На мели: чем грозит блокировка Суэцкого канала

Новость о том, что контейнеровоз MV Ever Given заблокировал движение судов в Суэцком канале забавной не казалась с самого начала. Хотя и не воспринималась как нечто действительно серьезное. Однако оказывается, что ситуация может иметь весьма негативные последствия для мировой экономики.

На мели

Контейнеровоз класса Triple E длиной 400 метров, шириной 59 метров и высотой 60 метров сел на мель в южной части Суэцкого канала в ночь 24 марта. Судно следовало из Китая в Роттердам. В результате происшествия движение по каналу было полностью блокировано. Представители тайваньской компании Evergreen, которая зафрахтовала контейнеровоз, сообщили, что инцидент произошел из-за погодных условий. В результате порыва сильного ветра судно отклонилось от курса и село на мель.

Контейнеровоз новый, построен в 2018 году, вмещает 20 тысяч морских контейнеров. Но в происшествия уже попадал: в 2019 году Ever Given столкнулся в порту Гамбурга с небольшим немецким паромом, который после инцидента пришлось списать. К тому же тогда ранения получили три человека.

Сейчас в Средиземном и Красном морях скопилось около 150 морских судов, в том числе танкеры, перевозящие нефть (среди них есть и российские). Когда они смогут пройти через канал, пока неизвестно. Все попытки сдвинуть контейнеровоз оказались неудачными. При самом неудачном стечении обстоятельств контейнеровоз придется разгружать. А на это может уйти несколько недель.

По некоторым данным, на судах, которые ожидают прохода через Суэцкий канал, находятся товары на общую сумму в 29 миллиардов долларов.

Без движения

По сведениям аналитической компании Lloyd's List, ежедневно через канал проходят грузы стоимостью примерно в 9,5 миллиардов долларов. На Суэцкий канал приходится 12 процентов грузооборота мировой торговли и десять процентов поставок нефти и газа.

Новость о севшем на мель контейнеровозе спровоцировала кратковременный рост цен на нефть. Правда, 25 марта они опять упали на несколько процентов.

Однако если проблему не удастся решить в ближайшее время, то владельцам грузов придется отправлять их по куда более длинной маршруту, вокруг Африки. А это рост расходов — топливо, зарплаты экипажей судов и так далее. Ну и задержки поставок, без этого тоже не обойдется.

А ведь речь идет о самых разных товарах — от автомобилей и строительных материалов до мебели и детских игрушек. И если задержки с поставками кресел и шкафов большой угрозы не несут, то как быть с химическими компонентами или сырьем для производства средств защиты от коронавируса?

Британское издание Daily Mail цитирует пожелавшего не называть свое имя юриста в области морского права. По словам которого, "потенциально это крупнейшая в мире катастрофа контейнеровозов без крушения корабля". Будем надеяться, что проблему удастся решить в ближайшее время.