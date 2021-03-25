Изменения дизайна банкнот породили дискуссию

Банк России объявил о своих планах изменить дизайн банкнот к 2025 году, что породило дискуссию и первые региональные обиды.

Смена локации

Первый заместитель председателя ЦБ Михаил Алексеев заявил об изменении облика билетов Банка России, чтобы в том числе усовершенствовать степень их защиты:

"Совет директоров Банка России принял решение о выпуске к 2025 году модернизированных банкнот шести номиналов: 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей".

Михаил Алексеев уточнил, что купюры номиналом 200 и 2000 рублей также "подтянут" по защитному комплексу и дизайну. Всенародного голосования для выбора достопримечательностей, которые станут элементами нового дизайна, не предусмотрено. Билеты Банка России старого образца в авральном режиме никто не планирует обменивать. Замена произойдёт постепенно, в рабочем порядке.

Зампред ЦБ поделился новостью, что уже утверждён концептуальный эскиз новой 100-рублевой банкноты:

"Эскиз включает такие символы Москвы, как Красная площадь, центр "Зарядье", Шуховская башня, здание МГУ на Воробьёвых горах".

В Банке России напомнили, что дизайн отечественных банкнот очень давно не менялся и необходимо вводить более прогрессивные методы защиты от подделок. Эстетическая сторона также не останется в стороне — в ЦБ решили изобразить на купюрах города и федеральные округа, которые до этого не удостаивались такого банковского почёта.

На одной стороне билета Банка России будет красоваться изображение города, а на обратной — достопримечательности федерального округа. Уже есть некоторые прикидки, в частности, по банкнотам:

номиналом 10 ₽ - Новосибирск (сейчас Красноярск);

номиналом 500 ₽ - Пятигорск (сейчас Архангельск);

номиналом 1000 ₽ - Нижний Новгород (сейчас Ярославль);

номиналом 5000 ₽ - Екатеринбург (сейчас Хабаровск);

номиналом 50 ₽и 100 ₽ останутся Санкт-Петербург и Москва.

Битва за банкноты

В департаменте туризма Ярославской области не выказали восторга от решения ЦБ. Замена изображения Ярославля на виды Нижнего Новгорода искренне возмутила местных чиновников. Глава департамента Владимир Лысенко поделился своими чаяниями с журналистами:

"Мы запросим информацию, попытаемся узнать, по какому принципу они решили, что на тысячной купюре должен быть Нижний Новгород… Конечно, мы не можем радоваться. Для нас это одна из возможностей продвигать наш город. Мы будем прилагать все усилия, чтобы Ярославль остался на купюре, у нас есть полное право на это. Биться будем до конца!"

В Хабаровске, где до недавнего времени проходили массовые акции протеста из-за ареста губернатора края Сергея Фургала, уже обратили внимание на грядущие изменения в дизайне купюр. Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв оценил творческий подход Центробанка к модернизации банкнот и влияние процесса на общественно-политические тренды:

"Убрать Хабаровск с купюры в 5000 ₽ будет большой ошибкой".

Местные жители вполне предсказуемо восприняли демарш ЦБ как завуалированное наказание хабаровчан за митинги. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вынужден был прокомментировать ротацию Хабаровска:

"ЦБ не должен советоваться с Кремлём при выборе банкнот, абсолютно. Размышления о каких-то эфемерных наказаниях — это тоже абсолютно неверный подход. И, конечно, почему те или иные города — это нужно спрашивать в Центробанке, не у нас".

Актуальный креатив

Выбор городов и региональных достопримечательностей и правда — хлопотный процесс и неоднозначный. Москвичи столько времени обсуждали в соцсетях ежегодную укладку тротуарной плитки, что она уже вполне заслужила статус столичной достопримечательности. Чем не заслужил быть увековеченным на билете Банка России город Урюпинск, легендарный герой советского фольклора — большой вопрос.

Если же обратиться к трендам последних десятилетий, которые практически достигли своего смыслового катарсиса с "обнулением" сроков бывших президентов России, то просятся и новые формы в дизайне — портреты.

Государственная дума в третьем чтении приняла поправки в закон "О выборах президента РФ", которые запрещают занимать пост президента более двух раз, но главное — разрешают Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву баллотироваться ещё на два срока.

Тут в Банке России есть над чем задуматься. Как бы не отстать от политической конъюнктуры и вдобавок дрязгами, спровоцированными выбором городов и достопримечательностей, не раскачать пресловутую "лодку".

Смысловая анестезия

Технологически, разумеется, изменения в дизайне банкнот — оправданная мера. Такую модернизацию проводят практически все государства. Другое дело — как это делается. Передраться за место на денежке — вполне в духе текущего исторического момента.

Если же в идею с городами и достопримечательностями вложена и политтехнологическая составляющая, то есть же способы куда проще, чем перелопачивать денежную массу. Показательным примером может служить практика президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.

Весьма занимательные видеохроники деятельности туркменского лидера, с которыми бы гармонично сочеталась озвучка детища Георгия Делиева "Маски-шоу", пользуются неизменной популярностью в интернете.

Отдельным пунктом стоит музыкальное творчество главы Туркмении. Недавно состоялась премьера новой композиции Гурбангулы Бердымухамедова "Мой белый город — Ашхабад" на стихи внука президента Керима. Исполнил стопроцентный туркменский хит сам глава государства.

Если бы российские власти переняли опыт Гурбангулы Бердымухамедова, тогда, наверно, и вовсе остались бы незамеченными новости:

об очередных выявленных нарушениях в "Роскосмосе" (теперь уже на 30 млрд рублей);

об обретении лидерских позиций по доходам сектором ритуальных услуг;

о достижениях отечественной запретительной франшизы;

о тюремных интернет-хрониках Алексея Навального.

Граждан надобно погружать в смысловую анестезию, чтобы не оставалось времени на какие-либо несанкционированные почины. Об этом говорил ещё древнегреческий философ Гераклит Эфесский:

"У бодрствующих один, общий мир, а спящие отворачиваются каждый в свой собственный".