Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Артамонов

Россия решила забыть об авиации

Экономика

В эфире программы "Контрольный выстрел" военный обозреватель Александр Артамонов рассуждает об истории российского самолетостроения. И сделанные им выводы — увы — весьма неутешительны.

Место, где всё начиналось

1-й Боткинский проезд, дом 7. Именно там находится 50-60 гектаров закрытой или на сегодня уже условно закрытой территории, которая некогда принадлежала РСК "МиГ", Объединенной авиастроительной корпорации. Более 100 лет отечественного самолетостроения вместила в себя история этого места.

Именно отсюда полетели первые "Фарманы" и "Ньюпоры".

Именно здесь в свое время дорабатывался и хранился наш знаменитый богатырь "Илья Муромец" - один из самых больших самолетов тех лет, да и до сегодняшнего дня мало превзойденный по размеру крыльев в своей категории.

Летающий гигант: самолет
Летающий гигант: самолет "Илья Муромец"

Здесь работали Жуковский, Сухой, Поликарпов и многие конструкторы, поднявшие некогда нашу военную и гражданскую авиацию на недосягаемые высоты.

"Не требуется"

Еще в июле 2017 года газета "Известия" сообщила, что цеха и ангары перестали быть востребованными, поэтому авиационные заказы там нельзя производить, и полеты с этой территории были запрещены. Также было сказано о создании так называемого технопарка ОАК (Объединенной авиастроительной корпорации).

Предполагалось, что технопарк ОАК даст возможность трудиться на своей территории и инженерам, и конструкторам, которые смогут там проектировать новые самолеты.

Менее чем через полгода все те же "Известия" написали, что проект "несколько переформатирован", теперь это "Объединенная авиастроительная корпорация — Девелопмент".

То есть вместо технопарка ОАК будет реализован какой-то риелторский проект.

И через каких-то два года — в 2019-м — Анатолий Сердюков, председатель совета директоров ОАК, заявил, что "вокруг Ленинградского шоссе существует безумное количество мощностей, которые абсолютно не востребованы, относятся к авиационному сектору, цеха там уже полуразрушены, ангары не нужны, можно, дескать, было бы задуматься о том, как лучше их реализовать, потому что производства там нет".

Эта история имеет продолжение в сегодняшнем дне

Приходит время, когда державам и людям "пора наступает исчезнуть". И почему бы этим цехам не уступить место будущему? Тем более, что будущее действительно наступает на цеха:

  • буквально рядом с обветшавшим ангаром находятся такие стекляшки, высокие офисные здания из стекла и бетона, которые уже вплотную придвинулись к забору и готовы вот этот древний обветшавший забор перешагнуть для того, чтобы продолжить свое триумфальное шествие по территории некогда славного завода.

Пройтись катком по уникальным ангарам, построенным легендарным Шуховым в стиле конструктивизма:

  • ажурные переплеты, заклепки, как на Эйфелевой башне, ни одного сварного шва, колоссальные окна и увеличение освещения территории ангара за счет сложных изломанных форм крыши.
авиационный ангар Шухова
Авиационный ангар Шухова
  • Все это по-прежнему цело, абсолютно не обветшало, в принципе нуждается не более чем в покраске и в текущем ремонте.

Самолеты — под болгарку

Уникальные ангары — не единственное, что готовы снести девелоперы, чтобы возвести очередной безликий комплекс во славу всех тех, кто решил поселиться на бывшей Ходынке или устроить там себе офис. Что им за дело до сохранения архитектурных форм, уникальных не только для Москвы, но фактически для России и всего мира?

  • Вместе с ангарами "под нож" — точнее, под болгарку — идут и самолеты 30-х годов прошлого столетия, вместо того, чтобы превратиться в музейные экспонаты.

По этому поводу я задаюсь вопросом:

кто мешает создать музей воздухоплавания на территории России, на территории Москвы, на примере которого могли бы, изучая историю, обучаться поколения будущих инженеров?

 

Полную версию программы "Контрольный выстрел" смотрите в прикрепленном видео.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ольга Лебедева
Темы авиация самолеты александр артамонов
Новости
Россия может стать "донором" кислорода для всего мира
ЕС - России: предлагаем продолжить общение по вопросам разоружения
Лоза признался, что сильно недолюбливает Бари Алибасова
Главный тренер "МЮ" повздорил с протестующими фанатами клуба
Вирусолог Альтшейн объяснил, почему России грозит третья волна COVID-19
Греф: в мире сформировался невиданный избыток денег
Валуев о запрете BLM на Олимпиаде: "МОК и так в политике по самые уши"
"Не надо ждать": Мишустин попросил начать работу по поручениям Путина
Батрутдинов объяснил, почему до сих пор холост
Социально значимые продукты подорожали сильнее инфляции
Последние материалы
Лоза признался, что сильно недолюбливает Бари Алибасова
Главный тренер "МЮ" повздорил с протестующими фанатами клуба
Вирусолог Альтшейн объяснил, почему России грозит третья волна COVID-19
Греф: в мире сформировался невиданный избыток денег
Валуев о запрете BLM на Олимпиаде: "МОК и так в политике по самые уши"
"Не надо ждать": Мишустин попросил начать работу по поручениям Путина
Батрутдинов объяснил, почему до сих пор холост
Социально значимые продукты подорожали сильнее инфляции
Коммунисты потребовали отставки Зюганова из-за кризиса в КПРФ
Дежавю: зачем Макрону ехать на Украину и причём тут США
Популярное
Новости Украины
Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому

Владимир Зеленский сделал истеричное заявление перед выступлением Владимира Путина перед Федеральным Собранием, надеясь упредить его жёсткую позицию по Украине.

Пожалеете о содеянном, как давно не жалели: Путин ответил Зеленскому
Белоруссия на пороге исторических событий
Точка зрения
Белоруссия на пороге исторических событий
Мир. Новости мира
Белый дом отреагировал на слова Путина о Шерхане и Табаки
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: какие выводы можно сделать
Любовь Степушова Почему Лукашенко не перестаёт быть многовекторным Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
Где Москва прочертила "разошедшемуся" Эрдогану красную линию
Политика. Новости и аналитика
Акции в поддержку Навального: что известно
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников