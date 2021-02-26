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Автор Усам Оздемиров

Власти продемонстрировали ограниченный патернализм

Экономика

По итогам экономического развития в 2020 году у правительства есть для страны две важные новости. Первая: экономика России упала на 3,1% — хуже было лишь в 2009-м кризисном году. Другая новость более обнадёживающая: на фоне развитых стран мира мы с коронакризисом справились неплохо. Однако ситуация с реальными доходами населения и перспективами восстановления экономического роста вызывает немалое беспокойство.

Власти продемонстрировали ограниченный патернализм

Падение ВВП России меньше, чем в таких странах, как Франция (8,3%), Германия (5%) и даже США (3,5%). Особняком стоит Китай с ростом ВВП на 2%, но в 2019 году этот показатель был всё же на уровне 6%. В ходе рабочей встречи с президентом России глава Минэкономразвития Максим Решетников объяснил сравнительно неплохую сопротивляемость нашей экономики коронакризису мерами её поддержки через "одновременное смягчение двух направлений политики": денежно-кредитной и бюджетной.

С одной стороны, была снижена ключевая ставка Центробанка, приняты программы субсидирования из бюджета процентных ставок по кредитам бизнесу и ипотеке, а с другой стороны, возрос объём социальных выплат населению из бюджета и социальных фондов. Согласно оценкам МВФ, налогово-бюджетные и внебюджетные меры поддержки российской экономики составили около 4,5% ВВП. Таким образом, среди стран G20 по объёму антикризисного пакета Россия занимает третье место с конца.

Как считает глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, такой скромный ответ на коронакризис связан с ограниченными возможностями заимствований на фоне выпадения значительной части бюджетных доходов. При дефиците госбюджета 3,8% ВВП (4,1 трлн рублей) правительство сочло рискованным применение патерналистской модели экономической политики. Недавно Счётная палата РФ представила данные о том, что за минувший год объём государственного долга России вырос почти на 40% и составляет около 19 трлн рублей. В правительстве не исключают, что в 2021 госдолг России может достигнуть 24% ВВП, если давление пандемии на экономику не пойдёт на спад.

Нашей экономике помогли её недостатки

История реагирования властей на коронакризис вполне согласуется с поговоркой: не было бы счастья, да несчастье помогло. Ведь удар пандемии был бы сильнее при большей доле в структуре нашей экономики малого и среднего бизнеса и сферы услуг, которые выступили главными жертвами введенных ограничений. Если в развитых странах доля малого бизнеса доходит до 50%, то в России — примерно 22%. По данным ФАС, в структуре ВВП примерно 65% созданной добавленной стоимости приходится на госорганизации, которые пострадали меньше всего.

МВФ в своём страновом отчёте отметил тот факт, что в сравнении со многими развивающимися странами российская экономика оказалась устойчивее к последствиям пандемии благодаря таким своим "недостаткам", как относительно небольшой размер сектора услуг и большая доля госсектора. Отметил фонд и положительный эффект от мер поддержки экономики и населения, а также снижение Центробанком ставки рефинансирования с 6,25% на начало прошлого года до 4,25%. Максим Решетников полагает, что без принятых властями мер падение ВВП было бы не 3,1%, а более чем 5,5%.

Доходы населения — в состоянии стагнации

Пандемия и связанные с ней кризисные явления не могли не сказаться на доходах населения. В августе 2020 года безработица поднялась до уровня 6,4%, но затем опустилась до 5,9%, что составляет 4,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше. Росстат оценил, что за прошлый год доходы россиян упали на 3,5% и отстают от уровня 2013 года на 10,6%. В результате за чертой бедности живут 19,6 млн россиян.

Реальные располагаемые доходы в России находятся, как и экономика в целом, в периоде долгосрочной стагнации, считает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон. Коронакризис привёл к резкому снижению экономической активности и шоковому сжатию спроса в таких секторах экономики, как торговля, сфера услуг, туризм и перевозки. Ускорение инфляции и девальвация рубля, которые наблюдались во второй половине прошлого года, привели к подорожанию импорта и снижению доступности товаров для россиян. Особо заметным было сокращение доходов в некорпоративном секторе — в малом бизнесе, среди индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

В докладе президенту министр Максим Решетников также отметил падение доходов на 3,5%, несмотря на рост реальной зарплаты на 2,2% и увеличение социальных выплат населению на 16%. Министр объяснил такой парадокс "сокращением предпринимательских доходов, доходов по депозитам и неформальной занятости". Небольшой рост зарплат на средних и крупных предприятиях позволил несколько смягчить падение реальных располагаемых доходов. На долю зарплат приходится около 58% денежных доходов населения, а бюджетные организации и крупные компании (в отличие от малого бизнеса) практически не ограничивали свою деятельность во время пандемии.

2021 год — ключевой

Если верить оценкам Минэкономразвития, даже при общем спаде экономики в кризисном 2020 году в каких-то её секторах был отмечен прирост. По словам министра Максима Решетникова, несырьевой, неэнергетический сектор показал плюс 3 процента, выросло производство сельхозпродукции (5,3%), обрабатывающая промышленность прибавила на 0,3% и почти восстановилось строительство.

Прошлогодний кризис, кажется, обошёл стороной российский банковский сектор. Он показал совокупную чистую прибыль в объёме 1,57 трлн рублей — почти как в докризисном 2019 году (1,66 трлн). На руку банкирам сыграли выбор регулятора в пользу снижения ключевой ставки и смягчения мер регулирования, а также история со льготной ипотекой. Другое дело, что все эти плюсы для банковской сферы обернулись ростом цен на жильё и кредитного закабаления граждан.

Текущий год должен сыграть ключевую роль в вопросах преодоления кризиса в экономике и роста доходов населения. Эксперты МВФ прогнозируют в 2021 году рост ВВП России в 3%. Однако есть опасность, что этому могут помешать всплеск банкротств после окончания моратория, недоинвестирование в модернизацию мощностей и проблемы с безработицей. Поэтому эксперты фонда видят потенциал для снижения ключевой ставки на полпункта, а также рекомендуют сохранять стимулирующую политику для поддержки занятости.

Ожидается, что расходы федерального бюджета в этом году будут ниже на 9% (или 2,2 трлн рублей). Аналитики агентства "Национальные кредитные рейтинги" с сожалением констатируют, что в 2021–2023 годах "не предполагается масштабной господдержки экономического роста". По их мнению, стратегия по существенному сокращению бюджетных расходов не позволит восстановить самые пострадавшие отрасли экономики и тем самым преодолеть последствия кризиса.

Прогноз Минэкономразвития — рост ВВП даже выше 3%, это вызвало критику со стороны независимых экспертов и Счётной палаты за "излишне оптимистичные ожидания". Oxford Economics видит перспективы экономического роста в России в 2021 году на весьма скромном уровне в 1,9%. Свой прогноз они объясняют недостаточным ростом инвестиций в основной капитал и потребительских расходов, сворачиванием фискальных стимулов и приостановкой монетарного смягчения со стороны Центробанка.

Всемирный банк также не обошёл своим вниманием экономику России и дал властям страны ряд рекомендаций. Эксперты банка советуют провести реформы в области торговой политики, направленные на снижение торговых издержек и модернизацию в рамках глобальных и региональных цепочек создания добавленной стоимости, содействовать притоку иностранных инвестиций за счёт повышения качества институтов и сокращения существующих ограничений.

Для успешного преодоления последствий пандемии властям следует использовать все имеющиеся у российской экономики козыри. Переход к массовой вакцинации у нас в стране и в мире позволит смягчить эпидемиологическую ситуацию. Вместе с тем возникнут предпосылки для укрепления доверия бизнеса и улучшения потребительских настроений.

По мере возврата мировой экономики на траекторию уверенного восстановления будут открываться границы, активизируются международная торговля, перевозки и туризм — всё это весьма благоприятно скажется на нефтяных ценах, на потребительском спросе и российском ВВП. При этом важно предпринимать серьёзные усилия в поддержку реальных доходов населения, так как фактор потребительского спроса имеет большое значение для раскрутки экономики.

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Редактор: Ирина Гусакова
Темы ввп экономика россии максим решетников
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