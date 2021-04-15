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Автор Антон Куликов

Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России

Экономика

Администрация Джо Байдена планирует ввести очередные санкции против России. Анонс появился практически во всех ведущих изданиях и агентствах США. Согласно этим данным, о санкциях будет объявлено 15 апреля.

Санкции против госдолга: насколько это сильный удар по России

Новый набор санкций. Хотя не такой уж и новый…

В США, напомним, Россию обвиняют во вмешательстве в выборы, якобы предложенные талибам выплаты за нападения на американских солдат в Афганистане, кибератаки. И с момента инаугурации Джо Байдена угрожали ответными мерами, которые не заставят себя ждать.

Касательно сообщений о новых санкциях есть нюансы. По данным одних источников, санкции будут включать в себя ограничительные меры в отношении двух десятков российских организаций, российских чиновников (человек 12), а также высылку дипломатов. По другим данным, под американские санкции попадут три десятка российских организаций.

В общем, так или иначе набор достаточно стандартный. Разве что дипломатов высылают не каждый раз.

Но есть и отличие. На этот раз власти США, если верить сообщениям прессы, собираются ввести ограничительные меры против российского госдолга. Чиновники нынешней администрации неоднократно заявляли, что санкции должны быть чувствительными.

Удар по госдолгу

Итак, если исходить из данных прессы, то с 14 июня американские финансовые организации не смогут покупать российские облигации при первичном их размещении. Касается это только новых размещений, те ценные бумаги, что уже находятся в обороте, под ограничения не подпадают. На вторичный рынок ограничения также не распространяются, так что покупать их американцы при желании смогут. Хотя это будет существенно менее выгодно, нежели при первичном размещении.

Ранее в России комментировали тему распространения санкций на госдолг. В частности, говорила об этом глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Если такие санкции будут, могут быть краткосрочные колебания ликвидности, но в целом у нас уровень государственного долга очень небольшой по международным меркам, один из самых низких. И то, что проводится бюджетная политика и госдолг находится в постоянно контролируемой зоне, — это не создаёт каких-то системных рисков финансовой стабильности. В любом случае у нас есть все инструменты для того, чтобы с волатильностью на финансовом рынке справляться", — подчёркивала Набиуллина.

Стоит напомнить, что с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций. По сути, это фактический запрет на размещение российским минфином новых долларовых евробондов, поэтому в 2020 году за рубежом Россия занимала только в евро.

Основная часть государственных заимствований приходится на внутренний рынок. Главную роль в первичных размещениях ОФЗ сейчас играют российские госбанки, доля нерезидентов в облигациях федерального займа составляет около 20 процентов. В мартовских аукционах, суммарный объём размещения на которых составил 562,6 млрд рублей, доля участия нерезидентов составила 9,6 процентов.

То есть, по большому счёту, критическим новое американское ограничение не станет (но, опять же, если планы именно такие, как об этом сообщают в прессе). Хотя, конечно, ничего хорошего в подобных ограничениях нет. И повлиять они могут не только на экономику, но и на политику. В частности, относительно каких-либо переговоров Москвы и Вашингтона. О чём вести переговоры, если вас могут в любой момент обвинить в какой-нибудь кибератаке и ввести очередную порцию санкций?

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Россиянам посоветовали не ждать отмены санкций
Редактор: Елена Тимошкина
Темы госдолг санкции эльвира набиуллина антироссийские санкции
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