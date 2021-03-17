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Автор Антон Куликов

Топливный кризис в России: то его нет, то он вдруг сразу есть

Экономика

Счетная палата предупредила о риске топливного кризиса в России. По мнению аудиторов, подобный сценарий грозит ростом социальной напряженности. Однако в Минэнерго на этот счет спокойны.

Топливный кризис в России: то его нет, то он вдруг сразу есть

Счетная палата предупреждает

О рисках повторения топливного кризиса Счетная палата сообщила в годовом отчете. К таковому выводу специалисты ведомства пришли на основании результатов прошлогодних контрольных мероприятий. По мнению аудиторов, на фоне роста мировых цен на топливо на заправках может подорожать бензин и солярка и вырастет социальная напряженность.

Что в год выборов в Госдуму, конечно, было бы совсем нежелательно. Впрочем, как и в любое другое время — ведь рост цен на топливо как правило приводит не только к удорожанию бензина и дизеля на заправках, но и к росту стоимости товаров.

Весной 2018 года в России уже случился масштабный топливный кризис. То есть бензин-то никуда не исчез. Только дорожал он такими темпами, что пришлось экстренно вмешиваться правительству. Произошло это на фоне роста мировых цен на топливо.

В результате тогда правительство и нефтяники договорились о снижении акцизов и сдерживании цен на АЗС. Кроме того, правительство получило право в кризисных ситуациях вводить заградительную пошлину на нефтепродукты.

После этого рост цен прекратился. В прошлом году рост цен на топливо сдерживался из-за пандемии и падения спроса. Но по мере улучшения ситуации цены опять начали расти. И это уже заметно, хотя и происходило в течение некоторого времени.

К тому же надо учитывать, что ситуация в разных регионах может отличаться. Например, этой зимой топливный кризис разразился в Хабаровском крае и ряде других дальневосточных регионов. Там дело было даже не столько в росте цен, сколько в отсутствии топлива на заправках как такового.

Минэнерго успокаивает

Однако заместитель главы Минэнерго Павел Сорокин отметил, что в ведомстве не видят предпосылок повторения кризиса 2018 года.

"Мы не видим предпосылок для повторения событий 2018 года в 2021 году. Благодаря принятым мерам последние четыре торговые сессии (на бирже) уже наблюдается снижение оптовых цен на бензин. И мы рассчитываем, что данные меры в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной обстановки на рынке", — сказал Сорокин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, сейчас нефтяные компании в полном объеме снабжают внутренний рынок нефтепродуктами.

"Производство бензина увеличено, запасы товарные растут и с начала февраля они выросли уже более чем на треть. И данный рост продолжается в рамках подготовки к весеннему периоду", — подчеркнул заместитель министра.

В числе прочих мер Павел Сорокин назвал инвестиционные стимулы для компаний и НПЗ, которые вкладывают средства в оборудование для увеличения производства бензина. А кроме того, увеличены нормативы биржевых продаж топлива: бензина — с 10 до 11 процентов от производства, дизтоплива — с 6 до 7,5 процентов, сжиженных углеводородных газов с 5 до 7,5 процентов.

Этих мер, полагают в Минэнерго, будет достаточно, чтобы не повторилась ситуация с кризисом 2018 года. Хорошо бы еще, чтобы они отразились на ценниках на АЗС…

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Темы цена на бензин счетная палата топливный кризис
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