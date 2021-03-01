Коль с Западом нам не по пути: нужна ли России мобилизация

Ряд недвусмысленных сигналов Москве из западных столиц говорит о том, что там намерены разделять мир, воздвигая между собой и нами новый "железный занавес". Они бы поступили с нами так, как Рим с Карфагеном, но во избежание ядерного апокалипсиса выбрали путь геополитического давления и экономического удушения. В этой ситуации России не остаётся ничего другого, как расстаться с былыми иллюзиями и встать на путь мобилизации всех сил и средств для своего выживания и развития.

Февраль был богат политическими мероприятиями, прошедшими под антироссийскими лозунгами — это и встреча министров обороны НАТО, и Мюнхенская конференция, и встреча главных дипломатов Евросоюза. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель "диагностировал", что "Россия скатывается к авторитарному государству", и пообещал "удерживать" её и "давать отпор", а также "взаимодействовать" с ней исключительно в эгоистических интересах ЕС. Все эти гневные, обличительные речи стали несоразмерной реакцией на естественное стремление Москвы защитить суверенитет страны и воспрепятствовать грубому вмешательству Запада в наши внутренние дела.

Во времена Горбачёва и Ельцина немалая часть наших доверчивых граждан пребывала в иллюзиях, что "заграница нам поможет, Запад с нами". Но Запад не только не собирался помогать, но и вовсю извлекал выгоды из уязвимости России в период её перехода к рыночной экономике. Попытки довести до "партнёров" нашу озабоченность ничего не дали, в Вашингтоне и Брюсселе окончательно возобладали гегемонистские настроения.

К сожалению, не все представители нашей правящей элиты пришли к осознанию этого факта. Мешают инерция мышления, личные экономические интересы и фантомные боли по "милой западной демократии", от которой не осталось и следа. Им следовало бы внимательнее прислушаться к тем экспертам, которые с точными расчётами и железными аргументами на руках доказывают бесперспективность прозападного курса развития страны.

Экономика на службе компрадорского олигархата

Развал СССР и полная утрата экономического суверенитета превратили страну в сырьевой придаток западных стран, утверждает известный экономист, академик РАН Сергей Глазьев. За счёт огромного оттока капитала и утечки мозгов европейская и американская экономики обогащались, а отечественная была поставлена на грань выживания. После краха Советского Союза США и Евросоюз сумели безбедно прожить ещё четверть столетия.

Осознавая опасность гибридной войны, которую коллективный Запад объявил России, Сергей Глазьев подготовил и опубликовал стратегию экономической мобилизации. В ней описывается пусть и безрадостная, но реалистичная картина состояния дел в нашей экономике и финансовой системе.

Российская экономика уже четверть века колонизируется без единого выстрела и под фанфары прославления политики наших денежных властей. Она работает лишь наполовину своей производственной мощности, на четверть сырьевого потенциала (три четверти вывозится из страны), на две трети трудового потенциала (треть закамуфлирована скрытой безработицей), на одну десятую имеющегося интеллектуального и научно-технического потенциала, который продолжает деградировать. В итоге КПД нашей экономической системы составляет лишь 1-2% от её теоретического максимума.

Сергей Глазьев видит большую проблему в том, что наши денежные власти проводят политику подчинения российской экономики интересам западного капитала. Подтверждением тому являются такие негативные проявления, как извлечение сверхприбылей спекулянтами за счёт манипулирования нашим валютным рынком, откачка Банком России денег из экономики, что подсаживает российские корпорации на внешние источники кредита, бегство капитала из-за слабости валютного контроля и поддержание чудовищной офшоризации российской экономики, свыше половины реального сектора которой находится под контролем нерезидентов.

Реализацию стратегии опережающего развития делает невозможной отсутствие механизмов внутреннего долгосрочного дешёвого кредита. Доля банковского кредита составляет 8-10% по сравнению с 40% для ЕС. Своей политикой ЦБ фактически остановил трансмиссионный механизм банковской системы, призванный обеспечивать трансформацию сбережений в инвестиции. Имеющиеся в экономике деньги перетекают на валютно-финансовый рынок. Объём операций на нём после перехода к свободно плавающему курсу рубля вырос пятикратно. Между тем в нормально работающей экономике финансовый сектор должен обеспечивать расширенное воспроизводство капитала для реального сектора.

Академик Глазьев отмечает, что действующая сегодня система управления экономикой страны в принципе неспособна к достижению каких-либо целей. Она лишь обслуживает интересы компрадорского олигархата, обеспечивая ему получение сверхприбылей от эксплуатации природных богатств страны и вывоз этих сверхприбылей за рубеж.

В поисках утраченного времени и потенциала

Одной констатации факта, что нам с Западом не по пути, недостаточно, нужно из этого делать соответствующие выводы. Масштаб стоящих перед страной задач пропорционален количеству допущенных в прошлом ошибок и многим годам упущенного времени. Мобилизация экономики должна иметь своим предварительным условием переформатирование властвующей элиты, замену её коррумпированных и сгнивших сегментов новыми здоровыми силами, считает Сергей Глазьев.

Если государство стремится мобилизовать имеющийся научно-технический потенциал, необходимо создать систему стратегического планирования, которая способна не только давать прогнозы, но также разрабатывать целевые программы опережающего развития экономики на основе нового технологического уклада. Этой цели могло бы служить создание госкомитета по стратегическому планированию при президенте России, а также госкомитета по научно-техническому развитию в качестве надведомственного федерального органа. В периоды крупномасштабных структурных изменений рыночные механизмы дают сбой, и государство должно брать на себя особую роль, резко увеличивая степень своего участия в развитии экономики.

Как показывает опыт, для получения определённого прироста ВВП необходим двукратно более высокий прирост инвестиций, и тут не обойтись без наращивания объёма кредита как основного инструмента, который авансирует рост современной экономики. С тем чтобы эмитируемые для кредитования инвестиций деньги шли по назначению, следует использовать современные технологии создания цифровых валют и контроля за их обращением в системе блокчейн. Для компенсации сжатия кредита с 2014 года необходимо около 15 трлн рублей. Специализированный институт развития, фондируемый Банком России, мог бы выдавать предприятиям целевые кредиты в инвеструблях под низкие проценты с контролем их использования при помощи блокчейн.

Целям расширенного воспроизводства экономики реально помогло бы законодательное закрепление за Банком России таких целей денежно-кредитной политики, как создание условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости.

Мобилизация экономического потенциала будет невозможной без определённых мер по ослаблению влияния компрадорской части российской элиты, являющейся проводником интересов наших противников. В качестве таких мер следует, в частности, провести деофшоризацию российского бизнеса через установление строгих ограничений допуска офшоров на российский рынок и введение статуса национальной корпорации, остановить спекулятивный вихрь путём прекращения кредитования валютно-финансовых спекуляций за счёт кредитов ЦБ, госбюджета и госбанков, запретить участникам торгов на валютной бирже приобретать валюту иначе, нежели для оплаты импортных контрактов или выплат внешних долгов и т. д.

В условиях жёсткого геополитического противостояния с США всё большее значение приобретает развитие внешнеэкономических связей России вне долларовой зоны. Следует стремиться к увеличению расчётов в национальных валютах в рамках СНГ посредством Межгосбанка, идти к созданию собственной независимой системы международных расчётов с участием банков России и государств-членов ЕАЭС, БРИКС, ШОС и других дружественных нам организаций и стран.

Академик Глазьев считает социальное партнёрство залогом повышения устойчивости и конкурентоспособности российских компаний. В условиях перехода к "экономике знаний", где главным фактором производства становится человеческий капитал, целесообразно широко вовлекать трудящихся к управлению предприятием. Наряду с собственниками предприятий следует шире привлекать к управлению менеджеров, работников и специалистов. По мере преодоления отчуждения труда от его результатов будет возрастать мобилизация трудового потенциала страны.

С 2009 года мир вступил в фазу смены циклов системного накопления капитала, которая чревата военными и экономическими конфликтами за сферы влияния, утверждает Сергей Глазьев. В условиях замедления развития былых мировых гегемонов (США и Европа) набирающие силу периферийные центры — Юго-Восточная Азия, Китай и Россия — могут совершить технологический рывок. Если Россия грамотно применит надлежащие инструменты и собственный потенциал, не упуская открывшееся окно возможностей, то она совершит настоящий рывок в экономике и окажется среди мировых лидеров.