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Автор Любовь Степушова

Газовые доходы Украины: почему у немцев болит голова

Экономика

Чем бы ни завершилась эпопея со строительством газопровода СП-2, один из главных "интересантов" — Украина — в любом случае потеряет доходы. Если не российский газ, то будет американский в Европу идти. Киев остается не у дел.

Газовые доходы Украины: почему у немцев болит голова

Новый глава ХДС Армин Лашет говорит: "В переходный период нам понадобится газ, который не добывается в Германии. Мы должны гарантировать геополитические интересы Украины и обеспечить наше энергоснабжение через этот частный проект". Имеется в виду "Северный поток".

Почему они все время хотят гарантировать какие-то геополитические интересы Украины? Что за этим стоит? Американская просьба опять же? Или немцы действительно обеспокоены?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

Читайте начало интервью:

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— Там давняя головная боль для Германии.

  • С одной стороны, они понимают, что Украина — это большая проблема, нужно строить обходной газопровод, по крайней мере, дать "Газпрому" и его европейским партнерам его достроить. Там, кстати, нет европейских денег именно бюджетных. Как государство Европа не вкладывает деньги в этот проект, он для них бесплатный.
  • С другой стороны, они поддержали смену власти на Украине, проводят дальнейшую евроинтеграцию Украины и чувствуют определенную ответственность. Немцы как страна, которая позиционирует себя лидером Евросоюза, лидером Европы, чувствуют определенную ответственность

Они понимают, что Украина потеряла много денег из-за того, что европейцы затащили ее в программу европейского партнерства, они лишились российских рынков сбыта, а европейские не получили. Из-за чего экономика Украины становится из индустриальной аграрной.

И поэтому они определенные гарантии дают Украине в поддержке. При этом они хотят минимизировать, конечно, свои выплаты Киеву и хотят, чтобы кто-то другой ее спонсировал.

И в этом плане они совершили определенные успехи. Чего стоит одно то, что в конце 2019 года вынудили "Газпром" подписать новый 5-летний контракт с Украиной. Что преподносилось примерно так:

  • вы докажите, что "Северный поток-2" не строится для того, чтобы экономически убить Украину, то есть подпишите с ними дополнительное соглашение еще на 5 лет и гарантируйте им доход, финансовые выплаты;
  • мы тогда обеспечим, чтобы не было санкций против "Северного потока-2", чтобы он был достроен.

И Россия подписала 5-летний контракт, а немцы со своей стороны свою часть сделки не выполнили. Не смогли. Санкции все равно были введены.

Россия, конечно, чувствует себя обманутой, ведь мы Украине как раз гарантировали, что 5 лет она будет получать деньги.

"Газпром" в 2020 году должен был прокачать 65 миллиардов кубов. Если он этого даже не сделал бы, он все равно заплатил бы, как будто прокачал.

И еще 4 года "Газпром" должен качать по 40 миллиардов кубов газа в год. Если он меньше прокачает, он все равно заплатит, как будто прокачал 40. Поэтому в этом плане хоть вообще не будет транзита, хоть ни одного куба не пройдет через Украину, "Газпром" все равно выплатит порядка 1,5 млрд долларов в год. Вот такой вот контракт.

До 2024 года это всё будет продолжаться, поэтому когда Украина говорит: "С нас снимают тариф, срочно-срочно, мы тут погибаем!" — это, конечно, вранье, потому что они в любом случае получат свои деньги, "Газпром" этот контракт не нарушает, второй год выполнения пошел, никаких претензий в плане оплат транзита не было.

Словом, тут они вообще могут расслабиться и еще четыре года ничего не делать.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы украина газпром германия игорь юшков северный поток-2
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