Светлана Ащеулова выступит с докладом на конференции "Эффективная пресс-служба — 2021"
"Media Relations в В2В. Увеличиваем присутствие в СМИ". С таким докладом выступит PR-директор Softline Светлана Ащеулова на международной практической конференции "Эффективная пресс-служба — 2021", которая пройдет 27-28 мая в Москве.
В докладе:
- Увеличиваем медиаиндекс в 3 раза за 3 месяца, чтобы стать #1 среди конкурентов на медиаполе. Кейс PR Softline.
- Перестраиваем архитектуру взаимоотношений со СМИ Tier 1 и Tier 2.
- Вводим простые приемы, чтобы каждый день получать запросы на комментарии от федеральных деловых СМИ.
- Расширяем пул официальных спикеров компании, используя методы быстрого выращивания публичных экспертов.
- Вводим новые форматы: Opinion Editorial, Bylined-статьи, White Paper, One Paper, Hook-поводы, Ideology+Commodity, др.
- Проводим апгрейд процессов, задач, KPI PR-отдела. На примере PR Softline.
О спикере: Светлана Ащеулова
PR-директор Softline
- Практик в области PR и маркетинговых коммуникаций, консультант по media relations.
- Имеет 15-летний опыт управления отношениями с общественностью в медиа, образовательной, автомобильной отраслях, опыт реализации PR-проектов на рынке недвижимости, в сфере ИТ и телеком.
- Получила высшее образование в МГУ им. Ломоносова по направлению "журналистика", второе высшее — отделение маркетинга Школы бизнеса МИРБИС.
- В 2002 году начала карьеру в качестве специалиста по маркетингу в структурах РАО ЕЭС, вела PR-проекты в Фонде "Общественное мнение", Национальной Медиа Группе, руководила PR-направлением цифровых активов Газпром-Медиа Холдинга, PR Softline.
Международная практическая конференция "ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА — 2021" ежегодно проводится в Москве журналом "Пресс-служба" и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.
Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.
Спикеры расскажут о:
- построении эффективной PR-стратегии,
- актуальных кейсах антикризисного PR,
- новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
- управлении репутацией и работе с негативом,
- технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
- комьюнити-менеджменте,
- том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
- где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
- новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
- работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях,
- малобюджетном пиаре и так далее.
Подробная программа конференции и регистрация на сайте:
https://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/eps-2021/27-maya/?utm_source=obshchaya_partner&utm_medium=tizer&utm_campaign=eps-2021
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