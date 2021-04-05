Россияне – не африканцы, им кредиты прощать не за что

Центробанк подсчитал, что долговая нагрузка россиян выросла до рекордных 11,7% и сейчас граждане страны должны банкам и микрозаймовым организациям более 285 миллиардов долларов.

Некоторые популисты из числа политиков и общественных деятелей предлагают государству простить все эти долги, аргументируя тем, что, дескать, "Африке же прощаем". И никто не говорит о том, что у нас люди не умеют брать кредиты и не умеют рассчитывать, как они их отдадут.

Замкнутый круг? Или все же государство сможет как-то эту дилемму разрешить?

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Необычная неделя" поговорила с доктором исторических наук, политологом, первым заместителем декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорем Ковалевым.

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— Так уже озадачились — повысили учетную ставку. Теперь, когда процент по кредитам вырастет, наверное, люди будут меньше брать.

- А что делать тем, кто уже? 285 миллиардов долларов — это должны простые люди. У некоторых по 4-5 кредитов. Мне рассказывали, что у крымчан были кредиты в украинских банках, в 2014 году они обнулились, так люди обрадовались и побежали брать кредиты в российских банках…

Скажите: что делать? Мы Африке прощаем кредиты, а своим многодетным, престарелым и инвалидам не прощаем?

— По поводу того, что "прощаем Африке"… Это не банки, а государство делает — прощают только тем, кто совершенно очевидно никогда не сможет эти деньги вернуть.

— Пусть бананами отдают. Пусть присылают манго…

— И прощают, наверное, не просто так. Это списывание долга, как правило, влечет за собой какие-то политические преференции, то есть этот инструмент используется для укрепления влияния страны.

И кстати, прощаем не только мы. Прощают и Соединенные Штаты, и другие развитые страны.

· Это определенный элемент укрепления влияния в тех регионах, которые представляют какой-то интерес для той или иной страны.

Что касается кредитов, к сожалению, я сильно сомневаюсь, что те организации, которые дают микрозаймы, долги простят. Это же все-таки не государство, это частные конторы, которые будут до последнего выколачивать эти бешеные проценты из тех людей, которые, не подумав, ввязались с ними в денежные отношения.

Мне кажется, что здесь все-таки можно вести работу сразу по нескольким направлениям:

ипотека для многодетных, малообеспеченных семей и так далее, если это государственные кредиты, то государство может подумать о том, чтобы если не полностью простить, то как-то облегчить долговое бремя;

параллельно с этим нужно вести серьезную работу по, скажем так, правилам обращения с кредитами.

Кстати, у нас есть примеры целых стран (те же Соединенные Штаты), где все население живет в кредит.

Но там совершенно другая культура, то есть они знают, как брать кредит, как они его будут выплачивать и так далее. Эта система столетиями оттачивалась.

У нас же граждане часто даже не думают: хочется — и все тут. Идут и берут кредит.

А как ты будешь отдавать, а есть ли у тебя стабильная работа или какие-то другие источники, которые позволят тебе не попасть в полную кабалу, часто многие даже и не задумываются. Хочу сейчас и всё. Такая психология тоже очень часто у нас встречается.

Поэтому, конечно, здесь нужно вести серьезную работу, чтобы кредитный кодекс какой-то у граждан постепенно вырабатывался.

Эта работа уже ведется. Мы это все прекрасно знаем или слышали про то, что банки ведут так называемые кредитные истории и проверяют их, прежде чем выдать очередной кредит человеку, который обратился за такой помощью.

Но есть и другие факторы, которые свидетельствуют о том, что все-таки в этой сфере у нас далеко еще не все хорошо.