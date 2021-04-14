США слишком сильно зависят от сланцевого газа

Немецкий таблоид Der Spiegel пишет, что сейчас Германия не может предложить Соединенным Штатам закупать у них больше сниженного природного газа, потому что пришла администрация Байдена и она будет сворачивать добычу газа из сланцевых месторождений.
Байден будет действительно сворачивать? То есть американского газа не будет? Тогда за что они там борются?
Своим мнением на этот счет в студии программы "Точка зрения" поделился ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.
Читайте начало интервью:
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— В Германии нет пока ни одного приемного терминала сжиженного природного газа. Они физически даже не могут СПГ получить напрямую ни от США, ни от кого другого.
— Через Прибалтику…
— У них сейчас строятся несколько терминалов. Но пока они не готовы. Я думаю, что новая администрация не приведет к каким-то кардинальным изменениям в энергополитике точно так же, как это было при Трампе. Хоть его и позиционируют как сторонника традиционной энергетики, угольной промышленности, нефтяной, газовой.
Но если мы посмотрим, как росли ВИЭ (возобновляемые источники энергии) в США при Трампе, то это довольно большие темпы.
Он не зажимал ВИЭ, они росли. К слову, у президента во внутренней политике не так уж и много полномочий. В основном президент США определяет политику внешнюю. Внутри реформу провести крайне сложно.
Тот же Трамп так и не смог отменить Obamacare — медицинскую реформу своего предшественника. Это тоже показывает, что там очень сильны издержки и противовесы.
Так же и Байден не сможет убрать нефтегазовую отрасль. Да, он говорит, что будет в большей степени поддерживать ВИЭ. Но ВИЭ развивались в США и при Трампе.
Запрещать, например, гидроразрыв пласта — это технология, при помощи которой добывается тот самый сланцевый газ, сланцевая нефть — он не станет. Потому что сейчас 70% американской нефти добываются в сланцевых месторождениях.
Если их не будет, то это будет колоссальный энергокризис глобального масштаба. И цены на нефть там взлетят под тысячу долларов за баррель, что никому не нужно.
Почему в США возвращаются производства и они становятся все больше и больше экспортерами разных товаров? Потому что дешевое электричество, потому что много сланцевого газа.
Я думаю, что никто сланцевую отрасль отменять не будет.
Американцы сейчас мировые лидеры, кстати, по добыче и нефти, и газа.
Это к вопросу о том, что нам часто говорят, что добывать нефть и газ стыдно. Так вот американцы — это мировые лидеры в этом деле.
Поэтому здесь, я думаю, американского газа хватит на всех. И там все больше строится заводов по сжижению газа, его экспорту.
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