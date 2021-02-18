ФНС будет контролировать все покупки россиян

Россияне уже в ближайшее время смогут видеть все свое покупки (и в будущем - переводы на карты) на сайте ФНС. Налоговики утверждают, что это делается для удобства пользователей, которым положен налоговый вычет.

В "личном кабинете налогоплательщика" ФНС граждане смогут увидеть все свои покупки, оплаченные с помощью банковских карт, сообщили СМИ.

Эксперты «Банкира» также утверждают, что граждане смогут использовать эту информацию для удобства ведения личной бухгалтерии и уплаты налогов.

Ранее сообщалось, что налоговики усилили контроль над соответствием доходов и расходов россиян.

Пока отслеживаются сведения о тех, кто совершает покупки от 3 млн. рублей. Далее, как анонсировалось на конференции "Налоги 2019", такая практика будет распространяться на всех граждан.

Напомним, что глава ФНС Даниил Егоров считается международным налоговым сообществом "крупнейшим специалистом по IT в области налогообложения".

Как отмечают авторы проекта "Мэйдэй. Хроники пикирования", долгое время такой контроль был обязателен для чиновников и депутатов. Впервые о необходимости оградить теневую экономику от вливания средств граждан в ФНС начали говорить достаточно давно.

При этом за тему никто не хотел браться еще в 2019 году. Но именно тогда ФНС на конференции "Налоги 2019" получила от Министерства экономического предложение вести контроль доходов и расходов россиян.

В 2020 году россияне с автомобилями стоимостью выше 3 млн рублей получили письма-уведомления из налоговой инспекции. В них был отмечен факт стоимости покупки и заявленный ранее доход.

В случае несоответствия россияне обязаны либо доказать происхождение денег на покупку, либо признать наличие других источников дохода с уплатой дополнительного налога.

Разумеется, успехи "пилота" такого подхода приведут к автоматизации процесса и распространение практики на всех граждан уже в 2021 году, отмечают сетевые эксперты.

Фактически, налоговые органы позаботились о введении нового регламента, обязывающего банки автоматически предоставлять информацию о своих клиентах в ФНС.

Поэтому налоговики в курсе об открытии и закрытии депозитов и счетов, трансферах средств в электронные кошельки, денежных поступлениях и переводах.

Сбор такой информации уже в 2019 году осуществлял Сбербанк, который обрабатывал две базы данных: текущие счета и телефонные контакты.

Любое перечисление незнакомому контакту система воспринимала как возможный левый заработок или мошенничество. Сюда попадают и переводы круглых сумм (например, 10 000 рублей) и переводы больше 100 000 рублей.

Теперь эта информация попала в ФНС, и выявлять возможные незадекларированные доходы стало намного легче. Система будет автоматически вычислять несоответствие стоимости покупки и "белого" налогооблагаемого дохода (включая счета, активы, и т.д).

Так что все разговоры о скором вводе так называемой тотальной системы мониторинга и анализа социального поведения граждан также имеют под собой основания.

Не исключено, что она будет протестирована в столицах и после опытной эксплуатации масштабирована на другие города России.