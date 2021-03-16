Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Усам Оздемиров

Цифровой суверенитет становится девизом дня

Экономика

Постепенный переход государственного управления и всей экономики на "цифровые рельсы" требует решения нестандартных задач. В условиях исторически сложившейся зависимости от западных технологий в информационной сфере и развёрнутой против нас гибридной войны миссия выглядит почти невыполнимой.

Цифровой суверенитет становится девизом дня

Так получилось, что власти объявили курс на цифровую трансформацию страны, в то время как параллельно росли две угрозы — пандемия коронавируса и усиливающееся санкционное давление со стороны Запада. Нет ничего хорошего ни в болезнях, ни в санкциях, но эти две напасти всё же внесли свой вклад в развитие отечественных IT-технологий. Всё больше бизнеса и социалки вынужденно переходили в онлайн-формат, услуги IT-специалистов становились всё более востребованными, при этом критерии безопасности приобретали первостепенное значение.

Внесение российских организаций в санкционные списки может создать риск, что их отключат, например, от зарубежного облачного сервиса или отрежут от закупок зарубежных продуктов и поддержки уже внедрённых ранее IT-решений. В 2015 году было решено ввести ограничение для госзаказчиков на закупку иностранного программного обеспечения (ПО). Для них действуют директивы и нормативные документы по импортозамещению, призванные снизить санкционные риски.

Согласно нацпрограмме "Цифровая экономика", к 2024 году доля российского ПО в госструктурах должна быть не менее 70%, а в госкомпаниях — не менее 50%. На отечественные ПО должны перейти также крупные промышленные и финансовые компании, подпадающие под действие закона "О безопасности критической информационной инфраструктуры". Для заказчиков теперь имеют важное значение вопросы санкционной устойчивости и гарантии длительного жизненного цикла операционных систем.

Последние год-два действительно заметно ускорился переход предприятий на отечественное ПО и оборудование, особенно в промышленности, транспорте и энергетике. По словам генерального директора "Базальт СПО" Алексея Смирнова, в прошлом году было поставлено более 110 тысяч лицензий российской операционной системы "Альт". В частности, среди её пользователей числятся РЖД, ФНС, МЧС, Пенсионный фонд, "Гознак", "Газпром" и т. д. Другая отечественная система — "Ред ОС" внедрена более чем в 50 регионах страны в различных компаниях и медучреждениях.

Перед разработчиками стоит задача построить санкционно устойчивую среду на базе отечественного ПО, утверждает генеральный директор "Ред Софт" Рустам Рустамов. Их усилия направлены на выстраивание полноценной экосистемы российских решений. Требования к безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) подталкивают руководителей крупных предприятий внедрять не отдельные продукты, а программно-аппаратные комплексы, позволяющие замещать целые блоки цифровой инфраструктуры.

Достижения и барьеры

По данным ассоциации "Руссофт", в 2019 году совокупный оборот российских софтверных компаний вырос на 18% и составил 1,136 трлн рублей. По итогам 2020 года, несмотря на спад мирового рынка, IT-отрасль показала прирост приблизительно 10%. Тут свою роль сыграли серьёзные меры поддержки со стороны правительства России. Действуют программы грантовой поддержки IT-компаний, существенно снижена налоговая нагрузка. Так, для разработчиков отечественного ПО налог на прибыль снижен с 20 до 3%, а страховые взносы — с 14 до 7,6%. Это позволяет экономить немалые средства, направляя их на развитие новых продуктов, поскольку значительная часть расходов IT-компаний приходится на фонд оплаты труда.

И всё же достигнутые результаты в развитии отечественных IT-технологий пока ещё достаточно скромны. Разрабатываемая властями стратегия развития российской IT-отрасли нацелена на то, чтобы повысить долю рынка информационных технологий в национальном ВВП с 0,9% в 2019 году до 4%. По мере реализации потенциала глобальной конкурентоспособности она станет одной из важнейших точек роста российской экономики до 2036 года. Предусмотрен рост IT-отрасли темпами, превышающими средний темп роста ВВП не менее чем в 3 раза за весь период. Авторы стратегии считают, что её реализация позволит достичь объёма экспорта оказываемых услуг в разных отраслях экономики в размере $100 млрд в год к 2024 году.

Ускоренное внедрение IT в важнейшие сферы экономики помогает снизить зависимость экономики страны от сырьевого экспорта, повысить уровень образования и производительности труда, улучшить общий инвестиционный климат в России. Ключевую роль должны сыграть исследовательская деятельность, приоритетное развитие таких технологий, как блокчейн, большие данные и интернет вещей.

Однако цифровая революция в российской экономике наталкивается на такие барьеры, как:

  • неготовность заказчиков к переходу на новые решения;
  • отсутствие четких рекомендаций со стороны регуляторов;
  • малое количество отечественного ПО и оборудования, способного конкурировать с зарубежным.

Из-за дефицита квалифицированных кадров у российских поставщиков не всегда хватает опыта, команды, развитой поддержки своих продуктов. Сложность подбора персонала под внедрение отечественных решений вынуждает компании самостоятельно выращивать таких специалистов. Большим бременем для бюджетов предприятий и организаций становятся финансирование проектов по замене иностранного ПО на российское и понесённые затраты на системы, которые уже внедрены и активно используются.

Президент компании Docvision Владимир Андреев называет главным риском для IT-кадров и компаний бегство из юрисдикции России. Если у нас в стране не создать среду, благоприятствующую бизнесу в целом, то он будет стремиться найти более комфортные условия. К тому же софтверный бизнес переносится в другие юрисдикции гораздо проще других.

Цифровая трансформация на марше

"Что главное в цифровой трансформации? Это, конечно, повышение качества госуслуг, снижение издержек бизнеса и госуправления, усиление эффективности и безопасности информационных систем, сокращение теневой экономики", — считает вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Перед правительством поставлена задача к 2030 году перевести все социально значимые услуги в электронный вид. До конца 2022 года в онлайн-формате должны быть доступны все массовые услуги, которых на сегодня насчитывается 169. Цифровизацией госвласти на всех уровнях занимаются руководители цифровой трансформации (РЦТ), назначенные во всех министерствах и ведомствах (62 ФОИВа). Главная ответственность за цифровизацию основных отраслей экономики в регионах ложится на плечи РЦТ в 85 субъектах.

Реализация цифровой трансформации ведётся по двум основным направлениям. С одной стороны, правительство и федеральные министерства работают в тесном контакте с бизнес-сообществом, экспертными организациями и центрами компетенций. С другой стороны, РЦТ координируют реализацию 60 ведомственных программ цифровой трансформации.

"Таким образом, создано комплексное управление цифровой трансформацией в стране, — утверждает Дмитрий Чернышенко. — И мы ожидаем от такой сформированной системы управления получить дополнительный синергический эффект".

Идея достижения Россией цифрового суверенитета на базе развития отечественных технологий овладевает умами всё большего числа экспертов, представителей власти и бизнеса. Так, гендиректор Информационной внедренческой компании (ИВК) Григорий Сизоненко отмечает у отдельных руководителей "желание не поставить галочку в графе "Импортозамещение", а решить проблему фундаментально". На протяжении нескольких десятилетий Россия опосредованно, через большие объёмы закупок, инвестировала средства в развитие зарубежных технологий. В ходе цифровой трансформации властям следует последовательно и решительно проводить курс на обеспечение своей технологической независимости.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Редактор: Ирина Гусакова
Темы блокчейн it-технологии программное обеспечение
Новости
Кипр назвал условие закупки "Спутника V"
Рогозин заявил что США недооценили "Роскосмос"
Вирусолог рассказал, как штамм коронавируса из ЮАР попал в Россию
Захарова подтвердила готовность наращивать взаимодействие с Турцией
Погибшего в ходе Восточно-Прусской операции бойца опознали по медали
Сети 5G отказываются быстро работать на iPhone 12
"Между кураторами и курируемыми": о встрече глав МИД США и Японии
Эксперт назвала самые выгодные кредиты
Мурашко рассказал о контроле качества вакцин от коронавируса в РФ
Васильева заболела пневмонией за день до возвращения в биатлон
Последние материалы
Цифровой суверенитет становится девизом дня
Навальный отказался участвовать в суде по видеосвязи
В России могут подорожать авиабилеты
В Гренландии под километровым слоем льда обнаружили живые растения
Кардиолог о самой главной причине смертности
Во Франции нашли ещё одну разновидность коронавируса
Володин предложил скорректировать ставку по льготной ипотеке
Газизов объяснил, зачем вернулся в "Уфу"
Украинский эксперт разъяснил, почему Киев не намерен "бомбить Донбасс"
Бобровский стал одним из лучших вратарей в истории НХЛ
Популярное
Новости медицины
Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение

Течение COVID-19 с возрастом становится тяжелее, а сам коронавирус, возможно, запускает процессы старения.

Врач рассказала о влиянии коронавируса на старение
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Деньги
Казахстан выдаст жителям социальные кошельки
Политика. Новости и аналитика
Нужна ли России "олимпиада унижений"
Политика. Новости и аналитика
"Потерянный" Навальный нашёлся в Покрове
Усам Оздемиров Цифровой суверенитет становится девизом дня Усам Оздемиров Василий Амирджанов Пойманный Путиным карандаш стал топовой новостью Василий Амирджанов Руслан Веснянко Украина: на смену суржику придёт English? Руслан Веснянко
Новости Украины
ВСУ в Донбассе приведены в полную боевую готовность. Ждут приказа
Новости Симферополя
Нужны ли России китайцы в Крыму?
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Биатлон
Стало известно расписание трансляций последнего этапа КМ по биатлону
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников