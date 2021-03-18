Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Александр Шторм

Россиянам-неплательщикам готовят долговые тюрьмы

Экономика

Могут ли в России появиться долговые тюрьмы? У экспертов нет сложившегося мнения по этому вопросу, но исключать такую возможность нельзя.

Россиянам-неплательщикам готовят долговые тюрьмы

Если страна выйдет из Совета Европы (что автоматически влечёт за собой прекращение действия статьи 1 Протокола № 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 11 Международного пакта о гражданских и политических правах), тюрьмы для должников — первое, что может появиться перед разрешением смертной казни.

Причём восстановить долговые тюрьмы предложат адвокатские бюро. Обществу нужен инструмент для злостных неплательщиков займов, алиментов, кредитов и ЖКХ. Сейчас вышеупомянутые статьи запрещают лишать свободы "из-за неспособности выполнения какого-либо договорного обязательства".

Вполне реально такое предложение для рассмотрения новым составом Госдумы. Пока выходить с такой инициативой юристы не планируют из-за "действия конвенций" и того, что "депутаты сейчас не захотят пугать народ, чтобы переизбраться".

Хотя предмет для этого есть, и веский — россияне должны только банкам и МФО более 16,9 триллиона рублей, и это без учёта долгов по ЖКХ, алиментам и банальным займам частных лиц друг другу.

Как отмечают авторы паблика "Новости на каждый день", такая историческая практика, как существующее законодательство США и прецеденты начала "нулевых" в России, подразумевает решение и таким образом.

Специалисты считают, что заключение должно происходить в частную тюрьму или под домашний арест только по решению арбитражного суда по требованию кредиторов и за счёт последних.

Кредиторы должны сразу же вносить на депозит оплату содержания должника, причём прекращение оплаты означает и освобождение должника, и прощение возникшей задолженности.

Гипотетически в такую тюрьму могут попасть те, кто должен в рамках уголовных преступлений, административных правонарушений или внедоговорных обязательств перед физлицами. Сумма не должна быть менее $10 тысяч, а "срок" не должен превышать пяти лет.

Аналитики спорят на теоретические темы, должно ли освобождение из долговой тюрьмы в связи с истечением "срока" аннулировать сам долг. Но многие сходятся во мнении, что банкротство должника должно немедленно освободить его из долговой тюрьмы.

Понятно, что во время пребывания в частной долговой тюрьме или под домашним арестом должник должен иметь право (согласованное с кредитором) зарабатывать — например, на удалёнке или даже на офлайн-работе, с которой обязан возвращаться под "долговой арест".

Такое решение поможет убрать недобросовестных заёмщиков и мошенников из коммерческого оборота, заставит неплательщика выдать скрытые (переписанные на других, неофициальные) активы и будет способом давления на родных и близких, которые могли бы расплатиться за должника.

Россияне вообще склонны тратить деньги непродуманно.

По последним данным, до 60% "детских" выплат в период пандемии было потрачено россиянами не на детей, а на выплату обязательных платежей по кредитам и микрозаймам. Или на гаджеты и поддержание "вида достатка" и образа жизни, как у других.

Так, задолжали уже миллионы пенсионеров и совершеннолетних подростков. А те, что уже прошли процедуру банкротства, умудряются набрать новых кредитов…

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Елена Тимошкина
Темы мфо долги банки кредиты алименты бедность микрозаймы долговые тюрьмы
Новости
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом
Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?
Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней
Средний размер ипотеки приблизился к 3 млн рублей
Нейропсихолог перечислила способы улучшения памяти
Юристы Пригожина уличили "Собеседник" во лжи
Последние материалы
Астрофизик из США отрицает возможность жизни на Марсе
Сын купил Бари Алибасову коттедж за 58 миллионов рублей
Чтобы не искажали историю: депутат о том, зачем вводить штрафы гидам
Марина Федункив рассказала о жизни с мужем-наркоманом
Йоханнес Бё рассказал о вражде с Легрейдом
Из герцогинь в президенты: Меган Маркл пойдёт на американские выборы?
Россия и Белоруссия могут заняться ядерными учениями
Сёстры-близнецы Арнтгольц стали мамами с разницей в 20 дней
Средний размер ипотеки приблизился к 3 млн рублей
Нейропсихолог перечислила способы улучшения памяти
Популярное
Мир. Новости мира
Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?

Джо Байден в интервью ABC News оскорбительно отозвался о Владимире Путине. Что в ответ должен предпринять Кремль? Делать вид, будто ничего не произошло, странно.

Байден оскорбил Путина: как ответит Кремль?
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Парад мошенников
Президент ООО ФСБ арестован за взятку в особо крупном размере
Политика. Новости и аналитика
Российскому послу в США придётся вернуться в Москву
Финансы
Нечаев предложил снизить пенсионный возраст за счёт силовиков
Любовь Степушова Кто и зачем разбудил "Сонного Джо"? Любовь Степушова Василий Амирджанов Маркс может изменить школьную программу Василий Амирджанов Руслан Веснянко "Реформа" образования по-украински: провинциалам оно уже не положено Руслан Веснянко
Экономика и бизнес
Россияне проиграли от десятилетий реформ
Точка зрения
Почему в Нарве эпидемия, а в Ивангороде жизнь кипит?
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Политика. Новости и аналитика
Косачёв прокомментировал заявление Байдена о "расплате" Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников