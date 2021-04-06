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Автор Александр Шторм

Выполнение путинских указов загнало регионы в долги

Экономика

Многие регионы России в процессе выполнения указов главы государства о повышении зарплат бюджетникам в разы увеличили долговую нагрузку. Часть субъектов России теперь в неподъёмных кредитах.

Выполнение путинских указов загнало регионы в долги

Руководители дотационных регионов в "ковидном" 2020 году брали кредиты для решения поставленных президентом задач.

Теперь проблема высокой долговой нагрузки на регионы России является одним из главных тормозов развития страны.

Как напоминает "Царьград", 31 марта Владимир Путин провёл совещание с членами правительства. На сегодняшний день у регионов проблемы с высоким уровнем закредитованности и отсутствием свободных средств для осуществления инвестиций.

Разумеется, обслуживание долга занимает значительную часть расходов региональных бюджетов.

В прошлом году регионы увеличили заимствования на рекордные 18%, доведя суммарную цифру до 2,5 трлн рублей. Самые проблемные субъекты РФ, такие как Мордовия, Хакасия, Удмуртия, имеют стопроцентную долговую нагрузку.

В этом, конечно, можно усмотреть и позитив, так как брались в основном бюджетные кредиты, которые для регионов являются более выгодными, чем коммерческие. За год из федерального бюджета на поддержку субъектов было направлено 223 млрд кредитов и 260 млрд рублей безвозмездных поступлений.

Проблему являют собой кредиты, взятые у коммерческих банков.

Напомним, "майские указы" 2012 года прямо предписывали, что зарплата учителей должна была быть не ниже средней по региону, а у врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников — превысить данный показатель в два раза.

Коммерческие кредиты вопрос по сути не решали. Нужно было просчитать прогноз доходов бюджета, а также думать о привлечении инвестиций.

К примеру, Мордовия ещё на начале 2013 года имела долг в 24 млрд рублей, однако уже к концу 2017 года эта цифра выросла ровно в два раза — до 48 млрд рублей. И цифра всё время растёт.

Во многих соседних регионах положение дел не намного лучше.

Как заявил на совещании у президента губернатор Челябинской области Алексей Текслер, нужно замещать коммерческие кредиты бюджетными. Федеральная казна может предоставить весьма комфортные условия возвращения займов. Например, по ставке "ключевая ставка + 1%" сроком на 30 лет. Более того, если использовать механизм размещения облигаций, то выплата может осуществляться даже по ставке "инфляция + 1".

Регионы также обязаны озаботиться ростом собственных доходов. Для этого существуют целевые займы, которые пойдут не на финансирование текущих расходов, а на осуществление капитальных вложений.

А федеральный центр намерен списывать часть задолженности субъектов, если их власти гарантируют возврат инвестиций, в том числе за счёт будущих налоговых поступлений.

Проведённое совещание по финансированию программ развития регионов показало, что у правительства есть понимание того, как нужно бороться с ключевой проблемой, которая тормозит пространственное развитие страны. Но для начала нужно разбираться с тем, что есть. А есть долги и обязательства перед банками. В таких условиях о развитии пока речи точно не идёт.

По данным телеграм-канала "Банкста", минфину поручено представить предложения о том, как реструктурировать кредиты, выделенные губернаторам из федерального центра.

По итогам суммарный дефицит региональных бюджетов составил 677 млрд рублей и в абсолютных цифрах стал максимальным с 2006 года. Отмечается, что сумма проблем могла бы быть в 6,5 раза больше, если бы не трансферты из федеральной казны, увеличенные в 1,5 раза — до 3,776 трлн рублей.

У 15 регионов дефицит превысил 10% собственных доходов, а у семи оказался выше 20%.

Эпицентром "бедствия" стала Кемеровская область с "дырой" в почти 30% собственных налоговых и неналоговых сборов.

Почти четверти поступлений не хватило Удмуртии, более 20% — Хакасии, Тюменской, Архангельской областям, Республике Калмыкии и Башкирии.

В общей сложности, чтобы покрыть дефицит, субъекты заняли 383 млрд рублей и увеличили совокупную долговую нагрузку на 18%.

Дыры в бюджетах фактически пробивают дыры в экономике: по итогам года в 51 субъекте упали инвестиции и промышленное производство, в 75-ти снизились реальные доходы населения. Так что проблему надо решать и быстро.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы зарплаты губернаторы майские указы алексей текслер закредитованность челябинская область
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