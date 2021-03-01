Рост цен: на Западе России предрекли "катаклизм"

Агентство Bloomberg выпустило аналитический материал о росте цен на продукты питания в мире. Упомянута была и Россия. Реакция со стороны российских ведомств последовала незамедлительно. Да и не только профильных министерств — прокомментировали этот материал и в Кремле.

Материал Bloomberg и реакция российских властей

По мнению авторов материала, рост цен на продукты питания в мире вызовет наибольший резонанс в крупнейших странах со средним уровнем дохода населения, жители которых тратят на еду большую часть потребительской корзины. К числу таких стран агентство отнесло Россию, Бразилию, Нигерию, Турцию и Индию.

Рост цен на продукты может спровоцировать рост недовольства населения. Жители России, отмечается в материале, хорошо помнят растущие цены и пустые полки магазинов после развала СССР.

Из-за удорожания продовольствия российские власти недавно ввели квоты на экспорт зерна и установили предельные цены на ряд продуктов. Однако такие искусственные ограничения могут привести к росту инфляции и дефициту некоторых продуктов, полагают эксперты.

В российских министерствах оперативно отреагировали на материал Bloomberg. В Минэкономразвития назвали данные американского агентства спекулятивными: "Подобная аналитика носит спекулятивный характер. Росстат, Минэкономразвития совместно с ФНС ведут оперативный мониторинг цен на продукты, что позволяет своевременно отслеживать колебание и влияние роста мировых цен на внутренние. Правительство сосредоточено в целом на экономических инструментах, чтобы снижать влияние роста мировых цен на внутренние, а также на адресных мерах поддержки производителей в регионах".

В Минпромторг, в свою очередь, сообщили, что дефицит продуктов в России невозможен, а фундаментальных предпосылок для резкой ценовой разбалансировки рынка нет. В Минсельхозе же не считают возможным скачкообразный рост цен на продукты в России.

И комментарии, заметим, последовали в воскресенье, в выходной день.

А в понедельник материал Bloomberg прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, очевидно, что из-за пандемии "многие почувствовали изменение своих доходов в худшую сторону, в сторону их уменьшения".

"Это произошло во всем мире. Но то, что в России это, дескать, более острая проблема, чем в других странах мира, с этим мы не согласны", — подчеркнул он.

Паники из-за подорожания в России не будет

Заместитель директора Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Валерий Миронов считает, что никакой паники в России из-за роста цен не будет.

"Потребительские цены выросли на пять процентов, но это официальные данные. Возможно, что они выросли выше. Но вызовет ли это панику? Я думаю, не вызовет. В прошлом году реально располагаемые доходы, возможно, упали даже и не на 3,5 процента по официальным данным, возможно, упали больше. Но вызовет ли это какой-то резонанс? Нет. Помните нищету, в которой мы жили в 90-е годы, когда падали доходы огромными темпами и никаких восстаний не было, никакой паники не было и голода не было", — сказал экономист "Правде.Ру".

Он подчеркнул, что сельское хозяйство в России в последние годы активно развивалось.

"Россия, в принципе, от голода застрахована. Действительно сбоя поставок быть не должно. Потому что у нас сельское хозяйство — это отрасль одна из немногих, которая развивалась хорошо в последние годы, достаточно сильно, особенно после введения санкций. Это минус, конечно, для потребителей, но определенный плюс для производителей. Это в какой-то степени со стратегической точки зрения хорошо, хотя плохо для кошельков потребителей, особенно бедных слоев населения", — отметил Валерий Миронов.

"Нужно понимать еще, что рост цен на внутреннем рынке — это следствие дефицита, что подчеркивает Bloomberg, дефицита продовольствия на внешнем рынке. Наши производители получили большие прибыли от экспорта в прошлом году. И это побочная сторона. А внутри страны цены выросли за счет того, что выгоднее вывозить на внешний рынок. Это действительно проблема и ее каким-то образом надо регулировать. Но надо понимать, что мы должны внешние рынки захватывать и в то же время не допускать сильного роста цен на внутреннем рынке", — сказал эксперт.

"Очевидно, здесь решением проблем может быть то, что когда помогают самым бедным за счет продовольственных карточек. Вот это выход из положения: ты помогаешь бедным целевым образом, чтобы эти деньги не были направлены на нецелевое использование, допустим, на алкоголь или развлечения, на какие-то телефоны, а чтобы на это были куплены продукты и ими питались дети в бедных семьях, прежде всего, и сами бедные семьи", — подчеркнул Валерий Миронов.

Он считает, что бояться введения продовольственных талонов не следует.

"Карточки последних лет существования СССР и карточки сейчас — это разные вещи. Сейчас российская экономика более-менее развивается, достаточно устойчива. Плохо развивается, но она не столь разбалансирована, как это было вначале 90-х. Поэтому нужна помощь бедным, в том числе в форме продовольственных карточек, ваучеров — не тотальное ограничение экспорта, а помощь нашим производителям, чтобы они закрепились на внешних рынках, захватили их не в ущерб бедным слоям населения. А богатые переживут небольшое повышение цен", — сказал экономист.