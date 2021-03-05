"Женщина третьего тысячелетия": главный женский форум 2021 года

В эфире программы "Точка зрения" организаторы Форума "Женщина третьего тысячелетия" — президент Российской общественной организации "Интернациональный союз женщин" Альфия Амирова и президент Группы компаний "Атлас Здоровья" Анна Василец — рассказали главному редактору "Правда. ру" Инне Новиковой о женском движении в современном мире.

Вы все еще думаете, что удел любой женщины — это стоять на кухне и варить борщ? 21 век показывает, что все не так просто, а намного лучше. Прекрасный пол вполне может соперничать с мужчинами.

"Женщина третьего тысячелетия” — уникальная бизнес площадка-форум для представления женщин малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, которая объединяет женщин разных конфессий и стран. Она развивает и укрепляет женское движение в России, взаимодействие между женщинами России, Европы и Азии. Форум состоится 15-17 октября 2021 года, Москва, ВДНХ, Павильон №55.

— Женская тема бесконечна и особенно актуальна накануне 8 Марта. Женщины — прекрасны, мудры и исключительно талантливы. Среди них есть очень успешные предпринимательницы. Многие проекты действительно вызывают восхищение и, может быть, даже зависть у мужчин, хотя мужчины считают, что они делают все лучше. Но мы же понимаем, что куда же без женщин…

Альфия Амирова: — Без женщин нельзя. Ищите женщин.

— Без женщин никуда, тем более сейчас. Ведь все мы устали от онлайн-режима и соскучились страшно по таким общественным мероприятиям. Альфия, расскажите о Форуме "Женщина третьего тысячелетия". Даже страшно представить, что может включать такое название. Что там будет обсуждаться? Какие проекты будут представлены?

— Наша женская организация призвана поддерживать женщин в хороших начинаниях, но мы ни в коем случае не исключаем из своего общения мужчин. Потому что у мужчин, все-таки, логика железная, она нам помогает. Предстоящий форум — продолжение и развитие нашего флагманского проекта "Руками женщины".

Это — представление народных художественных промыслов и ремесел. Красота есть неимоверная. Все это у нас представлено в общем доступе. Но мы пришли к пониманию, что женщинам нужно общаться и решать серьезные вопросы. Поэтому мы решили объединить несколько мероприятий.

15-17 октября на ВДНХ будет представлена наша бизнес-площадка — Форум "Женщина третьего тысячелетия" для женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса.

На этой же площадке будет представлены две прекраснейшие выставки:

наш флагманский проект "Руками женщины",

наш новый проект "Медицинский туризм".

Соорганизатором выставки по медицинскому туризму как раз выступает "Атлас Здоровья" и его президент Анна Василец, по совместительству она — вице-президент Интернационального союза женщин.

Женские возможности

Женщины-предприниматели малого и среднего бизнеса на нашей площадке могут поделиться своим опытом и найти новых партнеров. Начинающие молодые девушки у опытных бизнес-леди могут набраться опыта, каких-то знаний.

Там пройдут пленарные заседания и круглые столы, будет живая площадка внизу, где помимо медицины и творчества, будет представлена продукция малого и среднего бизнеса.

Мы даем женщинам возможность раскрыться на нашей площадке со всех сторон: познакомиться, обсудить самые разные вопросы, провести деловые переговоры, представить свою продукцию и так далее.

— Анна, объясните, что такое медицинский туризм? И насколько это актуально и востребовано в нынешнее сложное время? Ведь в мире продолжается пандемия коронавируса и кризис, возникло много всяческих других проблем, границы закрыты и так далее. Что сейчас происходит в этой сфере? Кто ей пользуется? И насколько оправдано отказываться от российского здравоохранения в пользу импортного?

Анна Василец (А.В.): — Вообще понятие медицинского туризма — это не только возможность вылета за лечением и диагностикой за границу, но и получение услуг внутри нашей страны, взаимодействие с докторами по технологиям онлайн и многое другое. Вообще медицина — такой кластер, который не может быть закрытым.

Российские специалисты получают образование за рубежом. Зарубежные коллеги приезжают в Россию. Поэтому медицина сама по себе — открытая. Если нет взаимодействия, то можно сказать, что полноценной и качественной медицины не существует. Потому что мы всегда чему-то учимся и получаем что-то новое.

Где лечиться — вопрос вкуса

Закрытые границы, конечно, усугубили ситуацию по отправке наших пациентов за рубеж. Зато внутри страны очень активно развивается медицинский туризм, потому как граждане уже могут свободно путешествовать в другие регионы и получать там медицинские услуги.

Это особенно востребовано жителями Москвы, потому как в регионах они обычно дешевле. На нашей выставке мы как раз представим возможности российских медицинских учреждений в реальности, так и подключим зарубежные медицинские учреждения со стороны онлайн.

Возможно, какие-то зарубежные гости уже смогут приехать и на выставку. Мы надеемся, что вскоре откроются границы и это тоже будет востребовано.

Каждый выбирает, где ему лечиться — в России или за рубежом и на себя берет эту ответственность. Я не хочу говорить, где лучше лечат, где хуже. В России есть прекрасные специалисты, они есть и за рубежом.