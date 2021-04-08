Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Большинство россиян "не потянет" средний класс

Экономика

Средний класс в России начинается с возможности получать доход, в полтора раза превышающий прожиточный минимум в размере 12 702 рублей.

Большинство россиян "не потянет" средний класс

Такие данные озвучили специалисты Всемирного банка. По их мнению, представители данной прослойки могут позволить себе:

  • приобрести иномарку,
  • путешествовать минимум раз в год
  • учиться за границей.

Остается открытым вопрос, как все это получить при зарплате в 19 тысяч. Но тут нужно учитывать, что большинство специалистов называют критерии исходя из своего субъективного восприятия реальности.

По мнению доктора экономических наук Андрея Колганова, ключевым фактором в данном вопросе является возможность "достаточно" зарабатывать на своих профессиональных знаниях.

Колганов пояснил, что представители среднего класса в состоянии купить и содержать автомобиль и иметь возможность обеспечить себя собственным или арендованным "нормальным" жильём. Хотя в России условия для этого крайне неблагоприятные.

Действительно, условия для формирования среднего класса в разных странах разные.

То, что приносит доход на Западе, в России миллионов не даст.

Колганов привёл в пример квалифицированных промышленных рабочих, которые в ЕС и США вполне могут входить в средний класс по уровню дохода. Есть и ряд высокопрофессиональных специальностей, которые лишь недавно стали оплачиваться по достоинству.

Он также уточнил, что еще двадцать лет назад научных работников можно было отнести к люмпенам и маргиналам, а не среднему классу. А экономический обозреватель Олег Богданов пояснил, что ключевым фактором является ежемесячный доход.

Итак:

  1. Зарплатный коридор в Москве должен составлять 200-300 тысяч рублей, для остальных мегаполисов — 150-200 тысяч.
  2. При этом на каждого члена семьи в среднем должно приходиться 30 квадратных метров жилплощади.
  3. Автомобиль обязан быть в наличии.

По мнению экспертов, к среднему классу могут относиться люди только с ним (автомобилем), остальные все считаются бедными людьми.

Показательны и расходы на еду. Ежедневно, считает Богданов, такие затраты у семьи из среднего класса составляют около трёх-четырёх тысяч рублей.

Семья также должна иметь возможность тратить на отдых порядка 200 тысяч в год.

По данным Росстата, так могу жить лишь 4% населения России. Однако, как уверяет Колганов, материальный успех в рамках "русской мечты" находится не на первом месте среди приоритетов.

Россияне озабочены своим материальным благосостоянием, но общественные представления об успехе никогда не сводились только к нему.

В итоге каждый для себя сам формулирует критерии успешности, подытожил Колганов. И даже если снизить планку доходов до 100 тыс., соответствовать этим требованиям будет небольшой процент москвичей и уж тем более жителей регионов.

В условиях пандемии и реального падения доходов мало кто будет иметь возможность гордо именовать себя "средний класс".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Средний класс в России мучительно вымирает
Темы зарплата олег богданов средний класс всемирный банк андрей колганов прожиточный минимум
Новости
Жертва ДТП с участием Эдварда Била пришла в сознание после комы
ГБУ "Ритуал" запустило программу "Московский некрополь"
В обнажённых скульптурах Эрмитажа увидели угрозу для детей
Стал известен состав сборной России по теннису на Олимпиаду в Токио
Жадность сгубила агропромышленника
Певец Виктор Королёв выгнал зрителя из зала во время своего концерта
Почти 60% россиян жалуются на частые переработки
Путин — Меркель: Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе
Мухи вдохновили инженеров на создание беспилотных автомобилей
Всем россиянам — по цифровому кошельку
Последние материалы
Путин — Меркель: Киев целенаправленно обостряет обстановку в Донбассе
Мухи вдохновили инженеров на создание беспилотных автомобилей
Всем россиянам — по цифровому кошельку
Роза Сябитова примерила на себя роль министра одиночества
Путин рассказал о "переползании" проблемы льготных лекарств
Ростуризм разработает для студентов круглогодичный туристический кешбэк
Алексей Панин пожаловался на голодную жизнь в Испании
Женщина в Луховицах скончалась во время процедуры лифтинга лица
Депутат предложила выдавать банковские карты ментальным инвалидам
"Стандартный рецепт": Козак объяснил действия Киева в Донбассе
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников