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Автор Инна Новикова

Как "средняя зарплата по стране" вводит в заблуждение Росстат

Экономика

На минувшей неделе Росстат сообщил, что уровень бедности в России сократился до минимума с 2014 года.

Как "средняя зарплата по стране" вводит в заблуждение Росстат

И по итогам 2020 года — года пандемии — в России проживает 17,8 млн человек с доходами ниже прожиточного минимума, это 12,1%. И это самая низкая цифра за последние 6 лет.

Как соотнести эти цифры с тем, что из каждого утюга, образно говоря, нам сообщалось о том, насколько был тяжелый год для России, для бизнеса, для людей? О том, что очень многие работу потеряли, доходы упали практически у всех, а цены выросли в разы…

Своим мнением об этом в эфире авторской программы главного редактора "Правды.Ру" Инны Новиковой поделился исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, кандидат политических наук Станислав Бышок.

Читайте начало интервью:

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— Что бы ни говорили про минимальную инфляцию, просто нужно прийти в магазин. Я, например, хожу в один и тот же магазин, и если я вижу, что стоимость той корзины, которую я беру обычно, выросла в 2, а то и в 3 раза, я понимаю, что это рост цен, что бы мне ни рассказывали.

И вот я вдруг слышу такое заявление, что, оказывается, у нас сейчас минимум людей, у которых доход ниже прожиточного минимума.

Это так Росстат считает или действительно какое-то чудо экономическое произошло?

— Я тоже хожу в одни и те же магазины, и как-то у меня чек существенно растет в последние годы. Хотя покупаю более-менее то же самое.

Тут речь идет о бедности. Это когда человек сам о себе говорит, что он бедный, он видит, что цены начинают кусаться и чек становится больше. И мы используем какие-то критерии, которые соответствуют нашим статистическим ведомствам.

Действительно, когда наши соотечественники сегодня, в 2021 году, говорят, что нечего есть — мы же понимаем, что они это не в прямом смысле слова говорят, а выражаются фигурально.

С другой стороны, мы вспоминаем 1991-1993 годы. Тогда было по-настоящему тяжело, в том числе даже с продуктами первой необходимости.

  • Если смотреть в динамике, то, действительно, мы стали "лучше одеваться и лучше питаться".

Проблема в том, что не только сама по себе экстремальная бедность играет роль в нашем плохом социальном самочувствии, но еще и социальное расслоение.

Причем второе — в большей степени. Когда мы видим, что есть люди, которые едва сводят концы с концами, пусть и не голодают, но и досыта не едят…

— Да и голодают, есть те, кто реально голодает.

— А с другой стороны, есть те, кто экстремально богат, и это вызывает гораздо более неприятные чувства, чем если бы просто все были одинаково бедны.

И это большая проблема, которая и в России, и в разных странах присутствует.

То есть не сам по себе факт низкого дохода, а факт большого социального расслоения. И это как раз приводит в демократических странах к голосованию за протестные партии, а в странах, где выборов нет настоящих, тоже к чему-то приводит.

— Статистики утверждают, что причина того, что уровень бедности сократился, простая:

  • рост пенсий, а также зарплат в государственном секторе и у сотрудников крупных коммерческих компаний.

Поскольку рост зарплат в государственном секторе очень серьёзный, и в крупных компаниях, где все мечтают работать, тоже весьма солидный, падение дохода у 12% уравновешивается. Это как бы средняя зарплата.

— Державность. Это наша державность. Можно этим гордиться, наверное.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы росстат бедность станислав бышок
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