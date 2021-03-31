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Автор Любовь Степушова

Россия и Китай готовы отказаться от доллара. А чем заменят?

Экономика

Сергей Лавров предложил для снижения санкционных рисков со стороны США отойти от использования долларов и развивать технологическую самостоятельность.

Россия и Китай готовы отказаться от доллара. А чем заменят?

Уже был всплеск обсуждения дедолларизации. Как это может сказаться на экономических отношениях России со стратегическим партнером — Китаем?

Своим мнением об этом в эфире программы "Точка зрения" поделился президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев.

Читайте начало интервью:

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— Если исключить доллар из расчетов между странами, то что взамен? Криптовалюта? Или через юань-рубль?

Почему мы до сих пор не развиваемся в этом направлении? У России объем расчетов в национальных валютах составляет всего 20% от товарооборота. То есть все равно это нефть. И газ мы Китаю за доллары продаем, и нефть, вероятно, тоже за доллары…

Здесь-то хоть можно как-то наладить?

— Это, конечно, очень серьезный важный процесс. Кстати, ваш покорный слуга стоит у его истоков.

Мы начали его в 2008 году — на российско-китайском экономическом форуме с участием глав правительств, а тогда это был председатель правительства Путин и председатель Госсовета КНДР.

Как раз тогда деловые круги сказали, что им будет удобнее рассчитываться в национальных валютах, чем в долларах США.

Мы были услышаны, очень много чего было сделано, и обменные свопы между крупными банками, и прием национальных валют в приграничной торговле. С этого начиналось.

И я вам хочу сказать, что этот процесс настолько успешно пошел, что сегодня во взаимной торговле между Россией и Китаем более половины товарооборота уже приходится на национальные валюты.

К сожалению, вы правильно говорите, я не понимаю, почему мы торгуем нефтью и газом за доллары или за евро, когда мы можем оценивать в рублях и тем самым поддержать национальную валюту.

  • Кстати, китайцы будут "за". Они не скажут "нет", они скажут — "да, хорошо". И найдут рубли для того, чтобы рассчитываться с нами.

Потому что у них достаточный экспорт для этого существует. В России они продают свои товары за рубли и готовы этими рублями рассчитываться.

Это значительно снизит все расходы финансовые и увеличит эффективность нашей торговли.

Но, к сожалению, пока что мы с нашей стороны этот процесс задерживаем. Но в ходе визита в Китай министр Лавров обозначил перспективу.

С какой стати весь миропорядок, выстроенный США, основывается на этом скелете Федеральной резервной системы, притом что доллар США как средство платежа не обеспечен ничем, кроме спроса? А если спрос падает, то все уже запомнили, что Штаты делают: летят и бомбят, заново подтягивают этот спрос.

Соответственно, именно по этой причине можно сказать, что мы поддерживаем эту систему, когда рассчитываемся с какими-либо странами именно в долларах США.

Мы начали этот процесс, дальше он переходит постепенно на страны Шанхайской организации сотрудничества. И, что самое главное, новый банк БРИКС, который находится в Шанхае, уже достаточно серьезно задумывается о создании специальной криптовалюты, которая была бы применена, прежде всего, во взаиморасчётах между странами БРИКС. Ну и если это укрепится, то я думаю, минимум полмира сразу же с удовольствием перейдут на эту валюту, что достаточно быстро определит судьбу доллара США.

— Вероятно, правительству России, поскольку своего твёрдого рубля нет, выгодно иметь долларовую выручку. Не в рублях и не в юанях, а в долларах. Мы формируем резервы в долларах и конвертируем в рубли, так как рубль все время падает…

— А почему, кстати, падает? Это как раз обратный процесс, здесь причинно-следственная связь.

Рубль падает, потому что к нему такое отношение, а отношение такое, потому что есть в правительстве те силы либеральные, которые просто откровенно работают на Запад. И дети у них там живут, и средства они в западных банках держат. Им выгодно работать на доллар США. Гнать их надо. Вот тогда будет все нормально.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы китай доллар россия дедолларизация сергей санакоев
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