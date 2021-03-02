Почему нефть не будет стоит $100 за баррель

В течение ближайших двух лет цена барреля нефти может возрасти до 100 долларов. Такой прогноз на днях выдали аналитики Bank of America. Это маловероятно, уверен главный директор по энергетическому направлению в Институте энергетики и финансов Алексей Громов.

Прогноз банкиров

Согласно прогнозу американских банкиров, в этом году цена нефти составит 60 долларов за баррель. Однако уже в ближайшей перспективе цены могут вырасти до 70 долларов, а в течение ближайших двух лет — и до 100 долларов за баррель.

Условиями роста цен аналитики называют восстановление мировой экономики, начало действия программы государственной поддержки в США объёмом 1,9 трлн долларов, соглашение ОПЕК+.

Однако серьезный рост цен на нефть маловероятен, уверен Алексей Громов.

"Предмет разгона цен до уровня к 100 долларам и выше — это уже предмет чисто финансовых спекуляций на рынке. Есть набор финансовых игроков, которые заинтересованы в получении дополнительной прибыли на повышении волатильности нефтяных котировок. Но на самом деле многие факторы, которые сегодня толкают цену на нефть вверх, в течение ближайшего времени, может быть, даже в этом году будут уравновешиваться факторами, которые будут эту цену направлять вниз. К примеру, к числу таких факторов я бы отнес возможное возвращение на нефтяной рынок Ирана в случае смягчения санкций США", — сказал эксперт "Правде.Ру".

Другие факторы

Еще один фактор, по его мнению, смягчений условий сделки ОПЕК+. То есть в случае роста цен страны-участницы соглашения могут начать увеличивать добычу нефти.

"Третья составляющая, которая будет влиять — это восстановление американской сланцевой добычи, которая сегодня так же наблюдается и которая так же выбросит на рынок дополнительные баррели нефти", — отметил Алексей Громов.

"Поэтому я бы не стал говорить о том, что рынок окончательно развернулся в сторону высоких цен на нефть. Скорее, мы получим по итогам этого года цены на нефть на среднегодовом уровне 60-65. Конечно, это выше, чем только что прогнозировалось еще в конце 2020 года, но никаких 100 долларов и других историй не будет", — уверен эксперт.

Алексей Громов считает, что заявленный Джо Байденом "зеленый курс" и налог на углеводороды в Евросоюзе, а также прочие факторы приведут к тому, что в ближайшие годы цены на нефть будут колебаться в районе 50-60 долларов за баррель. Если только не произойдет чего-то экстраординарного, что повлияет на рынки.