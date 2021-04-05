"Что современный PR-специалист должен знать про таргетинг, контекстную рекламу и прочий интернет-маркетинг". С таким докладом выступит PR-директор Epicstars Юлия Магась на международной практической конференции "Эффективная пресс-служба — 2021", которая пройдет 27-28 мая в Москве.
В докладе:
О спикере: Юлия Магась
PR-директор сервиса по работе с блогерами EPICSTARS
Международная практическая конференция "ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА — 2021" ежегодно проводится в Москве журналом "Пресс-служба" и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Спикеры расскажут о:
Подробная программа конференции и регистрация на сайте:
https://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/eps-2021/27-maya/?utm_source=obshchaya_partner&utm_medium=tizer&utm_campaign=eps-2021
Или звоните по тел. (495) 540-52-76
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