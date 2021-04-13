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Автор Антон Куликов

Без Visa и MasterCard: какие варианты будут у России

Экономика

В Кремле вновь прокомментировали тему возможных западных санкций. Но если ранее речь шла об отключении России от системы межбанковских платежей SWIFT, то теперь о платёжных системах Visa и MasterCard. А это уже касается если и не каждого жителя нашей страны, то очень многих.

Без Visa и MasterCard: какие варианты будут у России

"Достаточно непредсказуемый процесс"

На днях министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ведёт работу по отказу от контролируемых Западом платёжных систем. А во вторник, 13 апреля, эту тему развил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, ряд государств используют в отношении нашей страны разные формы ограничений, "которые преследуют цель такого незаконного с точки зрения международного права сдерживания России".

"Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобную недружественную, а порой даже враждебную форму поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего", — подчеркнул Дмитрий Песков.

По его словам, лучшим способом купирования рисков является создание систем, которые могут компенсировать отсутствие той или иной услуги и тех или иных форматов сопровождения финансовой деятельности: "Этот процесс происходит, вы знаете, что когда пошли сначала разговоры о Visa и MasterCard, постепенно, не без проблем, но начала создаваться национальная платежная система "Мир".

"Мы видим, что сейчас эта система уже достаточно окрепла. Да, она не имеет пока международного хождения, но всё-таки уже появились страны, где этой системой можно пользоваться. И сейчас уже ни у кого не вызывает сомнения, что эта система со временем получит распространение глобальное", — сказал Песков.

Варианты есть

Руководитель отдела экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан считает, что если события будут развиваться по негативному сценарию, то некоторые неудобства для российских граждан будут, но не критичные.

"Для обычных граждан будет некоторое неудобство, потому что сам переход (на другие системы) займёт определённое время. И здесь возможны определённые технические накладки. Но в целом России не угрожает исчезновение платёжных систем, связанных с картами. Visa и Mastercard могут ограничить, могут прекратить свою деятельность. Но имеются возможности для того, чтобы перейти на иные системы", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Есть, например, UnionPay — система, которая в основном поддерживается Китаем. Она тоже международная, принимаются и выдаются деньги через эту систему. Так что мы не останемся вне этих возможностей", — уверен Анатолий Бажан.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы swift санкции анатолий бажан
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