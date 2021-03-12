Как нам не отстать в космической гонке

Освоение космоса — занятие перспективное, но довольно дорогостоящее. Тем не менее в последние годы в реализацию различных космических программ включаются всё новые страны и коммерческие структуры. Чтобы завоевать своё место под солнцем в рамках мировой космической индустрии, России приходится лавировать между целями научного прогресса, экономического развития и оптимизации затрат.

Конкуренция со стороны американского агентства NASA и SpaceX Илона Маска, которые предлагали доставку грузов на орбиту за сравнительно невысокую плату, поставила в затруднительное положение "Роскосмос" и космические агентства других стран. Госкорпорация была вынуждена начать кампанию по борьбе с издержками, сокращая непроизводственные расходы, оптимизируя управленческий персонал, применяя методы бережливого производства и т. д. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в апреле прошлого года сообщил о снижении стоимости запуска российских ракет на 39%, "чтобы получить возможность в условиях санкций проявить максимальную эффективность и сохранить своих клиентов".

В рамках экономии была поставлена задача сократить на 15% сотрудников, не имеющих отношения к производственному потенциалу ракетно-космической отрасли. В ноябре прошлого года Дмитрий Рогозин сообщил, что "урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации". В целях оптимизации расходов было также решено с начала 2021 года пересадить большую часть руководящего состава ГК "со служебного авто на такси".

С самого начала ценовая политика американцев вызвала подозрение в том, что они ведут нечестную игру. Так, Дмитрий Рогозин не раз заявлял о том, что Маск имеет возможность демпинговать на рынке коммерческих космических запусков, так как NASA и Пентагон покупают его продукцию по завышенным ценам.

По оценкам экспертов компании "Главкосмос", суммарно NASA профинансировало SpaceX на сумму более $7 млрд. Они сделали вывод, что технология reusability, то есть повторного использования ракет, с экономической точки зрения оправдывает себя только в случае наличия "якорного" заказчика пусковых услуг на внутреннем рынке, готового заплатить за них максимальную стоимость. Если заказчикам на рынке SpaceX выставлял цену за пуск ракеты Falcon 9 $62 млн, то NASA платило за него в среднем $160 млн.

Однако в начале марта агентство NASA заявило о резком повышении стоимости доставки грузов на МКС — с $3 тысяч до $20 тысяч за 1 кг, то есть почти в 7 раз. А стоимость одного часа рабочего времени экипажа возросла с $17500 до $130000! Как объяснила американская сторона, ценовая политика с июня 2019 года не отражала в полной мере стоимость использования ресурсов NASA, поскольку "она была направлена на стимулирование рынка и её планировалось скорректировать".

По мнению гендиректора "Роскосмоса", политика "стимулирования рынка" на деле свелась к зачистке рынка от неамериканских конкурентов. И тем не менее он "партнёров" поблагодарил.

"Политика демпинга на рынке пусковых услуг со стороны США и финансового допинга со стороны американских "космических частников" как любой пинок сделали доброе дело — в ракетно-космической отрасли России началась борьба за сокращение издержек и оптимизацию цен на пусковые услуги "Роскосмоса", — заявил Дмитрий Рогозин.

Бизнес-ангелы неравнодушны к космосу

Со временем всё больше игроков — порой довольно неожиданных — громко заявляют о себе своими свершениями на ниве исследования космоса. Мы воспринимаем как должное недавние сообщения о китайском зонде "Тяньвэнь-1", который в феврале успешно вышел на орбиту Марса, или о посадке на Красную планету американского ровера Perseverance. Между тем примерно в это же время в ОАЭ праздновали выход на орбиту Марса зонда "Аль-Амаль" ("Надежда"), который должен изучить атмосферу загадочной планеты. Как отметила председатель Космического агентства ОАЭ Сара Аль-Амири, программа "Марс" является частью их усилий по развитию своего научно-технического потенциала и снижению зависимости от нефти. Турция планирует отправить к Луне ракету в 2023 году в честь 100-летия республики.

В рядах участников космической гонки давно уже значатся такие крупные страны, как Канада, Индия, Япония, а с недавних пор о своих притязаниях на космос заявляют и страны поменьше — Люксембург, Португалия, Филиппины, Парагвай и другие. Небывалое развитие технологий ракето- и спутникостроения демократизировало отрасль. Из достояния учёных и военных она всё больше трансформируется в вотчину частного бизнеса. Повышенный интерес к сфере космоса стали проявлять разного рода инвесторы — бизнес-ангелы, частные и венчурные фонды. За прошедшее десятилетие более 180 космических стартапов привлекли около $20 млрд инвестиций.

По прогнозу Morgan Stanley, рынок космических услуг в 2030-е годы удвоится, достигнув $600 млрд, а в следующем десятилетии может превысить $1 трлн. Таким образом, если учёными-исследователями движет жажда открытий, то предприниматели стремятся получить свой кусок от пирога.

Россия и Китай — за мирный космос

Как показывает пример кооперации NASA и SpaceX, продуманное взаимодействие государственных и частных структур даёт эффект синергии и позволяет быстрее достичь цели. В феврале ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников по проекту Starlink. Компания Илона Маска является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Её группировка уже насчитывает 1083 космических аппарата, и это не предел. В планах Маска развернуть на околоземной орбите 12 тысяч малых спутников на первом этапе и 30 тысяч в дальнейшем, с тем чтобы создать сеть "космического" интернета, который будет доступен в самых отдаленных уголках планеты.

Миллиардер Илон Маск как истинный предприниматель уже подал заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США на регистрацию Starlink, который является пока частью SpaceX. По словам Маска, проект спутникового интернета Starlink сможет пройти IPO и стать публичной компанией, если докажет свою финансовую жизнеспособность. Для этого ему придётся в течение года "пройти через глубокую пропасть отрицательного денежного потока".

Программа "Сфера", которую реализует "Роскосмос", выглядит намного скромнее: к 2030 году группировка российских спутников будет насчитывать где-то 600 аппаратов. В прошлом году было проведено 15 запусков космического назначения, благодаря которым на орбиту вывели 21 спутник.

Медленное продвижение к назначенным космическим целям всегда можно объяснить недостатком финансовых средств. Эта наша беда очевидна для многих. Как заметил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, деятельность космических учёных, не только наших, а всего мира, ограничивается не желаниями или идеями, а финансовыми возможностями. Финансирование научных проектов космических программ "Роскосмоса" отстаёт от NASA примерно в 70 раз.

Выход из ситуации видится не только в оптимизации расходов, но и в поиске внебюджетных средств, привлечении частного бизнеса и иностранных партнёров. Свежим примером поиска альтернатив является подписание Россией и Китаем меморандума о сотрудничестве в создании международной исследовательской станции на Луне. "Роскосмос" увеличивает выручку от диверсификации: входящие в него предприятия, в частности, наладили производство энергооборудования, турбонасосов и газоперекачивающих аппаратов. Примером развития государственно-частного партнёрства является подписание госкорпорацией соглашения о сотрудничестве на пять лет с компанией МТКС, которое нацелено на создание многоразового грузового корабля "Арго", способного составить конкуренцию Crew Dragon Илона Маска.

Динамичное развитие современных технологий во всех областях жизни делает космическую гонку неизбежной. Как заявил президент США Джо Байден, Америка должна "обеспечить себе возможность возглавить новую эру конкуренции от глубоководья до космоса". На фоне подобных воинственных заявлений Россия и Китай, напротив, совместно выражают пожелание, чтобы использование космического пространства проводилось "в мирных целях в интересах всего человечества". Подобное сотрудничество двух держав внушает надежду, что опасное противостояние Востока и Запада не распространится на космос.