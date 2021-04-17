Останется ли Украина транзитёром газа?

С запуском "Северного потока-2" Украина лишится одного из немногих оставшихся у нее источников дохода — транзита российского газа, однако четыре года "безбедной" жизни у нее еще точно есть.

Благодаря сегодняшнему контракту, по которому "Газпром" платит за прокачку газа фиксированную сумму.

Четыре года промелькнут — мы не заметим. Что дальше: останется какой-то транзит или всё же мы закроем этот канал? Вообще, надо ли его закрывать?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

Читайте начало интервью:

Почему против "Северного потока-2" вдруг "возбудились" любители птиц?

Германия понимает: без "Северного потока - 2" экономике ЕС придёт конец

США слишком сильно зависят от сланцевого газа

Газовые доходы Украины: почему у немцев болит голова

— Дальше всё будет зависеть от украинской стороны. Есть страны, которые, в общем-то, удобно снабжать транзитом именно через Украину: Приднестровье, Молдавия, возможно, Румыния.

Но для этого Украина должна дать нормальный адекватный тариф, потому что сейчас тариф на прокачку очень высокий, а украинский маршрут остается самым невыгодным для "Газпрома".

Чтобы доставить, грубо говоря, в ту же Австрию или в страны Западной Европы газ через Украину — это более протяженный маршрут, там больше, по-моему, тысячи километров, по сравнению с "Северным потоком-2".

Углеродный налог

Европейцы сейчас, например, вводят так называемый углеродный налог, то есть они отслеживают, сколько выбросов СО2 сделали, когда произвели какой-то товар и доставили его.

Получается, что когда вы через Украину гоните газ транзитом, то больше выбросов СО2 происходит, то есть, там тоже насос работает.

Поэтому это еще и с точки зрения климата не очень хороший маршрут. Через Балтийское море короче, меньше выбросов, меньше углеродный налог.

Что выгоднее "Газпрому"

И самое главное:

когда "Газпром" качает газ, например, через "Северный поток-2", через "Турецкий поток", он платит сам себе, своим же дочерним компаниям, потому что оператор принадлежит самому "Газпрому".

В "Северном потоке-1", например, "Газпрому" принадлежит 51%, то есть он половину денег забирает себе же обратно, он своим дочкам платит.

А когда он качает через Украину, то платит сторонней организации, поэтому, конечно, альтернативные маршруты для него выгодные.

Можно договориться качать, например, в Молдавию, Румынию, Приднестровье. Но для этого нужно сесть с украинскими газовыми компаниями и договориться:

"Вот эти трубы можете разбирать, мы ими никогда пользоваться не будем, а вот эти трубы оставьте, если предложите нам приемлемый тариф, мы будем по ним качать".

Не надо распылять деньги на содержание всей этой огромной транспортной системы. Если будет такой конструктивный диалог, тогда какие-то объемы транзита Украина может сохранить.

Нарциссизм вреден

Но сейчас в Министерстве энергетики Украины себя позиционируют как неких уникальных людей, чтобы их не уволили, они говорят:

"Вы не можете нас уволить, мы уникальные люди, мы победили "Газпром" в арбитражном суде, только мы могли это сделать, поэтому мы — главные победители, мы знаем секретную технологию победы".

И с этими людьми очень сложно о чем-то говорить, договариваться.

Поэтому здесь всё от них будет зависеть, изменится ли мировоззрение этих людей. Если да, тогда можно будет о чем-то говорить.