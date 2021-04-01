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Автор Александр Шторм

Национализация бизнеса стала реальностью в России

Экономика

Владимир Путин заявил о возможной национализации предприятий.

Национализация бизнеса стала реальностью в России

Глава государства на встрече с общероссийскими объединениями профсоюзов в среду продемонстрировал ее правила на примерах оборонно-промышленного комплекса и Башкирской содовой компании.

Ожидается, что под процедуру могут попасть те площадки, которые подрывают нацбезопасность и социальную стабильность страны. При этом представители бизнеса указывают на новые риски.

Путин при этом заявил, что "дикий капитализм" неприемлем для России, потому что ведет к разрушению общества, государства и бизнеса".

Как пишут авторы телеграм-канала "Банкста", государство уже готово пойти на национализацию предприятий, не справляющихся со своими функциями.

Автором самой идеи является председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он обратился к президенту с предложением национализировать социально-значимые стратегические предприятия в случае невыполнения ими общественно важных функций.

31 марта было подписано 14-е соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством. Шмаков тогда и заявил, что сожалеет о том, что в документ не вошла идея национализации социально значимых стратегических предприятий в случае их банкротства и отсутствия связи с обществом.

На это заявление Путин ответил, что "если собственники не справляются с текущей работой и не могут использовать в том числе и помощь со стороны государства, а она в целом оказывается, то такой инструмент возможен".

Путин высказался о возможности национализации для сохранения занятости и в ключе того, что "такой инструмент допустим, в том числе в случае неисполнения гособоронзаказа… К концу года нужно восстановить рынок труда в России до показателей 2019 года".

В связи с этим на совещании речь зашла о Башкирской содовой компании. В 2020 году после митингов в защиту горы-шихана Куштау президент обращал внимание на сомнительную приватизацию предприятия и "бесконтрольное выкачивание денег" ее владельцами.

В итоге кейс завершился тем, что 96% акций были возвращены в собственность РФ по решению суда. Теперь же глава государства поручил передать в собственность Башкирии 38,3% акций компании и еще 11,7% в доверительное управление.

По мнению политолога Ильи Гращенкова, своими выступлениями Путин обозначил курс на "огосударствление экономики" — усиление роли государства в различных отраслях. Идея такова, что 1990-е годы промышленность была роздана разным игрокам. Сейчас наблюдается тенденция постепенно забирать обратно бизнес в пользу государства.

Со своей стороны его коллега Дмитрий Журавлев пояснил, что национализация коснется предприятий, от которых зависит национальная безопасность и социальная стабильность страны. А член Общественной палаты РФ Константин Комков отметил роль губернаторского корпуса в процессе национализации.

Тот факт, что президент решил передать Башкирии часть акций БСК, свидетельствует о вере главы государства в управленческие способности губернаторов новой волны.

Хотя упомянутая национализация предприятий несет в себе серьезные риски. Так, глава "Союза предпринимателей и арендаторов России" Андрей Бунич считает, что государство рискует перегрузить себя убыточными предприятиями, поэтому после национализации необходимо сразу приступать к поиску новых инвесторов.

"Без отработанного законодательства эта процедура может превратиться в произвол", опасается экономист.

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Темы андрей бунич михаил шмаков ильи гращенков национализация дмитрий журавлев константин комков
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