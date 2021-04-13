Рекорды агропрома и скрытые резервы

Успехи отечественного агропрома в последние годы внушают оптимизм. Уже не кажутся невероятными идеи о превращении России в крупнейшую аграрную державу и завоевании лидерских позиций в мире по экспорту продовольствия. Однако надо сделать еще немало, чтобы отрадная тенденция привела к желаемой цели.

Недавно министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отчитывался в Кремле о результатах работы отрасли за прошлый год. Было отмечено, что объём экспорта вырос в 2020 году почти на 20% и составил $30,7 млрд. Сенсацией стал тот факт, что впервые со времён Советского Союза Россия стала нетто-экспортёром продовольствия: разница между экспортом и импортом составила $1 млрд.

Благодаря активным мерам господдержки (субсидии, льготные кредиты, лизинг и т. д.), успехам нашего АПК не смогли помешать ни пандемия, ни неблагоприятные погодные условия. Более того, из-за ажиотажного спроса многие страны были вынуждены создавать значительные запасы, что подстегнуло рост объёмов закупок. По данным "Агроэкспорта", российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран. Три крупнейших импортёра нашей сельхозпродукции — Китай, Турция и Казахстан. Львиная доля экспорта пришлась на зерно (33%), за ним следуют масложировая, мясная и молочная продукция, рыба и морепродукты и т. д.

Сегодня становится реальностью несбыточная мечта партийных боссов советского времени превратить сельское хозяйство в эффективно работающую отрасль, способную обеспечить страну сырьём и продовольствием. Вспоминается волюнтаристский призыв лидера СССР Никиты Хрущева "догнать и перегнать Америку за три года по производству мяса, молока и масла на душу населения", который остался благим пожеланием. Современный АПК работает качественнее благодаря рыночным принципам хозяйствования, а также политике импортозамещения, ставшей ответом на бездумную санкционную политику Запада.

Их рейтинги нам не указ

Россия в прошлом году резко поднялась в Глобальном индексе продовольственной безопасности от The Economist Intelligence Unit, переместившись с 42-го места на 24-е. Рассчитывается он как средневзвешенное значение по четырём критериям: доступность продуктов питания, их наличие, качество и безопасность, разнообразие природных ресурсов и их устойчивость. У нашей страны, набравшей 73,7 балла из 100, уровень безопасности хороший. Перед нами, на 23-м месте, расположилась братская Белоруссия с 73,8 балла. По мнению авторов рейтинга, есть лишь две страны в мире с очень хорошим уровнем безопасности, у которых более 80 баллов — это Финляндия (85,3) и Ирландия (83,8).

По таким критериям, как "доступность продуктов питания для населения" и "качество и безопасность", по мнению The Economist Intelligence Unit, Россия достигла очень хорошего уровня. Намного ниже оцениваются критерии "наличие продуктов" и "разнообразие природных ресурсов и их устойчивость". Оценивая отдельные показатели, влияющие на главные критерии, авторы рейтинга сделали вывод о скромном развитии научных исследований и разработок, слабом развитии сельскохозяйственной инфраструктуры, недостаточном разнообразии рациона, а также присутствии политических и социальных барьеров.

Иностранные рейтинги могут служить определённым ориентиром, но они нам, как говорится, не указ. В России действует Доктрина продовольственной безопасности, устанавливающая нормы по основным видам сельхозпродукции и продовольствия собственного производства. По данным Минсельхоза, в 2020 году по зерну достигнут уровень 163,6% против показателя Доктрины 95%, растительному маслу — 190% (против 90%), рыбе и рыбной продукции — 143,4% (85%). Кроме того, достигнута самообеспеченность по мясу, сахару и картофелю.

В Центре отраслевой экспертизы Россельхозбанка полагают, что импортозамещение в 2020 году наиболее динамично происходило в садоводстве, овощеводстве, а также производстве свинины и курятины. Рост по сравнению с 2019 годом отмечен в производстве не только зерна, но и молока. Досадным явлением стало снижение валовых сборов подсолнечника и сахарной свеклы, сыгравшее свою роль в скачке цен на сахар и подсолнечное масло в конце прошлого года.

Рост цен как зеркало проблем

Как сообщает ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН), мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд. В марте среднее значение индекса продовольственных цен ФАО подросло ещё на 2,1%, составив 118,5 пункта. Индекс цен на растительное масло достиг почти 10-летнего максимума. Несмотря на небольшое снижение, индекс цен на сахар на 30% выше прошлогоднего. Такая же тенденция отмечается в отношении мяса и молочной продукции.

Участие в глобальном продовольственном рынке открывает перед российским агропромом большие перспективы, но при отсутствии гибкого механизма регулирования и господдержки может пострадать внутренний рынок. Из-за слабого рубля и зависимости от экспорта семян, кормов и техники растёт себестоимость производства. Высокие цены на мировом рынке поощряют экспорт, что не лучшим образом сказывается на доступности продовольственных товаров для россиян.

Неконтролируемый рост цен на сахар, подсолнечное масло и некоторые другие продукты в конце прошлого года вынудил президента Владимира Путина сделать внушение членам правительства, которые в свою очередь разработали и применили в кратчайшие сроки механизм стабилизации цен.

"В целом для нивелирования этой непростой ситуации, — отметил Дмитрий Патрушев, — мы предприняли дополнительные меры поддержки и меры таможенно-тарифного регулирования".

Пришлось пойти на не вполне рыночные решения, связанные с фиксацией цен на подсолнечное масло и сахар, ввести квоты на экспорт зерна, поднять до заградительных уровней пошлины на экспорт семян подсолнечника и рапса. Эксперты выражают опасения, что подобные меры могут плохо сказаться на сельхозэкспорте из России. И это совсем не кстати, ведь президентом страны перед АПК поставлена цель довести экспорт до $45 млрд к 2024 году.

Рост цен — это неприятное следствие сохраняющихся проблем, которые необходимо решать системно, считает управляющий партнёр консалтингового агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк. Для поддержки сельского хозяйства важно развивать отечественное семеноводство и производство кормов, создавать перерабатывающие мощности, чтобы экспортёрам было выгоднее поставлять за рубеж готовые продукты, а не сырьё.

Потенциал в сфере сельхозпроизводства России огромен, его раскрытие станет серьёзным направлением роста экономики страны. Как считает заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам и президент АККОР Владимир Плотников, ситуация осложняется низкой доходностью крестьянских хозяйств, потому что именно малые хозяйства обеспечивают и рост поголовья крупного рогатого скота, и увеличение производства зерна.

"Государственная поддержка должна развиваться равномерно, на справедливой основе, а не только в пользу крупных вертикально интегрированных холдингов", — заявляет Владимир Плотников.

Пандемия продемонстрировала очень наглядно, к чему может приводить обрыв логистических цепочек. Россия с её огромными пространствами не может игнорировать вопрос создания современной агрологистической инфраструктуры на новом технологическом уровне. Иначе трудно будет осуществлять сбыт возрастающего производства продуктов, когда речь идёт, например, о поставках фруктов с юга России в Сибирь или дальневосточной рыбы — в Москву.

Естественно, для реализации масштабных проектов в сфере АПК нужны большие инвестиции. Эксперты ТПП выдвинули идею привлечения в этих целях банковских вкладов населения, объём которых достигает порядка 30 трлн рублей. Переток средств населения в реальный сектор экономики можно простимулировать, если выпустить облигации под реализацию крупных проектов с выгодными процентами и определёнными гарантиями государства.

Станет ли продовольствие тем экспортным товаром, который потеснит с Олимпа нефть и газ, пока трудно сказать. Правда, движение в этом направлении из года в год даёт о себе знать. Важно поддержать зародившиеся положительные тренды через научные исследования, внедрение инновационных решений, коммуникацию с потребителями и поддержку инвестиций в значимые проекты.