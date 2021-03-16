Цифровой суверенитет становится девизом дня

Постепенный переход государственного управления и всей экономики на "цифровые рельсы" требует решения нестандартных задач. В условиях исторически сложившейся зависимости от западных технологий в информационной сфере и развёрнутой против нас гибридной войны миссия выглядит почти невыполнимой.

Так получилось, что власти объявили курс на цифровую трансформацию страны, в то время как параллельно росли две угрозы — пандемия коронавируса и усиливающееся санкционное давление со стороны Запада. Нет ничего хорошего ни в болезнях, ни в санкциях, но эти две напасти всё же внесли свой вклад в развитие отечественных IT-технологий. Всё больше бизнеса и социалки вынужденно переходили в онлайн-формат, услуги IT-специалистов становились всё более востребованными, при этом критерии безопасности приобретали первостепенное значение.

Внесение российских организаций в санкционные списки может создать риск, что их отключат, например, от зарубежного облачного сервиса или отрежут от закупок зарубежных продуктов и поддержки уже внедрённых ранее IT-решений. В 2015 году было решено ввести ограничение для госзаказчиков на закупку иностранного программного обеспечения (ПО). Для них действуют директивы и нормативные документы по импортозамещению, призванные снизить санкционные риски.

Согласно нацпрограмме "Цифровая экономика", к 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна быть не менее 70%, а в госкомпаниях — не менее 50%. На отечественные ПО должны перейти также крупные промышленные и финансовые компании, подпадающие под действие закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры". Для заказчиков теперь имеют важное значение вопросы санкционной устойчивости и гарантии длительного жизненного цикла операционных систем.

Последние год-два действительно заметно ускорился переход предприятий на отечественное ПО и оборудование, особенно в промышленности, транспорте и энергетике. По словам генерального директора "Базальт СПО" Алексея Смирнова, в прошлом году было поставлено более 110 тысяч лицензий российской операционной системы "Альт". В частности, среди её пользователей числятся РЖД, ФНС, МЧС, Пенсионный фонд, "Гознак", "Газпром" и т. д. Другая отечественная система — "Ред ОС" внедрена более чем в 50 регионах страны в различных компаниях и медучреждениях.

Перед разработчиками стоит задача построить санкционно устойчивую среду на базе отечественного ПО, утверждает генеральный директор "Ред Софт" Рустам Рустамов. Их усилия направлены на выстраивание полноценной экосистемы российских решений. Требования к безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) подталкивают руководителей крупных предприятий внедрять не отдельные продукты, а программно-аппаратные комплексы, позволяющие замещать целые блоки цифровой инфраструктуры.

Достижения и барьеры

По данным ассоциации "Руссофт", в 2019 году совокупный оборот российских софтверных компаний вырос на 18% и составил 1,136 трлн рублей. По итогам 2020 года, несмотря на спад мирового рынка, IT-отрасль показала прирост приблизительно 10%. Тут свою роль сыграли серьёзные меры поддержки со стороны правительства России. Действуют программы грантовой поддержки IT-компаний, существенно снижена налоговая нагрузка. Так, для разработчиков отечественного ПО налог на прибыль снижен с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Это позволяет экономить немалые средства, направляя их на развитие новых продуктов, поскольку значительная часть расходов IT-компаний приходится на фонд оплаты труда.

И всё же достигнутые результаты в развитии отечественных IT-технологий пока ещё достаточно скромны. Разрабатываемая властями стратегия развития российской IT-отрасли нацелена на то, чтобы повысить долю рынка информационных технологий в национальном ВВП с 0,9% в 2019 году до 4%. По мере реализации потенциала глобальной конкурентоспособности она станет одной из важнейших точек роста российской экономики до 2036 года. Предусмотрен рост IT-отрасли темпами, превышающими средний темп роста ВВП не менее чем в 3 раза за весь период. Авторы стратегии считают, что её реализация позволит достичь объёма экспорта оказываемых услуг в разных отраслях экономики в размере $100 млрд в год к 2024 году.

Ускоренное внедрение IT в важнейшие сферы экономики помогает снизить зависимость экономики страны от сырьевого экспорта, повысить уровень образования и производительности труда, улучшить общий инвестиционный климат в России. Ключевую роль должны сыграть исследовательская деятельность, приоритетное развитие таких технологий, как блокчейн, большие данные и интернет вещей.

Однако цифровая революция в российской экономике наталкивается на такие барьеры, как:

неготовность заказчиков к переходу на новые решения;

отсутствие четких рекомендаций со стороны регуляторов;

малое количество отечественного ПО и оборудования, способного конкурировать с зарубежным.

Из-за дефицита квалифицированных кадров у российских поставщиков не всегда хватает опыта, команды, развитой поддержки своих продуктов. Сложность подбора персонала под внедрение отечественных решений вынуждает компании самостоятельно выращивать таких специалистов. Большим бременем для бюджетов предприятий и организаций становятся финансирование проектов по замене иностранного ПО на российское и понесённые затраты на системы, которые уже внедрены и активно используются.

Президент компании Docvision Владимир Андреев называет главным риском для IT-кадров и компаний бегство из юрисдикции России. Если у нас в стране не создать среду, благоприятствующую бизнесу в целом, то он будет стремиться найти более комфортные условия. К тому же софтверный бизнес переносится в другие юрисдикции гораздо проще других.

Цифровая трансформация на марше

"Что главное в цифровой трансформации? Это, конечно, повышение качества госуслуг, снижение издержек бизнеса и госуправления, усиление эффективности и безопасности информационных систем, сокращение теневой экономики", — считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Перед правительством поставлена задача к 2030 году перевести все социально значимые услуги в электронный вид. До конца 2022 года в онлайн-формате должны быть доступны все массовые услуги, которых на сегодня насчитывается 169. Цифровизацией госвласти на всех уровнях занимаются руководители цифровой трансформации (РЦТ), назначенные во всех министерствах и ведомствах (62 ФОИВа). Главная ответственность за цифровизацию основных отраслей экономики в регионах ложится на плечи РЦТ в 85 субъектах.

Реализация цифровой трансформации ведётся по двум основным направлениям. С одной стороны, правительство и федеральные министерства работают в тесном контакте с бизнес-сообществом, экспертными организациями и центрами компетенций. С другой стороны, РЦТ координируют реализацию 60 ведомственных программ цифровой трансформации.

"Таким образом, создано комплексное управление цифровой трансформацией в стране, — утверждает Дмитрий Чернышенко. — И мы ожидаем от такой сформированной системы управления получить дополнительный синергический эффект".

Идея достижения Россией цифрового суверенитета на базе развития отечественных технологий овладевает умами всё большего числа экспертов, представителей власти и бизнеса. Так, гендиректор Информационной внедренческой компании (ИВК) Григорий Сизоненко отмечает у отдельных руководителей "желание не поставить галочку в графе "Импортозамещение", а решить проблему фундаментально". На протяжении нескольких десятилетий Россия опосредованно, через большие объёмы закупок, инвестировала средства в развитие зарубежных технологий. В ходе цифровой трансформации властям следует последовательно и решительно проводить курс на обеспечение своей технологической независимости.