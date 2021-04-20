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Автор Александр Шторм

Миграционная амнистия не сработала

Экономика

Проведённая в России во время пандемии миграционная амнистия не принесла настоящих результатов. Люди не пришли за документами, опасаясь депортации.

Миграционная амнистия не сработала

Об этом говорили участники международной конференции, посвящённой иностранным трудовым ресурсам. Основными проблемами стали масштаб мероприятия и страх высылки.

К тому же МВД вряд ли способно реализовать предупреждение о высылке всех незаконно находящихся в стране хотя бы потому, что неизвестно их число.

Напомним, ранее первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой сообщил, что страны СНГ должны до середины июня забрать своих граждан, незаконно находящихся в РФ. Иначе их ждёт депортация.

Страны начали урегулирование вопроса, к примеру, Агентство по вопросам внешней трудовой миграции минзанятости Узбекистана само обратилось к соотечественникам с призывом "привести документы в порядок".

По мнению правозащитников, властям РФ реально было бы проще и дешевле легализовать мигрантов.

Но на сегодняшний день непонятен механизм поиска и выдворения нелегалов, многие из которых научились годами скрываться от правоохранителей.

Плюс массовость затеи будет стоить немалых потерь бизнесу и дополнительных расходов бюджета. Не исключен также и коллапс в центрах временного содержания иностранцев.

Сами мигранты жалуются на огромные очереди и несоблюдение сроков постановки на миграционный учёт, а про деньги и говорить не приходится — за оформление пакета документов, связанных с патентом, мигрантам приходится платить около 25 тысяч рублей.

Как отметил на международной конференции, посвящённой трудовой миграции, председатель правления ПРОО "Миграция" Сергей Пушкарёв, люди банально не хотят попасть в поле зрения правоохранительных органов и быть депортированными после снятия ограничений.

Сегодня есть запрос на серьёзный анализ рынка труда и потребности страны в иностранной рабочей силе. Правозащита настаивает на появлении гражданского миграционного ведомства, которое занималось бы всем комплексом проблем.

Согласно исследования член-корреспондента РАН Сергея Рязанцева, приезжие из Центральной Азии не торопятся возвращаться из России на родину, хотя опрос показал, что:

  • 64% нечем было платить за жилье,
  • 45% сообщили о потере работы без перспектив иного трудоустройства,
  • 43% не хватало денег даже на еду.

Разумеется, 88% опрошенных иностранцев пожаловались на существенное сокращение заработков.

В другом исследовании 11% опрошенных признали, что точно переболели коронавирусом, 23% заметили у себя симптомы, но анализов не делали. Почти у половины (47%) приезжих переболели знакомые, у 42% — кто-то из членов семьи.

По словам руководителя проекта "Право на родину" Евгения Боброва, из-за масштабного теневого миграционного посредничества бюджет недополучает огромные средства. Виной тому космические цены за услуги в единых миграционных центрах и аффилированных с ними фирмах-посредниках. К слову, Бобров заявил, что нужно срочно отменить безальтернативное выдворение иностранцев за два незначительных правонарушения, это ведёт только к расходам в никуда.

По сути, трудовая миграция должна быть обоснована только наличием вакантных рабочих мест, не востребованных россиянами. При этом в "программу переселения соотечественников" мигранты практически не попадают. И стремиться им сюда, кроме получения рублей и работы, совершенно незачем.

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Как пандемия изменила миграционные чаяния
Редактор: Елена Тимошкина
Темы депортация евгений бобров сергей пушкарёв сергей рязанцев трудовая миграция александр горовой нелегальные мигранты миграционные проблемы
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