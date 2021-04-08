Большинство россиян "не потянет" средний класс

Средний класс в России начинается с возможности получать доход, в полтора раза превышающий прожиточный минимум в размере 12 702 рублей.

Такие данные озвучили специалисты Всемирного банка. По их мнению, представители данной прослойки могут позволить себе:

приобрести иномарку,

путешествовать минимум раз в год

учиться за границей.

Остается открытым вопрос, как все это получить при зарплате в 19 тысяч. Но тут нужно учитывать, что большинство специалистов называют критерии исходя из своего субъективного восприятия реальности.

По мнению доктора экономических наук Андрея Колганова, ключевым фактором в данном вопросе является возможность "достаточно" зарабатывать на своих профессиональных знаниях.

Колганов пояснил, что представители среднего класса в состоянии купить и содержать автомобиль и иметь возможность обеспечить себя собственным или арендованным "нормальным" жильём. Хотя в России условия для этого крайне неблагоприятные.

Действительно, условия для формирования среднего класса в разных странах разные.

То, что приносит доход на Западе, в России миллионов не даст.

Колганов привёл в пример квалифицированных промышленных рабочих, которые в ЕС и США вполне могут входить в средний класс по уровню дохода. Есть и ряд высокопрофессиональных специальностей, которые лишь недавно стали оплачиваться по достоинству.

Он также уточнил, что еще двадцать лет назад научных работников можно было отнести к люмпенам и маргиналам, а не среднему классу. А экономический обозреватель Олег Богданов пояснил, что ключевым фактором является ежемесячный доход.

Итак:

Зарплатный коридор в Москве должен составлять 200-300 тысяч рублей, для остальных мегаполисов — 150-200 тысяч. При этом на каждого члена семьи в среднем должно приходиться 30 квадратных метров жилплощади. Автомобиль обязан быть в наличии.

По мнению экспертов, к среднему классу могут относиться люди только с ним (автомобилем), остальные все считаются бедными людьми.

Показательны и расходы на еду. Ежедневно, считает Богданов, такие затраты у семьи из среднего класса составляют около трёх-четырёх тысяч рублей.

Семья также должна иметь возможность тратить на отдых порядка 200 тысяч в год.

По данным Росстата, так могу жить лишь 4% населения России. Однако, как уверяет Колганов, материальный успех в рамках "русской мечты" находится не на первом месте среди приоритетов.

Россияне озабочены своим материальным благосостоянием, но общественные представления об успехе никогда не сводились только к нему.

В итоге каждый для себя сам формулирует критерии успешности, подытожил Колганов. И даже если снизить планку доходов до 100 тыс., соответствовать этим требованиям будет небольшой процент москвичей и уж тем более жителей регионов.

В условиях пандемии и реального падения доходов мало кто будет иметь возможность гордо именовать себя "средний класс".

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