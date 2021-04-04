Профессор ВШЭ: когда Центробанк принимает решения, ему надо доверять

Недавно Центробанк впервые с 2018 года принял решение о повышении ключевой ставки на 25 базисных пунктов. При этом сейчас с учётом того, что происходит, большинство банков мира снижает ключевую ставку, но в России она сильно выше, чем в других странах мира. Что происходит? У нас стало настолько всё хорошо или настолько всё плохо?

Своим мнением на этот счет с главредом "Правды.Ру" Инной Новиковой в эфире программы "Необычная неделя" поделился доктор исторических наук, политолог, первый заместитель декана факультета мировой экономики и политики Высшей школы экономики Игорь Ковалев.

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— Понимаете, ключевая ставка — это один из инструментов, который позволяет держать экономику в здоровом состоянии.

Если совсем упрощенно, примитивно:

если нужно экономику взбодрить, то ключевую ставку понижают, кредит становится дешевым, появляются новые инвестиции в экономику, экономика начинает расти;

если экономика перегрета, то, соответственно, ключевую ставку повышают, идет удорожание кредита, меньше инвестируется, опять все приходит в норму…

То есть это как лекарство от температуры: ее сбивают.

Что касается решения нашего Центробанка, то понятно, что на принятие такого решения влияет целый комплекс факторов, и для того, чтобы компетентно и развернуто ответить на этот вопрос, нужно знать все эти факторы. Конечно, у меня таких данных нет.

Например, давно ведутся разговоры о закредитованности нашего населения, что слишком много кредитов, что кредит доступен, кредит дешевый. Отчасти это связано и с достаточно последовательной государственной политикой по снижению ставки ипотеки, и это может составлять серьезную проблему.

Давайте вспомним кризис 2008–2010 годов, который как раз начался в США, потому что банки выдавали фактически ничем не обеспеченные ипотечные кредиты. Может быть, этот фактор сыграл. Может быть, рост инфляции сыграл свою роль в том, что Центробанк принял такое решение.

Хотя, конечно, можно вспомнить, что все страны, в том числе и мы, явно находятся в кризисе, и в условиях кризиса стимулирование экономики — тоже важный фактор.

Поэтому важно найти этот тонкий баланс, когда ключевая ставка будет давить негативные моменты и способствовать развитию экономики.

Но я надеюсь, что Центробанк у нас — достаточно профессиональная структура, каких-то серьезных провалов в деятельности Центробанка не было.

Я думаю, что и вопрос с учетной ставкой тоже будет просчитан достаточно качественно.

— Принято решение семейную ипотеку распространить на сельские дома и коттеджи, и Минфин предложил льготные кредиты распространить на индивидуальное жилищное строительство. Насколько это поможет дезурбанизации?

Сейчас значительная часть, особенно офисных сотрудников, работает удалённо, и для них нахождение в офисе уже не так актуально. Жизнь за городом — это свежий воздух, это немножко другой ритм, это другая экология... Поэтому вполне, наверное, уместная мера…

— Я соглашусь с тем, что как раз коронавирус серьезно способствует дезурбанизации. Действительно, многие люди перебрались на свои дачи и работали из пригородов.

Я вот тоже на даче сижу пока и вполне нормально работаю, вел и веду занятия. На следующей неделе начну экзамены принимать.

То есть коронавирус подстегнул этот процесс, хотя на самом деле он был запущен давно.