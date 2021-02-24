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Автор Игорь Буккер

Эксперт: нужно вернуть накопительную пенсионную систему

Экономика

Что происходит с пенсионной системой в России, какой должна быть реформа и что может сделать для своей будущей пенсии каждый житель страны, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру директор по развитию пенсионного бизнеса инвестиционной группы "Русские фонды” Виталий Александрович Плотников.

Непопулярная реформа

— Виталий Александрович, главу Пенсионного фонда Максима Топилина сменил Андрей Кигим. Чем отставка обусловлена и правы ли те, кто говорит, что заменили дилетанта на профессионала?

— Надо добавить к слову "отставка" прилагательное "быстрая" отставка, потому что господин Топилин не так давно возглавил Пенсионный фонд России. С точки зрения чиновничьей иерархии перемещение Топилина с поста министра на пост председателя ПФР надо расценивать как понижение, и далее случилась окончательная отставка.

Господин Кигим более профессионален в вопросах страхованиях, поскольку имеет большой опыт в этой сфере.

Я не верю, что перемещение чиновников с места на место предопределяет успех дела. Мы наблюдали много раз перемещение туда-сюда известных фигур, которые оставались в обойме, и мало что менялось при этом.

— СМИ говорят, что слишком мягкий был человек, поэтому его и заменили. Не годится он для реализации непопулярной пенсионной реформы.

— Реформа не вчера случилась и стала непопулярной. А началось это в 2013 году с момента первой заморозки пенсионных накоплений и остановки накопительной пенсионной системы, которая создавалась в 2002 году при участии Зурабова. С 2013 года происходят бесконечные попытки придумать заменитель накопительной пенсионной системы. Лидером процесса является Банк России.

Топилин в этом активно участвовал: в остановке пенсионной системы, последующих обсуждениях того, чем бы ее можно было заменить. Это был формат "Индивидуальный пенсионный капитал", госпожа Набиуллина сказала, что Россия не готова к внедрению этого, хотя Россию никто не спросил, готова она или нет.

Сейчас обсуждается "Гарантированный пенсионный план" — это слегка приукрашенный "Индивидуальный пенсионный капитал". И тот, и другой изначально, по мнению экспертов, в том числе и по моему мнению, не работающие продукты.

Создается ощущение, поскольку обсуждение продолжается уже третий год, что это способ поддерживать со стороны ведомств, причастных к этому, актуальную повестку дня.

Насколько будет полезен господин Кигим, время покажет, но мне казалось, что на таком участке должны быть люди помоложе, с более современными знаниями и видением того, как должны такие социальные институты развиваться в России и той политической модели, которая действует, и экономики. Молодые в чем хороши — они не знают того, что задача нереализуемая, и отсутствие ненужного опыта иногда добрую услугу оказывает. А вообще, все это можно сочетать, у молодых полководцев могут быть умудренные опытом советники.

Личный вклад

— Как-то реформу повернуть можно, на ваш взгляд?

— Самый лучший поворот реформы — это оставить все так, как было задумано изначально, то есть любые накопительные механизмы требуют, чтобы был реализован полный цикл: чтобы увидеть эффект, который закладывается в накопительной модели, надо потерпеть и дождаться полного цикла.

Полный цикл для пенсионной системы — это когда первый человек, впервые поступив на работу, например, в 18 лет, впервые в рамках одной и той же накопительной системы уйдет на пенсию. Это произойдет лет через 50 для такого человека.

И в 2002 году внедрив накопительную систему, в 2013 устав от нее, то есть через 11 лет, мы не прошли даже четверти пути. При этом чиновники утверждали, что накопительная пенсия себя не оправдала, потому что очень маленькая. Она и не могла быть большой за 11 лет накоплений для людей, которые сразу начали уходить, ничего не накопив. Она была, естественно, маленькая. Но она могла быть не такой к концу цикла. И это было бы спасением.

Системы такого рода не затеваются на 10-20 лет, они десятилетиями должны работать. В начале нулевых, когда Россия отважилась на такую систему, казалось, проснулся здравый смысл, наконец начали заниматься делом, но очень быстро перестали этим заниматься. Сейчас идет активный возврат к распределительной системе. Она по-своему хороша, потому что результат очевидный и немедленный. А то, что результат невыразительный (тонким слоем размазанные деньги по 40 миллионам пенсионеров наших) — это особенность этой системы.

Она не сулит, что пенсии в ближайшем времени будут близки к средней зарплате, а именно с этим и надо их сравнивать, а не с неким прожиточным минимумом.

Ведь мы работаем не для того, чтобы потом, уйдя на пенсию, влачить свое существование на уровне прожиточного минимума. Большинство наших граждан живет от зарплаты до зарплаты, у них нет возможности сделать накопления. Поэтому я бы хотел призвать людей быть чуть-чуть более предусмотрительными. И если такая возможность возникает, отложите себе на старость хоть:

  • рубль,
  • сто,
  • тысячу.

Можно пользоваться инструментами производными, закрытыми ПИКами, но здесь возникает вопрос доверия структуре, которая за тебя твоими деньгами управляет. Ориентируясь на свой кошелек и возможности, важно стараться что-то делать. Это и будет в итоге (хотя и не будет так называться) элементом пенсионной системы, когда каждый из нас на своем месте будет чуть более предусмотрителен и подумает о том моменте, когда придется найти источники для существования, когда у тебя исчезла зарплата, потому что ты старый, не можешь работать, но надо жить, есть, лечиться, и для этого нужны источники для существования.

Это должен быть какой-то плюс к пенсии, которую вам даст государство.

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Редактор: Марина Севастьянова
Темы пфр андрей кигим виталий плотников пенсионная система пенсионная реформа накопительная часть пенсии
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