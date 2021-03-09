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Автор Любовь Степушова

АПК ставит экспортные рекорды, а население нищает

Экономика » Аграрный сектор

Российский АПК ставит экспортные рекорды и хорошо зарабатывает, в том числе, для государства. При этом цены на продукты питания на внутреннем рынке растут и население нищает.

Рост цен на бензин в 2021 году

Российский АПК на 20% увеличил экспорт

Российский АПК в 2020 году обеспечил рекордный экспорт сельхозпродукции и продовольствия на $30,7 млрд, что на 20% больше как в денежном, так и в натуральном выражении по сравнению с 2019 годом.

Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза России.

Экспорт в 2020 году вырос по всем основным группам товаров, которые Россия поставляет за рубеж: зерно, масложировая, мясная и молочная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сахар, напитки). Самыми быстрыми темпами в прошлом году вырос экспорт мяса: на 53%, до 525 тыс. т, в натуральном выражении и на 49%, до $887 млн, в денежном выражении из-за открытия рынка Китая. В 2020 году эта страна стала крупнейшим покупателем российского мяса.

К 2024 году экспорт АПК должен вырасти в 2,2 раза, до $45 млрд, по данным Минсельхоза, и это принесёт государству валютную выручку, так необходимую в санкционный период, когда занимать на внешних рынках становится всё трудней.

АПК не думает о населении, он думает о прибыли

Однако, так как мировые цены на сельхозпродукцию значительно выше внутренних , то российские предприятия стремятся подогнать внутренние цены под мировые, а также использовать экспортные возможности по максимуму, чтобы заработать. Об этом говорил в декабре президент Владимир Путин, он раздражённо призвал Минсельхоз остановить рост цен на макароны (12% к предыдущему году), сахар (14%), подсолнечное масло (40%), путём ввода экспортных пошлин на вывоз зерна, подсолнечного масла, сахара.

Правительство приняло меры: производители "добровольно" договорились с торговыми сетями на три месяца зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. На экспорт зерна введена тарифная квота, сверх неё экспорт облагается пошлиной (€50 за тонну). С 15 марта будут введены пошлины на экспорт кукурузы (€25 за тонну) и ячменя (€10 за тонну).

Тем не менее, общая продовольственная инфляция в 2020 году стала рекордной с 2017 года и в 2021 году продолжает ускоряться на фоне стремительного роста цен на овощи. Искусственная остановка цен на днях распространилась еще и на курятину, и яйца, как минимум, на два месяца. Куриное мясо подорожало на 6,9% с начала года и 1,9% — за последнюю неделю. Цены на яйца прибавили 1,1% за неделю и 2,6% за февраль.

Что будет, когда "заморозку" отменят?

Однако позитивный эффект от упомянутых мер не очевиден. Да, непосредственно цены на данные товары , возможно, не будут расти, но остальные продукты на полках подорожают сильнее, и это видят россияне. Так, опрос Исследовательского центра SuperJob показал, что только 13% россиян считают, что указ президента Владимира Путина и усилия правительства помогли сдержать рост цен на основные продукты в январе-феврале 2021 года. Еще 69% опрошенных считают, что все эти меры не работают.

При этом на рынке копятся дисбалансы. Так, сахар на внутреннем рынке в России стал едва ли не самым дешевым в мире, его по льготным ценам активно скупает Казахстан, где он на 20% дороже. С другой стороны сахар по 36 рублей — замороженной правительством оптовой цене — продавать никто не хочет, сообщает источник в компании Русагро.

Вопрос. Что будут делать производители, когда "заморозка" закончится? Скорее всего, тихой сапой повысят цены на курицу, яйца, сахар, чтобы возместить потери и покрыть высокий спрос.

Бизнес ждет от государства расширения господдержки — больше льготных инвесткредитов и субсидий на килограмм произведенной продукции. Минсельхоз разработал некоторые меры поддержки для птицеводческих хозяйств. В частности, увеличил предельный лимит по льготным краткосрочным кредитам для предприятий отрасли с 1 до 1,5 млрд руб. на одного заемщика. Также рассматривается еще одна мера — возмещение капитальных затрат на строительство и модернизацию предприятий по производству инкубационного яйца, начиная с 2022 года. Некоторые меры предприняты и для производителей подсолнечного масла. 

Но когда в России такие меры работали вдолгую?

Депутат Госдумы РФ Анатолий Выборный разработал законопроект о введении уголовной ответственности за провоцирование роста цен на продукты питания: для физических лиц от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет, а для юридических лиц — от 500 тыс. до 800 тыс. рублей.

Куда должно смотреть государство?

В комментарии для "Правды.Ру" председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, кандидат экономических наук Николай Харитонов, отметил что в России создаётся во многом некачественный продукт в пищевой промышленности.

"У нас без малого 150 миллионов населения и всего около 8 миллионов дойных коров. В то время когда на 330 миллионов населения США — 95 миллионов коров. Вот там в пищу идёт натуральное молоко, натуральное мясо крупного рогатого скота и так далее. А у нас больше миллиона тонн только пальмового молока, масла идет в пищёвку, в молочку. Это очень некачественный продукт", — сказал экономист

Он отметил, что вторая проблема — это перекупщики, за редким исключением, производитель сельхозпродукции сам не выходит на рынок.

Третья — это рост себестоимости за счёт удорожания электроэнергии, солярки, минеральных удобрений.

Это около 40% в себестоимости, и рост реализационной цены надо искать не у производителя, он сам страдает, а в этой составляющей, уверен Николай Харитонов.

По мнению депутата, необходимо сегодня посмотреть, кто производит энергию.

"По большому счету, после распада Советского Союза, великих электростанций мы не построили, тогда была себестоимость — 3 копейки за киловатт, а сегодня 1,5-2-3, а то и более 3 рублей продаем электричество. Поэтому сегодня, Государственной Думе, Совету Федерации, правительству, президенту надо обратить внимание на собственников, производящих энергию: бензин, солярка, электричество. Вот туда надо смотреть. Сколько можно терпеть, когда количество миллиардеров у нас растет — сумма, объемы, в то время, когда 20 миллионов человек за чертой бедности, а остальные где? У черты?", — сказал Николай Харитонов.

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Что спасёт Россию от роста цен на продукты

Минсельхоз объяснил, почему яйца стали "золотыми", а курица "взлетела"

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Темы рост цен экономика россии николай харитонов агропромышленный комплекс
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