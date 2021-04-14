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Автор Любовь Степушова

США слишком сильно зависят от сланцевого газа

Экономика

Немецкий таблоид Der Spiegel пишет, что сейчас Германия не может предложить Соединенным Штатам закупать у них больше сниженного природного газа, потому что пришла администрация Байдена и она будет сворачивать добычу газа из сланцевых месторождений.

США слишком сильно зависят от сланцевого газа

Байден будет действительно сворачивать? То есть американского газа не будет? Тогда за что они там борются?

Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.

Читайте начало интервью:

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— В Германии нет пока ни одного приемного терминала сжиженного природного газа. Они физически даже не могут СПГ получить напрямую ни от США, ни от кого другого.

— Через Прибалтику…

— У них сейчас строятся несколько терминалов. Но пока они не готовы. Я думаю, что новая администрация не приведет к каким-то кардинальным изменениям в энергополитике точно так же, как это было при Трампе. Хоть его и позиционируют как сторонника традиционной энергетики, угольной промышленности, нефтяной, газовой.

Но если мы посмотрим, как росли ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в США при Трампе, то это довольно большие темпы.

Он не зажимал ВИЭ, они росли. К слову, у президента во внутренней политике не так уж и много полномочий. В основном президент США определяет политику внешнюю. Внутри реформу провести крайне сложно.

Тот же Трамп так и не смог отменить Obamacare — медицинскую реформу своего предшественника. Это тоже показывает, что там очень сильны издержки и противовесы.

Так же и Байден не сможет убрать нефтегазовую отрасль. Да, он говорит, что будет в большей степени поддерживать ВИЭ. Но ВИЭ развивались в США и при Трампе.

Запрещать, например, гидроразрыв пласта — это технология, при помощи которой добывается тот самый сланцевый газ, сланцевая нефть — он не станет. Потому что сейчас 70% американской нефти добываются в сланцевых месторождениях.

Если их не будет, то это будет колоссальный энергокризис глобального масштаба. И цены на нефть там взлетят под тысячу долларов за баррель, что никому не нужно.

  • Во-первых, это десятки миллионов рабочих мест в США. И эти люди просто поднимут бунт. Не только Капитолий захватят, но и партию демократов "похоронят" — они больше не изберутся.
  • Во-вторых, это огромный скачок цен на топливо внутри Соединенных Штатов. Соответственно, будет дорогая электроэнергия, дорогое отопление. И это все станет закладываться в стоимость конечной продукции всех товаров, которые производят в Соединенных Штатах. Как итог — их экономика не будет конкурентоспособной.

Почему в США возвращаются производства и они становятся все больше и больше экспортерами разных товаров? Потому что дешевое электричество, потому что много сланцевого газа.

Я думаю, что никто сланцевую отрасль отменять не будет.

Американцы сейчас мировые лидеры, кстати, по добыче и нефти, и газа.

Это к вопросу о том, что нам часто говорят, что добывать нефть и газ стыдно. Так вот американцы — это мировые лидеры в этом деле.

Поэтому здесь, я думаю, американского газа хватит на всех. И там все больше строится заводов по сжижению газа, его экспорту.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы сша игорь юшков сланцевые месторождения
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