Светлана Ащеулова выступит с докладом на конференции "Эффективная пресс-служба — 2021"

"Media Relations в В2В. Увеличиваем присутствие в СМИ". С таким докладом выступит PR-директор Softline Светлана Ащеулова на международной практической конференции "Эффективная пресс-служба — 2021", которая пройдет 27-28 мая в Москве.

В докладе:

Увеличиваем медиаиндекс в 3 раза за 3 месяца, чтобы стать #1 среди конкурентов на медиаполе. Кейс PR Softline.

Перестраиваем архитектуру взаимоотношений со СМИ Tier 1 и Tier 2.

Вводим простые приемы, чтобы каждый день получать запросы на комментарии от федеральных деловых СМИ.

Расширяем пул официальных спикеров компании, используя методы быстрого выращивания публичных экспертов.

Вводим новые форматы: Opinion Editorial, Bylined-статьи, White Paper, One Paper, Hook-поводы, Ideology+Commodity, др.

Проводим апгрейд процессов, задач, KPI PR-отдела. На примере PR Softline.

О спикере: Светлана Ащеулова

PR-директор Softline

Практик в области PR и маркетинговых коммуникаций, консультант по media relations.

Имеет 15-летний опыт управления отношениями с общественностью в медиа, образовательной, автомобильной отраслях, опыт реализации PR-проектов на рынке недвижимости, в сфере ИТ и телеком.

Получила высшее образование в МГУ им. Ломоносова по направлению "журналистика", второе высшее — отделение маркетинга Школы бизнеса МИРБИС.

В 2002 году начала карьеру в качестве специалиста по маркетингу в структурах РАО ЕЭС, вела PR-проекты в Фонде "Общественное мнение", Национальной Медиа Группе, руководила PR-направлением цифровых активов Газпром-Медиа Холдинга, PR Softline.

Международная практическая конференция "ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА — 2021" ежегодно проводится в Москве журналом "Пресс-служба" и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

построении эффективной PR-стратегии,

актуальных кейсах антикризисного PR,

новых инструментах работы с корпоративными СМИ,

управлении репутацией и работе с негативом,

технике подготовки убеждающих речей для спикеров,

комьюнити-менеджменте,

том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,

где брать инфоповоды, если ничего не происходит,

новых технологиях внутрикорпоративного пиара,

работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях,

малобюджетном пиаре и так далее.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте:

https://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/eps-2021/27-maya/?utm_source=obshchaya_partner&utm_medium=tizer&utm_campaign=eps-2021

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