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Автор Ирина Гусакова

Светлана Ащеулова выступит с докладом на конференции "Эффективная пресс-служба — 2021"

Экономика

"Media Relations в В2В. Увеличиваем присутствие в СМИ". С таким докладом выступит PR-директор Softline Светлана Ащеулова на международной практической конференции "Эффективная пресс-служба — 2021", которая пройдет 27-28 мая в Москве.

Светлана Ащеулова выступит с докладом на конференции "Эффективная пресс-служба — 2021"

В докладе:

  • Увеличиваем медиаиндекс в 3 раза за 3 месяца, чтобы стать #1 среди конкурентов на медиаполе. Кейс PR Softline.
  • Перестраиваем архитектуру взаимоотношений со СМИ Tier 1 и Tier 2.
  • Вводим простые приемы, чтобы каждый день получать запросы на комментарии от федеральных деловых СМИ.
  • Расширяем пул официальных спикеров компании, используя методы быстрого выращивания публичных экспертов.
  • Вводим новые форматы: Opinion Editorial, Bylined-статьи, White Paper, One Paper, Hook-поводы, Ideology+Commodity, др.
  • Проводим апгрейд процессов, задач, KPI PR-отдела. На примере PR Softline.

О спикере: Светлана Ащеулова

PR-директор Softline

  • Практик в области PR и маркетинговых коммуникаций, консультант по media relations.
  • Имеет 15-летний опыт управления отношениями с общественностью в медиа, образовательной, автомобильной отраслях, опыт реализации PR-проектов на рынке недвижимости, в сфере ИТ и телеком.
  • Получила высшее образование в МГУ им. Ломоносова по направлению "журналистика", второе высшее — отделение маркетинга Школы бизнеса МИРБИС.
  • В 2002 году начала карьеру в качестве специалиста по маркетингу в структурах РАО ЕЭС, вела PR-проекты в Фонде "Общественное мнение", Национальной Медиа Группе, руководила PR-направлением цифровых активов Газпром-Медиа Холдинга, PR Softline.

Международная практическая конференция "ЭФФЕКТИВНАЯ ПРЕСС-СЛУЖБА — 2021" ежегодно проводится в Москве журналом "Пресс-служба" и собирает более 200 директоров по связям с общественностью, руководителей пресс-служб, начальников PR-отделов, пресс-секретарей, PR-менеджеров и PR-специалистов со всей России и стран СНГ для того, чтобы дать им самые актуальные, эффективные и проверенные инструменты для работы.

Два тематических потока докладов: связи с общественностью в бизнесе и связи с общественностью в государственных структурах.

Спикеры расскажут о:

  • построении эффективной PR-стратегии,
  • актуальных кейсах антикризисного PR,
  • новых инструментах работы с корпоративными СМИ,
  • управлении репутацией и работе с негативом,
  • технике подготовки убеждающих речей для спикеров,
  • комьюнити-менеджменте,
  • том, как работать с оппозиционно настроенными журналистами и враждебными СМИ,
  • где брать инфоповоды, если ничего не происходит,
  • новых технологиях внутрикорпоративного пиара,
  • работе государственных и коммерческих структур в различных регионах, направлениях и отраслях,
  • малобюджетном пиаре и так далее.

Подробная программа конференции и регистрация на сайте:

https://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/eps-2021/27-maya/?utm_source=obshchaya_partner&utm_medium=tizer&utm_campaign=eps-2021

Или звоните по тел. (495) 540-52-76

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