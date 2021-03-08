Банкротство или рефинансирование: что выбрать в сложной ситуации

Сегодня очень востребована сфера кредитования, и она развивается очень быстро. Конечно, воспользоваться кредитом вынуждают обстоятельства, и каждый идёт на это осознано. Но как поступить, если обстоятельства изменились или платить по взятым обязательствам больше нет возможности?

Известно несколько способов выхода из затруднительного положения. Из наиболее известных и распространённых это рефинансирование и процедура банкротства физического лица. Ниже мы разберём все преимущества и недостатки этих вариантов.

Рефинансирование

Рефинансирование, или перекредитование, — это возможность оформить новый кредитный договор, но на более выгодных условиях.

Данная процедура подразумевает закрытие уже взятого потребительского кредита путем выдачи нового. Существует два вида рефинансирования: внешний и внутренний. То есть оформление происходит в том же банке, который выдал кредит, или в другом. Вот в этом и заключается главное отличие.

Преимущества рефинансирования

Данная процедура позволяет выплачивать уже взятую сумму в банке, но по меньшей процентной ставке. Имеется возможность оформить рефинансирование в том же банке с дополнительным соглашением к уже имеющемуся кредитному договору. Но, как показывает практика, оформляется новый кредитный договор. Если банк не идёт на уступки, то всегда есть возможность подобной услуги среди других банковских учреждений.

Недостатки рефинансирования

Клиент всегда оплачивает комиссию за перевод и снятие средств. Также придётся собрать пакет документов, который аналогичен списку документов при оформлении потребительского кредита. Немаловажную роль играет платежеспособность клиента. К этому фактору новый кредитор относится более строго. Все эти факторы не бесплатны и стоят денег. Стоит учитывать возраст заёмщика и его залоговое имущество. Людям пенсионного или предпенсионного возраста сложнее оформить данную процедуру без привлечения поручителей.

Банкротство физического лица

Судебная процедура, которая позволяет выявить невозможность заёмщика выполнять взятые на себя обязательства по кредитному договору.

Данная процедура совершенно законна и регламентируется федеральным законом РФ от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

Закон о банкротстве физических лиц 2021

Закон о несостоятельности граждан вступил в силу с 1 октября 2015 года и даёт возможность полностью списать свои долги и задолженности на законном основании. Ранее воспользоваться процедурой банкротства могли только юридические лица.

Кто может подать на банкротство

Пройти данную процедуру может абсолютно каждый гражданин РФ. Согласно закону о банкротстве, сумма задолженности должна быть 500 тысяч рублей или более. Просрочка по платежам составляет более трёх месяцев. Официальный доход или его отсутствие не позволяет оплачивать сумму ежемесячного платежа. Все эти факторы играют огромную роль при прохождении процедуры банкротства.

Что забирают при банкротстве физических лиц

На протяжении всех этапов данной процедуры финансовый управляющий составит полный список вашего движимого и недвижимого имущества. Его главной задачей является выявить, что из этого списка можно реализовать в уплату задолженности перед кредитором.

Согласно закону, нельзя реализовать единственное жилое помещение должника и вещи для ежедневного жизнеобеспечения (кровать, газовая плита, холодильник и т. д.). Также невозможно реализовать имущество, которое требуется для профессиональной деятельности должника.

Документы для банкротства физического лица

Для процедуры банкротства понадобится следующий пакет документов.

Кредитный договор. Справка о доходах. Выписка из реестра для опровержения у должника статуса ИП. СНИЛС. Паспорт гражданина РФ. ИНН. Свидетельство о заключении или расторжении брака.

Также, согласно статье 213 ФЗ, предоставляются оригиналы или копии следующих документов.

О сделках купли или продажи имущества (дарения) за трёхлетний период. О сделках с ценными бумагами или другой деятельностью свыше 300 тысяч рублей. Справки и выписки из банков, где имеются открытые банковские счета.

Процедуры банкротства в суде

После подачи всего пакета документов через один-два месяца назначается судебное заседание. Сроки в каждом случае индивидуальны и зависят от загруженности судебного участка.

На протяжении первичного судебного заседания выясняются все факторы финансового положения должника. Назначается финансовый управляющий с целью определения реструктуризации задолженности или реализации имеющегося имущества должника. Как показывает практика, чаще всего применяется реализация имущества. Затем назначается новое судебное заседание.

Основная обязанность финансового управляющего — выявить имеющееся имущество должника с целью реализации и выплаты задолженности кредитору или кредиторам. Если имущество не обнаружено, то финансовый управляющий подаёт отчёт об отсутствии конкурсной массы должника. Простыми словами, у должника нет имущества для реализации. После всех вышеперечисленных процедур задолженность должника перед кредитором полностью аннулируется. Срок процедуры длится в среднем шесть месяцев и при необходимости продлевается.

Последствия объявления банкротом для физического лица

После прохождения процедуры банкротства все аресты и взыскания по исполнительным документам прекращаются. В течение следующих трёх лет гражданин, прошедший данную процедуру, не имеет права занимать управляющие должности. Также на протяжении пяти лет гражданин обязан предоставлять документы о банкротстве и известить о процедуре кредитные организации, где намерен оформить кредитный договор и взять на себя кредитные обязательства. Процедура банкротства никак не отражается на родственниках. Также все сделки, связанные с имуществом за последние три года, будут аннулированы, но только по решению суда.

Выше перечислены все положительные и отрицательные стороны обеих процедур. Данная информация представлена с целью ознакомления и не призывает ни к чему. Прежде чем решиться на любую из представленных процедур необходимо проконсультироваться с юристом. Каждый случай индивидуален и требует индивидуальных решений.