сказал директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин в эфире одного из украинских телеканалов.

Таким образом, ударив по Белоруссии, США потенциально ударили по Украине. Александр Лукашенко уже перенаправил нефтепродукты из Клайпеды в российские порты, и это тоже было политическим решением.

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Темы роснефть белоруссия санкции сша игорь юшков союзное государство россия - белоруссия
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