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Автор Александр Шторм

Квалифицированные мигранты и россияне не нужны РФ?

Экономика

Российский рынок труда не заинтересован в квалифицированных кадрах из-за рубежа. Спрос на специалистов в России значительно снизился.

Квалифицированные мигранты и россияне не нужны РФ?

В связи с обострившимися "миграционными вопросами" часто звучит идея, что если уж привлекать рабочие руки в РФ, то пусть это будут "квалифицированные мигранты".

Только кому они тут нужны — большой вопрос.

Результаты исследования экономистов НИУ ВШЭ Елены Варшавской и Михаила Денисенко "Мобильность иностранных работников на российском рынке труда" показывают, что чем позже (с момента распада СССР) мигрант приезжал в Россию, тем ниже оказывалась его квалификация.

Экономист Дмитрий Прокофьев в своем телеграм-канале отметил, что среди тех, кто прибыл в Россию на рубеже XX-XXI веков, каждый пятый мигрант (21,3%) имел высшее образование. В 2011 году таких было уже лишь 12%.

  • По данным исследования, среди тех, кто въехал в РФ в начале 2000-х, людей со средним общим образованием — 39,5%, со средним специальным — 31,4%.
  • В 2011 году людей со средним образованием была уже половина (50,4%), со средним специальным — только 24,1%.
  • За последние десять лет доля людей без квалификации поднялась с 7,9% до 13,6%.

Изменилась и профессиональная структура первых рабочих мест мигрантов. Примерно с 28,5% среди приехавших более десяти лет назад до 52,7% среди прибывших в 2011 году начинали с самых низких позиций. Зато упала занятость в сфере обслуживания и торговли (с 34,3% до 18,8%), руководителей и специалистов (с 8% до 3,1%).

Так что налицо запрос на рабочую силу в сторону неквалифицированных занятий.

По сути, дело здесь не в мигрантах, а в результатах двадцатилетней трансформации российского рынка труда, которому квалифицированные россияне, как оказалось, теперь тоже не очень-то и нужны.

Кроме того, у мигрантов практически нет медицинской помощи. Социолог Ирина Кузнецова и политолог Лайсан Мухарямова из Татарстана в своём исследовании отмечают, что ни УФМС, ни политики не имеют достоверной информации о состоянии здоровья данной группы людей.

Учёта и контроля этой группы населения просто нет.

Заболевшие обычно прибегают к самолечению (48%) либо вообще ничего не предпринимают (12%). Доля мигрантов, обращающихся к врачу, — около 40%.

Даже те, у кого есть документы, в больницы не спешат, так как дороговизна полисов ДМС, недоступность полисов ОМС, отсутствие мотивации у работодателей для охраны здоровья трудовых мигрантов и невозможность выбора медучреждения для прохождения медицинского освидетельствования просто сводят на нет весь порыв.

В итоге понятно, что медполис есть только у 26,9% приезжих, 73,1% респондентов его не имеют. В случае тяжелых ситуаций мигранты оказываются в роли "недобровольного клиента", вынужденного обратиться за профессиональной помощью.

Напрашивается вывод, что "на нелегальном статусе мигранта" зарабатывает гораздо больше людей, чем кажется.

Зато мигрантов обяжут подтверждать знание русского языка каждые три года. Этим сроком ограничивается действие сертификата о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ. Такое постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы ниу вшэ ирина кузнецова михаил денисенко елена варшавская лайсан мухарямова трудовые мигранты дмитрий прокофьев нелегальные мигранты
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