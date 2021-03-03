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Автор Александр Шторм

Кремль не признает бедность россиян

Экономика

Жизнь россиян за последний год не стала ни интереснее, ни богаче. Что характерно, Кремль с этим категорически не намерен соглашаться.

Кремль не признает бедность россиян

По данным маркетинговой компании NielsenIQ, россияне продолжают материально страдать от последствий пандемии COVID-19.

  • Во второй половине 2020 года доля малообеспеченных сограждан почти удвоилась и достигла 53%, а в среднем по миру данный показатель составляет 46%.
  • Эксперты Bloomberg и вовсе включили Россию в список потенциальных "горячих точек", где рост цен на продовольствие может привести к протестам.
  • В "Коммерсанте" же пришли к выводу, что россияне стали больше экономить, в том числе и те, чьи доходы не упали.

Чиновники при этом твёрдо стоят на позиции того, что Россия пострадала от "коронакризиса" не более, чем остальные страны мира, называя все рассуждения о росте цен политическими спекуляциями.

Хотя и так понятно, что цены растут непропорционально зарплатам. Для этого не нужно никаких исследований, достаточно просто прийти в магазин. Причём процесс этот идёт планомерно с 2014 года.

Согласно мнению заместителя главного редактора издания "Коммерсант" Дмитрия Дризе, нет смысла вспоминать о тех временах, когда доллар стоил 35 рублей.

"Что касается протестов, то людям банально надоело бесконечно терпеть и верить в то, что трудности временные. С каждым днём оптимизма всё меньше, а тот факт, что народ и за рубежом страдает не меньше, никого особенно не утешает".

Из всей этой ситуации напрашивается откровенный вывод, что власть борется не с бедностью, а с ценами. Фактически это всё борьба с производителями, с продавцами и с бизнесом. Никаких изменений существующего положения вещей не планируется. Подобное сложно назвать развитием, отмечает аналитик.

"Можно, конечно, просто взять и запретить все эти исследования, а данные Росстата засекретить, сделать вид, что вокруг царит всеобщее счастье и процветание. Это тоже в той или иной степени работает. Но вечно так продолжаться не может", — пояснил он.

Конечно, логичнее было бы искать решение вопроса, как стабилизировать экономику, нежели с ценами бороться.

В телеграм-канале "Двуглав" пишут, что в последнее время российские чиновники всё больше напоминают персонажей анекдота про времена застоя — когда поезд встал, то они закрыли окна шторами и качали вагон, типа едут".

Эксперты отмечают, что именно потому в России сплошная "фантасмагория получается. Чуть что не так — "происки Запада, иноагенты и подрыв устоев"…

Разумеется, глядя в чек из ближайшей "Пятёрочки" и в собственный кошелек, люди больше склонны верить своим глазам, чем ласковому журчанию речи очередного министра про "всё хорошо".

Впрочем экономисты отметили: у россиян появилось много свободных денег.

Хотя к росту благосостояния людей этот факт не имеет отношения. Всё дело в коронавирусе и сокращении трат из страха остаться ни с чем. Экономисты согласны: копить деньги стоит.

Поэтому вывод неутешителен: россияне "накопили под матрасом" рекордные суммы, но богаче не стали. И жить от этого лучше не придётся ещё очень долго.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы bloomberg нищета минфин бедность чиновники дмитрий дризе акции протеста долги по кредитам иностранные агенты
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