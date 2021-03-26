Есть ли жизнь без доллара и монополии SWIFT?

Суверенитет, не подкреплённый стабильной валютой и надёжной финансовой системой со всеми её атрибутами, рискует оставаться декларативным. США используют доллар и платёжную систему SWIFT как инструмент шантажа и давления на Россию и наших союзников. Обретение финансового суверенитета для нас сегодня актуально как никогда.

Запад разучился применять классическую дипломатию, взяв на вооружение лживые обвинения, ультиматумы и санкции. В ходе недавнего делового визита в Китай глава МИД Сергей Лавров призвал сформировать широкую коалицию стран, которые будут противодействовать незаконной практике санкций. Цель Запада — сохранить своё доминирование за счёт сдерживания развития других стран, а значит, очень важно укреплять свою самостоятельность.

"Нужно отходить от использования контролируемых Западом международных платёжных систем, — подчеркнул Сергей Лавров. — Нужно снижать санкционные риски путём укрепления своей технологической самостоятельности, путём перехода к расчетам в национальных валютах и в мировых валютах, альтернативных доллару".

Как все признают, дедолларизация является сложным предприятием, но при определённой настойчивости и последовательности успех на этом пути возможен. По данным Центробанка, в торговле с партнёрами России по ЕАЭС в 2013–2019 годах доля рубля в расчетах за импорт возросла с 60% до 75%. В торговле со странами дальнего зарубежья роль рубля не столь значительна. Но если брать совокупный импортный поток, то в рублях оплачивается около 30%, а в долларах — 35%.

Нацвалюты и евро постепенно вытесняют доллар в международной торговле. В расчетах со странами ЕС в 2019 году произошло историческое превышение доли евро над долларом: 42% против 38%. В торговле со странами БРИКС доллар США резко сдал позиции, опустившись с 73% до 49%, а на рубль приходятся скромные 14%. С Китаем у нас действует соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. В 2019 году в торговле с Поднебесной доля юаня достигла 16%, у рубля показатель поменьше — 7%. Зато в торговле с Индией на российскую валюту приходится 56%.

2020 год стал новой вехой в отношениях России и Китая, поскольку доля расчетов в национальных валютах между ними достигла 25%, показав десятикратный рост за семь лет. Стратегия отказа от доллара оправдана: она позволяет не только минимизировать санкционные риски, но и снизить финансовые потери при перерасчетах и конвертации. Как считает врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов, отсутствие прямой зависимости от доллара позволяет выиграть как минимум 0,5% при каждой транзакции, что выливается в целом во внушительные суммы. К тому же технически упрощаются вопросы перечисления и реинвестирования средств.

Как исцелить рубль

В общем-то, судьба евро и юаня не вызывает никакого беспокойства — это признанные мировые резервные валюты. Хуже обстоят дела с российским рублём. По оценкам Центробанка, в 2020 году рубль потерял в стоимости около 20%. Виновата возросшая волатильность обменного курса рубля по отношению к доллару США и евро, связанная с оттоком иностранного капитала и сжатием экспортных поступлений.

Поддержание стабильности российского рубля — главная функция Центробанка, но справляется он с ней не лучшим образом. Как считают эксперты, у рубля нет перспектив занять достойное место в семье мировых валют, пока он находится в свободном плавании. Министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев указывает на тщетные надежды ЦБ придать рублю статус резервной валюты через рыночный механизм свободной конвертируемости.

"Резкие и неожиданные девальвации рубля подрывают доверие к нему и делают невозможным его использование в качестве не только резервной валюты, но и как инструмента ценообразования, платежей и расчетов в средне- и долгосрочных проектах", — считает экономист Глазьев.

Мировые державы используют всё своё влияние для продвижения национальных валют. Китай подставляет плечо юаню, делая упор на его стабильность. Американская ФРС обеспечила бесконкурентное валютное пространство для доллара, настойчиво создавая ориентированные на него рынки. Целям укрепления рубля могло бы поспособствовать кредитование иностранных правительств и компаний в рублях для оплаты экспорта из России. Но важней всего "исцелить" рубль от волатильности и чрезмерной чувствительности к колебаниям мировой конъюнктуры.

Сергей Глазьев выступает за создание на евразийском пространстве надёжной и прозрачной валютно-финансовой системы, приняв необходимые меры для укрепления национальных валют стран ЕАЭС. Локомотивом для движения вперёд могло бы стать соглашение между государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют и созданию "валютной змеи" по аналогии действий стран ЕС до введения евро.

Опции: от криптовалют до цифровых денег

Существующая более 40 лет платёжная система SWIFT стала основным инструментом для безопасного обмена информацией между финансовыми институтами и банками. К ней подключены почти 11 тысяч крупнейших организаций из всех стран мира. Участников привлекают быстрота, надёжность и низкие тарифы передачи информации. Но есть и минусы. Во-первых, финансовые транзакции в системе SWIFT находятся "под колпаком" у правительственных структур США, что не может не вызывать беспокойство. Во-вторых, Дядя Сэм уже включил SWIFT в свой санкционный набор джентльмена и готов прибегать к нему, как это было в случае с Ираном.

Будет ли катастрофичным для России отключение от платёжной системы SWIFT, которым нас периодически шантажирует Запад? Надо отметить, что ею пользуются около 400 российских финансовых организаций. Отключение страны от системы международных расчетов, по мнению экономиста Аяза Алиева, может привести к кратковременному повышению волатильности национальной валюты из-за ограничения объёма валютной выручки от экспортных операций. Россия найдёт и другие возможности для проведения расчётов, зато репутация системы SWIFT будет основательно подпорчена.

В принципе создание аналогов системы SWIFT — дело не столь уж мудрёное, было бы желание участвовать в нём у контрагентов из разных стран. Альтернатива SWIFT у нас в стране возникла ещё в 2017 году — это система передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС). Есть задумка состыковать её с китайским аналогом — трансграничной межбанковской платёжной системой (CIPS), а в перспективе — и с индийским аналогом. Для ведения торговли с подсанкционным Ираном Евросоюз в 2019 году также запустил альтернативу SWIFT — Instrument in Support of Trade Exchanges (INSTEX), уйдя тем самым от бдительного ока американских церберов. Чтобы составить конкуренцию SWIFT, любая вновь создаваямая сиcтема международных расчетов должна стать такой же популярной и распространенной.

Впрочем, по мере развития информационных технологий в сфере финансов открывается всё больше новых опций. Так, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев выступил ранее с идеей использовать для расчетов между членами БРИКС единую криптовалюту. Примером успешной криптовалютной сети является платформа Ripple, бросившая вызов монополии SWIFT. Сделки, номинированные в фиатной валюте или внутренней криптовалюте Ripple (XPR), осуществляются по технологии блокчейн. Систему отличает большая быстрота и мизерная стоимость транзакций.

Но и это не всё. Цифровые деньги — вот что может в ближайшем будущем революционизировать мировую финансовую систему. В Китае уже провели пилотное тестирование цифрового юаня, планируется скоро внедрить его в торговые расчеты. В октябре прошлого года Банк России заявил о планах создания цифрового рубля. В экспериментальном режиме его могут запустить к концу 2021 года.

Как отметила ранее первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова, более 30 регуляторов работают сейчас над своими цифровыми валютами. Через несколько лет станет возможной их прямая интеграция. В этом случае, благодаря технологическому взаимодействию нового типа, монополия SWIFT будет окончательно разрушена.