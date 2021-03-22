Если вдруг: как на жителях России скажется отключение от SWIFT

Вновь поднята тема возможного отключения России от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. С 2014 года она возникает периодически. А теперь вновь на слуху, якобы администрация Джо Байдена в качестве одного из вариантов санкций против России рассматривает отключение от SWIFT.

Возможность не исключена

В Кремле такую возможность не исключают, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Хотя, надо заметить, штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, недалеко от Брюсселя. SWIFT является кооперативным обществом, созданным по бельгийскому законодательству, принадлежит его членам. То есть это не американская организация. Вообще же к SWIFT подключены более 11 тысяч крупнейших организаций примерно в 200 странах. И понятно, что отключение России не в интересах этой организации.

Ну а что же будет, если американцы действительно решат ввести подобные санкции? И как на обычных гражданах России скажется возможное отключение от SWIFT?

По мнению доцента кафедры политической экономики МГУ Максима Чиркова, проблемы возможны, но критичными они для российской экономики не будут.

"Сейчас расчёты идут во многом через эту систему, она обеспечивает быструю передачу данных, ускоряет транзакции. В случае отключения подобной системы межбанковское взаимодействие и взаимодействие банков с компаниями теоретически могут замедлиться", — сказал экономист "Правде.Ру".

Однако в России разработаны альтернативные проведения платежей, подчеркнул он.

"С моей точки зрения, определённую сложность будет представлять переходный период после отключения системы SWIFT, и какой-то период — может быть, несколько дней — будет некая сложность в осуществлении операций. Кто-то может быть не подключен. Сама организация этих процессов должна пройти. А дальше система, аналогичная SWIFT, сможет вполне справляться со своей задачей", — считает Максим Чирков.

Для самой системы невыгодно, а граждан России никак не затронет

По его мнению, "поскольку Россия в этой системе очень значимую долю имеет в объёме платежей, то для системы SWIFT важно, чтобы все страны были участниками".

"Потому что если не все страны являются участниками, тогда сила SWIFT падает. И в этом смысле, мне кажется, самой системе SWIFT это абсолютно невыгодно. Конечно, подобные санкции будут достаточно глупыми. Иностранные компании у нас зарабатывают, им же и будут созданы определённые сложности во взаимодействии", — сказал экономист.

При этом, отметил он, для простых людей вообще никаких заметных изменений не будет.

"Для обычного пользователя банковских услуг, мне кажется, вообще мало что изменится. Наверное, кто-то там осуществляет трансграничные платежи именно через систему SWIFT, но это очень небольшое число людей. Для компаний какие-то сложности будут. Но для физлиц не вижу, чтобы были какие-то серьёзные изменения", — подчеркнул Максим Чирков.