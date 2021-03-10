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Автор Ирина Гусакова

Пример "Открытия" заразителен

Экономика » Финансы

Стоит напомнить, что банк "Открытие" оказался под контролем Центробанка в 2017 году. Это произошло на фоне санации, то есть системы мероприятий по улучшению финансового положения предприятия. После этого банк "Открытие" подал исковое заявление к своим бывшим владельцам и экс-менеджерам. Среди ответчиков оказались: Вадим Беляев, экс-президент банка Рубен Аганбегян, бывший руководитель Евгений Данкевич, члены правления Елена Будник и Геннадий Жужлев, а также АО "Открытие Холдинг".

Пример "Открытия" заразителен

Доступ к информации о данном деле в картотеке арбитражных дел ограничен, но из достоверных источников получена информация о мошеннических схемах, которые использовал банк "Открытие". Так, он выдавал необеспеченные кредиты 150 подконтрольным юридическим лицам, которые возглавляли граждане, являющиеся владельцами, топ-менеджерами и акционерами банка "Открытие".

Вместе с тем, такая схема вывода денег из банков, попавших в имущественный кризис, является не редкой в современное время. Например, банк "Югра", лишившийся лицензии в 2017 году, активно выдавал кредиты своим подконтрольным юридическим лицам для того, чтобы осуществлять финансирование текущих проектов. При этом установлено, что доля этих проектов в кредитном портфеле банка была подавляющей.

В настоящее время в Арбитражном суде столицы России находятся на рассмотрении много споров, в рамках которых банк "Траст", входивший ранее в группу банка "Открытие", пытается взыскать большие суммы убытков с юридических лиц, подконтрольных банку "Югра". Речь идет о ООО "Консалт-Групп", ООО "Тиета", АО "РДПП", ООО "Морион" и т. д.

Известно, что данные организации в 2013 и 2014 году получали финансирование в форме кредитных средств от банка "Открытие". Также они входили в перечень компаний, с помощью которых бывшие директора банка "Открытие" выводили активы банка для использования не по целевому назначению.

К сожалению, информация о вышеуказанном судебном разбирательстве по взысканию денег с экс-бенефициаров банка "Открытие" была закрыта. Хотя элемент публичности мог раскрыть еще больше интересных сведений и подробностей о схеме вывода активов указанными выше банками посредством оформления кредитов на подконтрольные юридические лица.

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Темы банк открытие мошенничество
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