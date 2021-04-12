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Автор Александр Шторм

Россиянам в старости остаётся надеяться на детей

Экономика

Пенсионные и экономические реформы в России привели лишь к тому, что в старости можно надеяться только на детей. Уже сейчас работающие россияне, имеющие на иждивении пенсионеров, тратят на них до 20% своего дохода.

Россиянам в старости остаётся надеяться на детей

Хотя, по данным специалистов, наличие в семье пенсионера снижает её риск оказаться за чертой официальной бедности. Но подобные доходы могут считаться значительными только в очень бедных семьях.

Вывод, который озвучили специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) труда при минтруде, гласит, что у россиян сегодня больше возможностей для поддержки близких. Результаты опросов показывают, что в стране растёт доля граждан, которые финансово помогают родителям.

Исследование Superjob.ru действительно демонстрирует, что весной этого года около 68% респондентов помогали родителям финансово:

  • 22% это делают постоянно,
  • 36% — время от времени.

Выяснилось, что чем выше был доход респондентов, тем чаще они сообщали, что оказывают материальную помощь пожилым близким.

Этот показатель в среднем составляет около 8,5 тысячи рублей в месяц. Это примерно 17% от зафиксированной Росстатом в январе 2021 года зарплаты в РФ.

По сравнению с предыдущим годом он явно вырос. Отметим, что 11 лет назад финансовую поддержку старшему поколению с той или иной периодичностью оказывали 62% респондентов (тогда участников опроса было четыре тысячи человек).

Стало меньше граждан, которым родители помогают, — в этом признались всего 18% участников опроса.

Причины, по которым родителям необходимо оказывать помощь, — это благодарность и долг, а также невозможность существования на пенсию.

Как поясняет ВНИИ труда, ситуация с ростом помощи со стороны родственников может быть связана с тем, что "в долгосрочной ретроспективе доходы работающих граждан также существенно возросли".

Специалисты напомнили, что десять лет назад средняя зарплата составляла 23,6 тысячи рублей, а сегодня — 49,5 тысячи рублей.

Государство активно использует и инструменты по поддержке семей с детьми, так что в семьях остаются ресурсы на поддержку своих пожилых родственников.

Это не отменяет того факта, что пенсия в её текущем виде не позволяет обеспечить приемлемый уровень жизни, пенсионерам нужна дополнительная финансовая подпитка.

Разумеется, не в каждой семье дети могут поддерживать родителей. По данным Центра макроэкономического и краткосрочного анализа, сегодня уместнее говорить не о дополнительных ресурсах, а о том, как дети режут по живому свои заработки, чтобы поддержать родителей.

Что характерно, официально бедных пенсионеров в стране нет. При этом прожиточный минимум пенсионера, как сообщал Росстат, составляет в России 9,5 тысячи рублей в месяц.

Как предлагается жить на эти деньги, неизвестно. Россияне чаще всего ратуют за оказание помощи в виде финансовой поддержки и ухода со стороны детей пожилым родителям (77%).

Как пояснила директор направления Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт, количество людей старшего возраста, которые надеются на помощь детей после наступления пенсионного возраста, составляет 18%.

Что касается немонетарной бедности, то исследователи из РАНХиГС отметили три её признака.

  1. Ограниченные возможности в обеспечении базовых потребительских нужд.
  2. Низкая субъективная оценка материального положения.
  3. Высокая доля расходов на еду и, как следствие, нехватка доходов на остальные товары и услуги.

Таких семей в России более 30%. Самые не защищенные в этом вопросе семьи — это те, где есть люди пенсионного возраста и несовершеннолетние дети.

И такая ситуация разрешится не скоро.

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Редактор: Елена Тимошкина
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