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Автор Инна Новикова

Как итальянское консульство в Липецке подтягивает инвесторов в Россию

Экономика

Отношения России со странами Запада принято считать натянутыми. Но мало кто знает, что, несмотря на все сложности и непонимание, нас связывают прочные взаимовыгодные экономические связи.

К примеру, в Липецке с 80-х годов прошлого века есть консульство Италии…

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова и президент интернационального союза женщин Альфия Амирова в студии программы "Женщина третьего тысячелетия" поговорили с Витторио Торрембини, президентом Ассоциации итальянских предпринимателей, почетным консулом Италии в Липецке, членом Попечительского совета международной выставки "Медицина и туризм", которая будет проходить в октябре на ВДНХ.

- Витторио, в России 30 лет уже работает ваша ассоциация. А чем вы занимаетесь?

- Итальянский бизнес в России имеет длинную историю. Первой западной страной, которая начинала очень тесные отношения с Советским Союзом, была Италия.

В 60-х годах заключили первые договоры по нефти и газу между Италией, концерном Eni и Советским Союзом.

Потом в 1966 году подписание договора по строительству "Автоваза" с Fiat.

  • То есть Италия, которая являлась одним из членов НАТО, все равно имела с Россией очень тесные отношения, особенно культурные.

После распада Советского Союза, в начале 90-х, десятилетие было не совсем продуктивным для развития отношений. Тем не менее некоторые компании открывали здесь свой бизнес.

Я помню, Parmalat, Indesit. Именно по торговле.

А потом, начиная с нулевых годов, в России, был бум итальянского присутствия.

На сегодняшний день приблизительно 120 итальянских компаний имеют производство в России. Я не говорю только о крупных: Ferrero, Barilla, De Cecco.

Малые и средние предприятия итальянские.

А почему Липецк? Липецк — это была зона, где мы реализовали очень интересный эксперимент.

В Липецке есть особая экономическая зона, которая отлично работает. Она была на первом месте в мировом рейтинге по особым экономическим зонам очень много лет.

И все благодаря Indesit. Когда в 2001-м компания Indesit купила Stinol, они начинали реструктуризацию, обновление. И Indesit приступила к эксперименту.

То есть раньше 100% комплектующих производилось внутри комбината. А в Indesit начинали искать, создавать даже маленькие фирмы, которые стали производить комплектующие.

И родились 40-50 компаний в Липецкой области. И еще 30-40 в соседнем регионе.

— И какая идея была? Давайте реализуем зону, где можно открывать предприятия, фабрики и быть защищенными.

— Если ты резидент особой экономической зоны, ты точно знаешь, что земля, которую дадут тебе, она твоя, никакие бывшие партнеры, предыдущий хозяин — никто на нее претендовать не сможет и не будет.

Второе — это инфраструктура. Подключение к энергоносителям и так далее — это бесплатно.

Я плачу с тарифом на электроэнергию, на газ как везде.

Третье — это таможенные льготы. Потому что это таможенная территория.

Возможности преодолеть административные барьеры. Внутри особой экономической зоны у тебя есть специальный зеленый коридор на все вопросы, которые касаются органов власти. И никакой бюрократии.

Эксперимент получился очень успешный. У нас в Липецкой области, в особой экономической зоне, сегодня работает четыре итальянских компании.

  • Мы были первым иностранным резидентом.
  • Внутри зоны сегодня 50 резидентов. Из Японии и еще из 17 стран мира.

Мы начинали в Липецке. У нас очень много фирм в особой экономической зоне в Калуге. Сейчас мы работаем тоже в Татарстане в "Алабуге". Эксперимент получился.

— Я вижу, что в тех регионах, где на самом деле губернаторы очень активно себя вели и очень хорошо работали с инвестором, итальянский бизнес чувствует себя хорошо.

Я говорила с Валерием Шанцевым, который сказал, что инвесторы придут тогда, когда будет адекватная власть, когда они будут уверены в том, что не будет никаких сюрпризов со стороны власти.

Калужская область, Татарстан, Липецк — это регионы, где созданы условия для бизнеса и есть понимание с инвесторами.

— Всегда меня спрашивают, как выбирать регион. Я говорю, что Россия — это как шкурка леопарда. Есть черные пятна. Есть белые.

Есть регионы, где действительно получилось хорошо, есть регионы — где не очень. Но я вижу, что потихонечку все регионы в России начинают соблюдать именно модель, которая была построена в Липецке, в Калуге. То есть модель, которая работает.

— Все-таки как отразились санкции на наших взаимоотношениях?

— Я хочу быть очень откровенным. Контрсанкции российские влияли. Но не до такой степени, как говорят. Это маленькая ниша.

А вот санкции, которые Европа приняла против России, урезав возможности вашим кредитным институтам получать кредиты из Европы, — это более серьезно.

Но это была еще и возможность начинать развивать по-серьезному промышленность, внутренний рынок.

И вот это стало сильным ударом для самой Европы, потому что товарооборот между ею и Россией, который в 2013 году был почти 15 млрд евро, в прошлом стал — 350 млн. Представляете, сколько потеряли! И с Италией — тоже.

  • Вопрос в том, что не видно конца.

Но все равно сейчас политика, которую Россия была вынуждена начать: импортозамещение, развитие промышленности, развитие малого и среднего бизнеса — это тоже возможности для итальянских компаний продавать технологии, оборудование.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы италия липецк витторио торрембини
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