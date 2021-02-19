Фантастика была ненаучной: "Северный поток - 2" не остановить

США не включили немецкие компании в список санкций, связанных со строительством газопровода "Северный поток — 2". Таким образом, Вашингтон даёт зелёный свет газопроводу.

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Немцы не виноваты, виноват Путин

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники, в новом санкционном списке Вашингтона по "Северному потоку — 2" упоминается лишь несколько европейских организаций и ни одного немецкого предприятия, связанных с Россией.

"Санкционирование большого проекта путём угрозы немецким и другим европейским целям сжигает большой политический капитал", — сказал агентству бывший посол, помощник секретаря и координатор санкций госдепартамента при демократической и республиканской администрациях Дэниэл Фрид.

Очевидно, что администрация президента Джо Байдена стремится не вступить в прямую конфронтацию со своими европейскими союзниками, хотя в начале февраля госдепартамент США заявил, что трубопровод "подрывает трансатлантическую безопасность".

"Северный поток — 2" и вторая нитка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнёров и подорвать трансатлантическую безопасность", — заявил на брифинге официальный представитель ШОС-департамента Нед Прайс.

Без России безопасности не достичь

Получается, что ещё вчера немцы были "виноваты" не меньше россиян, а сегодня — уже нет. Впрочем о том, что США нельзя доверять ни в одном вопросе, очевидно уже давно, и европейцы это тоже понимают.

На самом деле призыв к трансатлантической безопасности — пустые слова, когда на деле без России никакую безопасность Европы обеспечить невозможно, и энергетическую, и, например, климатическую, не говоря уже о сохранении мира на континенте.

Мифическая трансатлантическая безопасность на одной чаше весов и реальный проект, завершённый на 95%, стоимостью более десяти миллиардов долларов, — на другой.

Неужели взаимовыгодный как для крупнейшей экономики ЕС, так и для страны с наибольшими природными ресурсами и самой мощной обороной проект будет остановлен, потому что он препятствует США торговать своим СПГ и обслуживать посредников с транзитными сборами и газовыми кранами? Это просто нереальный сюжет даже для фантастического фильма. Такого фильма не будет.

Потери Германии были бы чудовищными

И при Дональде Трампе было ясно, что Берлин не остановит строительство "Северного потока — 2", потому что такой шаг подорвал бы доверие бизнес-сообщества к властям. Берлин столкнулся бы с исками о компенсации на миллиарды евро, поскольку проект получил все необходимые разрешения в Германии. Тем более, что тот же американский СПГ — очень ненадёжная история и с точки зрения логистики, и объёмов добычи, и более выгодной конъюнктуры в Азии.

Если бы Германия сдалась, то сразу бы обнаружила свою слабость, отсутствие суверенитета. Это, в свою очередь, укрепило бы позиции России на международном уровне: Смотрите! Европа — ненадёжный партнёр.

Что касается США, то их давление ничего общего не имеет с партнёрством. Влияние продавца определяется ценой и качеством продукта, а не вывеской. Некоторых политиков в США беспокоит то, что они не могут предложить конкурентоспособную цену, и поэтому они начали применять силовой метод с "выкручиванием рук". Это не делает им чести.

Спуститесь на землю — к вашим гражданам

Все разговоры о западных и атлантических ценностях, солидарности, безопасности — чушь для обычного немца, поляка, болгарина, их беспокоит холодная зима и потребительские цены на газ и промышленную продукцию, которые будут в случае сотрудничества с русскими значительно ниже, чем с американцами.

Как сказал Тимм Келер, глава лоббистской группы Zukunft Gas, "Северный поток — 2" экономит европейской промышленности несколько миллиардов евро.

"Северный поток — 2" гарантирует, что цены на газ в Европе останутся низкими. Если бы у нас его не было, мы бы говорили о дополнительных миллиардах евро для промышленности в Европе", — заявил он.

Келер также указал на сокращение внутренней добычи природного газа в ЕС, заявив, что это ещё одна причина, по которой континент должен стремиться к новым импортным мощностям.

Акционерам "Северного потока — 2" ("Газпром", Royal Dutch Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall) осталось достроить несколько километров в море в экономической зоне Дании. По данным Датского энергетического агентства, строительство газопровода будет завершено в конце мая.

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