Наша Арктика вызывает интерес инвесторов и зависть агрессоров

Как показал прошлогодний опыт грузоперевозок по Северному морскому пути, происходит расширение временных границ навигации, связанное с потеплением климата. Открываются новые возможности для освоения природных богатств Арктики, развития международного судоходства, но параллельно растёт и риск обострения соперничества в этом регионе между Россией и западными странами.

Объём грузоперевозок по Севморпути из года в год неуклонно растёт. Даже пандемия не помешала их росту в 2020 году на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Первая отправка сжиженного газа из порта Сабетта (полуостров Ямал) в восточном направлении состоялась уже в мае, а не в июле, как обычно. Газовоз "Кристоф де Маржери" с партией газа с завода "Ямал СПГ" совершил рейс в Китай в сопровождении ледокола. За ним последовало много других судов.

Удачно завершился и эксперимент с переходом по трассе СМП в восточном направлении всё того же "Кристофа де Маржери" и СПГ-танкера "Николай Евгенов" в январе 2021 года без сопровождения, чего раньше никогда не происходило. Как отметили представители "Новатэка", суда-газовозы самостоятельно прошли ледовую часть СМП по маршрутам, рекомендованным штабом морских операций предприятия "Атомфлот" и Арктическим и антарктическим НИИ. Рейсы состоялись на два месяца позднее традиционного завершения навигационного сезона в восточном секторе Арктики. Попутно вёлся сбор данных о ледопроходимости и условиях плавания в расчёте приблизиться к круглогодичной навигации по всей трассе Севморпути.

Газ в обмен на технологии

Перегруженность Суэцкого канала и перспективы развития более короткого арктического маршрута вызывают всё больший интерес к Севморпути со стороны крупных зарубежных компаний и многих стран мира. В частности, Япония хотела бы активно сотрудничать с Россией в торгово-экономической сфере на Дальнем Востоке и Арктике. Японская сторона разработала и представила концепцию такого сотрудничества, направленную на расширение взаимодействия в области энергетики, логистики, портовой и транспортной инфраструктуры, рыбоперерабатывающей промышленности, городской среды и туризма.

В планах Японии и активное участие в развитии Северного морского пути. Консорциум Mitsui и Jogmec с 2019 года участвует в проекте "Арктик СПГ 2" и использует СМП для поставок сжиженного газа. Посол Японии в нашей стране Тоёхиса Кодзуки убеждён в том, что логистика СМП на 40% эффективнее традиционных судоходных маршрутов. В рамках российско-японского сотрудничества в Арктике планируется запустить регулярную контейнерную линию на Севморпути.

В условиях санкций со стороны США и других западных стран растёт заинтересованность России и Китая во взаимовыгодном двустороннем сотрудничестве, в том числе и в сфере освоения нефтегазовых ресурсов Арктики. Две державы настроены работать над реализацией мегапроекта Ледового шелкового пути. Китай мог бы предоставить новые технологии, оборудование и инвестиции для освоения Арктики, создания инфраструктуры Севморпути и судов ледового класса, получая взамен энергетические ресурсы.

Интерес мировых инвесторов

Как отметил председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон, новые технологии строительства линий СПГ на основаниях гравитационного типа и дальнейшее развитие СМП позволяет закрепить за Россией значительную долю мирового рынка СПГ, прежде всего в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При этом важно добиться конкурентоспособной стоимости транспортировки на растущий азиатский рынок. Оптимизации логистических затрат служит создание в Мурманске и на Камчатке новых перевалочных комплексов. Руководство компании "Новатэк" предлагает корректировать тарифы на ледокольную проводку и портовые сборы в сторону понижения по мере роста грузооборота.

Развитие Севморпути — это дополнительный толчок СПГ-отрасли, которая даёт огромный эффект для российской экономики, считает Леонид Михельсон. Каждый новый СПГ-проект тянет за собой более 1,5 трлн рублей инвестиций. Их реализация даёт значительную нагрузку российским предприятиям и рост грузооборота по Севморпути.

Для реализации проекта Северного морского транзитного коридора планируется создать СП с участием иностранных инвесторов, будут строиться перевалочные хабы и флот из арктических контейнеровозов. По словам гендиректора компании "Русатом Карго" (входит в ГК "Росатом") Александра Неклюдова, транспортно-логистические комплексы необходимы для перегрузки контейнерных грузов с небольших по вместимости фидерных судов на контейнеровозы арктического класса. В качестве стратегических инвесторов и участников будущего СП намереваются выступить один из крупнейших мировых портовых операторов DP World и инвестиционная компания Creon Energy Fund.

Глава DP World Султан Ахмед Бин Сулайем видит в Севморпути немало преимуществ перед Суэцким каналом: прохождение через множество стран, узкие проливы, морские участки, контролируемые пиратами, — всё это таит чрезмерные риски и угрозы. При наличии современной инфраструктуры СМП стал бы намного более привлекательным маршрутом.

"Я рекомендую "Росатому" построить арктические контейнеровозы, — заметил глава DP World. — Также нужно работать над аналитикой, сопровождением маршрутов, обеспечить надёжную систему безопасности перевозок в Арктике, предоставлять меры господдержки".

Отмороженные натовцы против России

Планы России по освоению богатств Арктики и созданию северной торговой артерии мирового значения не дают покоя агрессивно настроенным политическим кругам в США и их безропотным странам-партнёрам. Об американских претензиях на доминирование в северных широтах было заявлено в новой стратегии военно-морских сил США "Голубая Арктика". Министр ВМС США Кеннет Брейтуэйт без обиняков заявил, что корабли Соединенных Штатов и их союзников будут регулярно патрулировать у российских берегов в Арктике с целью препятствовать "наступлению Москвы на Крайнем Севере".

По оценкам экспертов, в регионе сосредоточено 30% неразведанных запасов природного газа в мире и 13% запасов нефти. В стратегии американских ВМС выражена тревога в связи с тем, что, "занимая 6% поверхности планеты, "Голубая Арктика" будет иметь непропорционально большое влияние на мировую экономику". США и их партнёры по НАТО наращивают военные мускулы в Арктике, что чревато будущими конфликтами.

В Норвегии на постоянной основе находятся морские пехотинцы США и военнослужащие Великобритании, туда же перебросили стратегические бомбардировщики В-1В. Союзники по НАТО наращивают количество военных морских манёвров в арктических акваториях, близких к России. По данным Минобороны, натовские субмарины за последние десять лет стали заходить в норвежские порты в два раза чаще. В прошлом году в Баренцевом море впервые за несколько десятилетий провела манёвры ударная группа из американских и британских кораблей, также у исландских берегов были организованы военно-морские учения НАТО.

Демонстративная активность натовских союзников в Арктике неотвратимо вызвала ответ со стороны российских военных.

Как отметил глава Минобороны Сергей Шойгу, "военно-политическая обстановка в регионе осложняется из-за конкуренции ведущих стран мира за доступ к ресурсам и транспортным коммуникациям".

Северный флот планирует в текущем году выполнить ряд арктических походов отрядов кораблей и провести различные тактические учения.

Для защиты Севморпути недавно было отработано оперативное развёртывание группировки сил Тихоокеанского флота на Чукотском операционном направлении. В конце марта весь мир с удивлением наблюдал кадры с эффектным одновременным всплытием из-подо льда трёх российских атомных подводных лодок в ходе учений в Арктике. Можно не сомневаться, что решительные действия России по защите своих интересов в Арктике должны остудить горячие головы натовских вояк.