Профессор ВШЭ: когда Центробанк принимает решения, ему надо доверять

Недавно Центробанк впервые с 2018 года принял решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. При этом сейчас с учётом того, что происходит, большинство банков мира снижает ключевую ставку, но в России она сильно выше, чем в других странах мира. Что происходит? У нас стало настолько всё хорошо или настолько всё плохо?
Своим мнением на этот счет с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой в эфире программы "Необычная неделя" поделился доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.
Читайте начало интервью:
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— Понимаете, ключевая ставка — это один из инструментов, который позволяет держать экономику в здоровом состоянии.
Если совсем упрощенно, примитивно:
То есть это как лекарство от температуры: ее сбивают.
Что касается решения нашего Центробанка, то понятно, что на принятие такого решения влияет целый комплекс факторов, и для того, чтобы компетентно и развернуто ответить на этот вопрос, нужно знать все эти факторы. Конечно, у меня таких данных нет.
Например, давно ведутся разговоры о закредитованности нашего населения, что слишком много кредитов, что кредит доступен, кредит дешевый. Отчасти это связано и с достаточно последовательной государственной политикой по снижению ставки ипотеки, и это может составлять серьезную проблему.
Давайте вспомним кризис 2008–2010 годов, который как раз начался в США, потому что банки выдавали фактически ничем не обеспеченные ипотечные кредиты. Может быть, этот фактор сыграл.
Может быть, рост инфляции сыграл свою роль в том, что Центробанк принял такое решение.
Хотя, конечно, можно вспомнить, что все страны, в том числе и мы, явно находятся в кризисе, и в условиях кризиса стимулирование экономики — тоже важный фактор.
Поэтому важно найти этот тонкий баланс, когда ключевая ставка будет давить негативные моменты и способствовать развитию экономики.
Но я надеюсь, что Центробанк у нас — достаточно профессиональная структура, каких-то серьезных провалов в деятельности Центробанка не было.
Я думаю, что и вопрос с учетной ставкой тоже будет просчитан достаточно качественно.
— Принято решение семейную ипотеку распространить на сельские дома и коттеджи, и Минфин предложил льготные кредиты распространить на индивидуальное жилищное строительство. Насколько это поможет дезурбанизации?
Сейчас значительная часть, особенно офисных сотрудников, работает удалённо, и для них нахождение в офисе уже не так актуально. Жизнь за городом — это свежий воздух, это немножко другой ритм, это другая экология... Поэтому вполне, наверное, уместная мера…
— Я соглашусь с тем, что как раз коронавирус серьезно способствует дезурбанизации. Действительно, многие люди перебрались на свои дачи и работали из пригородов.
Я вот тоже на даче сижу пока и вполне нормально работаю, вел и веду занятия. На следующей неделе начну экзамены принимать.
То есть коронавирус подстегнул этот процесс, хотя на самом деле он был запущен давно.
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