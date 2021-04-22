Россия решила забыть об авиации

В эфире программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов рассуждает об истории российского самолетостроения. И сделанные им выводы — увы — весьма неутешительны.
1-й Боткинский проезд, дом 7. Именно там находится 50-60 гектаров закрытой или на сегодня уже условно закрытой территории, которая некогда принадлежала РСК "МиГ", Объединенной авиастроительной корпорации. Более 100 лет отечественного самолетостроения вместила в себя история этого места.
Именно отсюда полетели первые "Фарманы" и "Ньюпоры".
Именно здесь в свое время дорабатывался и хранился наш знаменитый богатырь "Илья Муромец" - один из самых больших самолетов тех лет, да и до сегодняшнего дня мало превзойденный по размеру крыльев в своей категории.
Здесь работали Жуковский, Сухой, Поликарпов и многие конструкторы, поднявшие некогда нашу военную и гражданскую авиацию на недосягаемые высоты.
Еще в июле 2017 года газета "Известия" сообщила, что цеха и ангары перестали быть востребованными, поэтому авиационные заказы там нельзя производить, и полеты с этой территории были запрещены. Также было сказано о создании так называемого технопарка ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации).
Предполагалось, что технопарк ОАК даст возможность трудиться на своей территории и инженерам, и конструкторам, которые смогут там проектировать новые самолеты.
Менее чем через полгода все те же "Известия" написали, что проект "несколько переформатирован", теперь это "Объединенная авиастроительная корпорация — Девелопмент".
То есть вместо технопарка ОАК будет реализован какой-то риелторский проект.
И через каких-то два года — в 2019-м — Анатолий Сердюков, председатель совета директоров ОАК, заявил, что "вокруг Ленинградского шоссе существует безумное количество мощностей, которые абсолютно не востребованы, относятся к авиационному сектору, цеха там уже полуразрушены, ангары не нужны, можно, дескать, было бы задуматься о том, как лучше их реализовать, потому что производства там нет".
Приходит время, когда державам и людям "пора наступает исчезнуть". И почему бы этим цехам не уступить место будущему? Тем более, что будущее действительно наступает на цеха:
Пройтись катком по уникальным ангарам, построенным легендарным Шуховым в стиле конструктивизма:
Уникальные ангары — не единственное, что готовы снести девелоперы, чтобы возвести очередной безликий комплекс во славу всех тех, кто решил поселиться на бывшей Ходынке или устроить там себе офис. Что им за дело до сохранения архитектурных форм, уникальных не только для Москвы, но фактически для России и всего мира?
По этому поводу я задаюсь вопросом:
кто мешает создать музей воздухоплавания на территории России, на территории Москвы, на примере которого могли бы, изучая историю, обучаться поколения будущих инженеров?
Полную версию программы "Контрольный выстрел" смотрите в прикрепленном видео.
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