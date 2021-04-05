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Автор Ирина Гусакова

"Эффективная пресс-служба — 2021": Юлия Магась поделится своим опытом

Экономика

"Что современный PR-специалист должен знать про таргетинг, контекстную рекламу и прочий интернет-маркетинг". С таким докладом выступит PR-директор Epicstars Юлия Магась на международной практической конференции "Эффективная пресс-служба — 2021", которая пройдет 27-28 мая в Москве.

"Эффективная пресс-служба — 2021": Юлия Магась поделится своим опытом

В докладе:

  • Обзор основных инструментов digital-маркетинга
  • Общая стартегия онлайн-маркетинга
  • Чем таргет отличается от контекста
  • Делать самому или нанять подрядчика — плюсы и минусы
  • Почему маркетинг не работает — ключевые ошибки

О спикере: Юлия Магась

PR-директор сервиса по работе с блогерами EPICSTARS

  • Опыт работы в маркетинге 8 лет
  • С 2011 по 2016 год работала в компании BORK от менеджера по продажам до отдела маркетинга.
  • С 2015 года активно занимается направлением SMM
  • Работала над созданием SMM-стратегии и обучением с различными сегментами бизнеса от салонов красоты "Персона" до проекта "Альфа-Банка" — "Альфа-Опыт".
  • Имеет опыт работы с блогерами от 50 тысяч до 1 млн. подписчиков.
  • Автор гайдов по ведению коммерческих профилей в Insatgram и Вконтакте.
  • Проводит обучение и консультации по SMM.
  • Выступает на различных мероприятиях в качестве спикера.

Международная практическая конференция "ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА — 2021" ежегодно проводится в Москве журналом "Пресс-служба" и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

  • построении эффективной PR-стратегии,
  • актуальных кейсах антикризисного PR,
  • новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
  • управлении репутацией и работе с негативом,
  • технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
  • комьюнити-менеджменте,
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
  • работе государственных и коммерческих структур в различных регионах,
  • направлениях и отраслях,
  • малобюджетном пиаре и так далее.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте:

https://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/eps-2021/27-maya/?utm_source=obshchaya_partner&utm_medium=tizer&utm_campaign=eps-2021

Или звоните по тел. (495) 540-52-76

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