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Автор Олег Артюков

Чубайс предложил новую реформу: пора паниковать?

Экономика

В начале декабря прошлого года президент России Владимир Путин назначил бывшего главу "Роснано" Анатолия Чубайса спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. И уже на этом посту Анатолий Борисович предложил новую реформу.

Чубайс предложил новую реформу: пора паниковать?

Что предлагает Чубайс

Реформировать, по его мнению, необходимо Налоговый кодекс и механизм кредитного регулирования. Анатолий Чубайс считает, что все предприятия, которые находятся на территории России, необходимо разделить по принципу экологичности. А также создать специальную систему оценки, которая отнесёт тот или иной актив к зелёной или не зелёной сфере, сообщают "Ведомости".

Также Чубайс предложил внести изменения в систему оценки стоимости активов, которые должны исчезнуть после совершения энергоперехода. При этом подчёркивается, что предложенная реформа ещё не реализована ни в одной стране мира. Что, конечно, не очень успокаивает…

С оглядкой на Европу

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев считает, что "речь идёт о распространении в России системы торговли квотами на выбросы парниковых газов".

"Соответственно, те организации, которые "повинны" в эмиссии существенных объёмов парниковых газов, будут обязаны платить в какой-либо форме налог на эти выбросы либо каким-то образом компенсировать эти выбросы теми или иными экологическими инициативами — посадкой лесов или ещё чем-то", — сказал эксперт "Правде.Ру".

При этом Алексей Белогорьев подчёркивает, что идея не нова, "речь идёт о Парижском соглашении 2015 года".

"Действительно, в Европе сейчас уже существует система торговли квотами. Правда она касается пока только 40% предприятий различных отраслей экономики. Европейские регуляторы полагают, что страны-экспортёры тех или иных товаров и услуг, в том числе энергоносителей, продолжат экспортировать эти товары, не платя никаких налогов. А если обязать платить эти налоги внутренних производителей, то они попадают в неконкурентные условия, то есть нарушается принцип конкуренции", — сказал эксперт.

По его словам, "из-за этого родилась идея углеводородного налога, который сейчас активно обсуждается в Евросоюзе и который, очевидно, с 2023 года будет введён, по крайней мере, в металлургии и ещё в каких-то отраслях".

А возможно, отметил Алексей Белогорьев, что с 2025 года этот налог будет распространён и на нефть и газ, что очень беспокоит российские компании и правительство.

"Альтернативой этой налоговой пошлине является как раз введение торговли квотами внутри России, чтобы эти компании-экспортёры платили соответствующие взносы внутри страны. В основном это единственный механизм, который на сегодняшний день придуман и реализуется постепенно. Я не знаю никаких иных серьёзных наработок в международной практике, о которых можно сейчас говорить. Я подозреваю, что Чубайс их тоже не знает", — подчеркнул для "Правды.Ру" эксперт.

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Редактор: Елена Тимошкина
Темы экология анатолий чубайс налоговый кодекс алексей белогорьев
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