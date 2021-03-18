Россиянам-неплательщикам готовят долговые тюрьмы

Могут ли в России появиться долговые тюрьмы? У экспертов нет сложившегося мнения по этому вопросу, но исключать такую возможность нельзя.

Если страна выйдет из Совета Европы (что автоматически влечёт за собой прекращение действия статьи 1 Протокола № 4 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и статьи 11 Международного пакта о гражданских и политических правах), тюрьмы для должников — первое, что может появиться перед разрешением смертной казни.

Причём восстановить долговые тюрьмы предложат адвокатские бюро. Обществу нужен инструмент для злостных неплательщиков займов, алиментов, кредитов и ЖКХ. Сейчас вышеупомянутые статьи запрещают лишать свободы "из-за неспособности выполнения какого-либо договорного обязательства".

Вполне реально такое предложение для рассмотрения новым составом Госдумы. Пока выходить с такой инициативой юристы не планируют из-за "действия конвенций" и того, что "депутаты сейчас не захотят пугать народ, чтобы переизбраться".

Хотя предмет для этого есть, и веский — россияне должны только банкам и МФО более 16,9 триллиона рублей, и это без учёта долгов по ЖКХ, алиментам и банальным займам частных лиц друг другу.

Как отмечают авторы паблика "Новости на каждый день", такая историческая практика, как существующее законодательство США и прецеденты начала "нулевых" в России, подразумевает решение и таким образом.

Специалисты считают, что заключение должно происходить в частную тюрьму или под домашний арест только по решению арбитражного суда по требованию кредиторов и за счёт последних.

Кредиторы должны сразу же вносить на депозит оплату содержания должника, причём прекращение оплаты означает и освобождение должника, и прощение возникшей задолженности.

Гипотетически в такую тюрьму могут попасть те, кто должен в рамках уголовных преступлений, административных правонарушений или внедоговорных обязательств перед физлицами. Сумма не должна быть менее $10 тысяч, а "срок" не должен превышать пяти лет.

Аналитики спорят на теоретические темы, должно ли освобождение из долговой тюрьмы в связи с истечением "срока" аннулировать сам долг. Но многие сходятся во мнении, что банкротство должника должно немедленно освободить его из долговой тюрьмы.

Понятно, что во время пребывания в частной долговой тюрьме или под домашним арестом должник должен иметь право (согласованное с кредитором) зарабатывать — например, на удалёнке или даже на офлайн-работе, с которой обязан возвращаться под "долговой арест".

Такое решение поможет убрать недобросовестных заёмщиков и мошенников из коммерческого оборота, заставит неплательщика выдать скрытые (переписанные на других, неофициальные) активы и будет способом давления на родных и близких, которые могли бы расплатиться за должника.

Россияне вообще склонны тратить деньги непродуманно.

По последним данным, до 60% "детских" выплат в период пандемии было потрачено россиянами не на детей, а на выплату обязательных платежей по кредитам и микрозаймам. Или на гаджеты и поддержание "вида достатка" и образа жизни, как у других.

Так, задолжали уже миллионы пенсионеров и совершеннолетних подростков. А те, что уже прошли процедуру банкротства, умудряются набрать новых кредитов…