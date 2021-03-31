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Автор Любовь Степушова

Эксперты оценили польский проект по добыче газа на Украине

Экономика » Сырье » Газ

Эксперты оценили перспективы польско-украинского проекта по добыче газа на Украине.

Эксперты оценили польский проект по добыче газа на Украине

Поляки приценились к украинскому газу

Польская энергетическая компания PGNiG сообщила на своём сайте, что подписала с украинской компанией "Нафтогаз" соглашение о намерении сотрудничать в поиске и эксплуатации газа на Украине.

Как поясняет PGNiG, возможное сотрудничество касается разведки и эксплуатации территорий, которые являются с точки зрения геологии "продолжением структур, эксплуатируемых польской компанией более 70 лет".

"Украина может быть привлекательным местом для развития PGNiG. Мы особенно заинтересованы в работе в западной части страны, граничащей с районом, где мы добываем несколько десятков лет. Доступные данные указывают на высокий потенциал месторождения в этом регионе, — сказал Роберт Перковски, вице-президент PGNiG.

Вопрос в энергетической безопасности Украины и Польши

Перковски подчеркивает, что потенциальное сотрудничество может привести к увеличению добычи природного газа в западной части Украины, что будет выгодно, как для развития обеих компаний, так и для укрепления энергетической безопасности в Центральной и Восточной Европе.

Операционный директор "Нафтогаза" Отто Ватерлендер, предполагает, что благодаря сотрудничеству ресурсный потенциал Украины будет "разморожен".

"PGNiG имеет большие достижения в области разведки и эффективной добычи газа в Польше, в регионе, граничащем с украинской частью Карпат. Я убежден, что вместе мы сможем достичь выгодной синергии, которая будет способствовать реализации стратегической цели "Нафтогаза", которая заключается в поддержке деятельности, направленной на достижение энергетической независимости Украины в течение 10 лет за счет увеличения добычи природного газа внутри страны", — цитирует представителя украинской компании biznes. interia. pl

Польша пока ничего не нашла

В комментарии для "Правды.Ру " сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич пояснил, что пока поляки "еще ничего не нашли", это прогнозные ресурсы, основанные, вероятно, на бурении в советское время.

По словам эксперта, речь идёт о Берестянской площади с незначительными или средними запасами "порядка 8-10 миллиардов кубических метров газа по каждому участку".

"По украинским меркам это что-то, а по российским — это вообще ничто. Поляки готовы что-то инвестировать, что-то где-то разведывать, потом бурить. Давайте подождем, как будет на практике. В любом случае, любое бурение имеет некий коэффициент успешности, на Украине это порядка 30, то есть, только каждая третья скважина продуктивная", — сказал Дмитрий Марунич.

Политический проект по распилу бюджета?

Как пишет Telegram-канал "Газ-Батюшка", поляки хотят диверсифицировать свою бизнес-модель за счёт собственной добычи за рубежом, а Украина пытается нарастить собственную добычу газа, чтобы снизить зависимость от России.

Авторы канала отмечают, что в 2013 компания Shell по итогами разведочного бурения пришла к выводу, что промышленных запасов сланцевого газа на востоке Украины нет. По той же причине компания Chevron ушла с аналогичных сланцевых проектов во Львовской и Ивано-Франковской областях.

По мнению Telegram-канала, если поляки и найдут коммерчески выгодный для добычи газ на Украине, "то это может быть небольшая добыча, что и в самой Польше — от 100 млн куб. м. в год до 1 млрд куб.".

"Для энергобезопасности Украины этот успех будет сомнительным, ведь добытый газ будут получать поляки, а не украинцы. А "диверсификацией бизнес-модели" польской PGNiG путём добычи газа на Украине называть и вовсе смешно. В 2013 году на границе с Украиной Польша пробурила тестовую скважину, а до коммерческой добычи газа дело не дошло. Разведка показала — запасы сланцевого газа имеются, но их разработка экономически нецелесообразна. Что ещё раз доказывает нефтегазоносная провинция на границе Украины и Польши имеет, скорее всего,  низкие запасы", — утверждает "Газ-Батюшка".

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Темы польша нафтогаз энергетика дмитрий марунич экономика украины сланцевые месторождения
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