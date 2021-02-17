Энергия, получаемая с использованием ВИЭ — дорогое удовольствие

Зелёная энергетика, конечно, дело хорошее. Возобновляемые источники энергии позволяют сохранять окружающую среду и тратить меньше ресурсов, которые уже сильно истощены. Всё бы хорошо, но есть одно очень существенное НО. Зелёная энергетика — дороже традиционной в несколько раз! Но ведь… позвольте! Если она требует столько ресурсов, то их же тратится больше! И места эти станции занимают очень много, вышедшее из строя оборудование надо утилизировать…

Возможно, со временем это изменится. Опять же — насколько быстро и кардинально? Пока же — это выгодное вложение средств. Почему центральные банки и другие инвесторы раздувают зелёный пузырь на фондовых биржах? Обо всем этом и многом другом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич.

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— Дмитрий, связан ли бум зеленой энергетики с тем, что новое поколение очень восприимчиво к пропаганде, особенно к кампании по защите климата. Конечно, идет и мощная финансовая поддержка на государственном уровне. На фондовых биржах акции экологических фирм постоянно растут в цене.

Мировые концерны, в частности Exxon Mobil и ВР, стали обращать на это внимание, заявлять, что они внедряют природоохранные технологии, чтобы уменьшать и улавливать вредные выбросы, и так далее и тому подобное. Как вы оцениваете эти тенденции? Может быть, что на общемировом рынке надувается очередной огромный пузырь?

— На западном рынке пропаганда зеленых технологий, конечно, тоже имеет место, но я бы не переоценивал этот фактор. Там действительно крутятся гигантские капиталы, которые вкладываются в основном не частными лицами, а мощными финансовыми структурами. Туда вкладывают Western, Bloomberg, многие глобальные банки и корпорации…

Есть отдельный рейтинг Bloomberg Energy Finance по этому направлению. Он фиксирует ежегодный рост инвестиций в ВИЭ. Они понимают, что постепенно энергетика меняется и пытаются переориентировать свои финансовые потоки в этом направлении.

— Целенаправленно вкладывают.

— Дело не только в какой-то пропаганде, которая тоже имеет место, но главное, что общество будет постепенно двигаться в этом направлении, прежде всего потому, что ископаемые источники топлива должны в обозримом будущем закончиться.

Если общество в глобальном масштабе к этому не подготовится, то в один прекрасный момент, в каком-нибудь 2070 году, мы рискуем столкнуться с колоссальной проблемой — тотальным, общемировым энергокризисом.

Он будет проходить намного жестче, чем все прошлые кризисы, потому что элементарно не будет хватать ресурсов. Это очень серьезные движущие факторы, куда более значимые, чем даже элементарное обогащение. Хотя, естественно, на перспективных разработках можно очень хорошо заработать.

Поэтому мировой капитал, стремясь к этому, свою инвестиционную функцию выполняет, и этот процесс не остановить никак. Для этого нужно придумать неисчерпаемый источник нефти. Пока же на нашей планете, как показывает практика, его нет.

Ресурсный тупик

И даже те ресурсы, которые сейчас добывают и потенциально смогут добывать, несмотря на колебания, постоянно растут в цене. Этому есть две причины:

во-первых, потребность в них только увеличивается,

во-вторых, их себестоимость постоянно растет, потому что-то, что было дешево, в большей степени исчерпано.

Поэтому не исключено, что со временем добыча нефти будет обходиться сотни долларов, возможно, порядка 500 долларов. А кому будет она нужна по такой себестоимости?…

Чтобы не доводить проблему до такого тупика, сейчас активно ищутся решения. Нужны другие — более дешевые, желательно постоянные и неиссякаемые — источники энергии. При этом надо учитывать, что постоянно растет еще и себестоимость производства. Это — тоже не очень приятный тренд.

— Но реальны ли такие планы? Можно ли представить такую прекрасную картину, что уже к 2050 году развитые страны перейдут на возобновляемые источники электроэнергии?

— Германия показывает существенный рост ВИЭ в целом, так что в принципе я могу такое представить. Экономика заплатила огромную сумму, сотни миллиардов евро вложено в развитие этих технологий. Скорее всего, часть энергии ещё будет производиться с использованием угля, нефти и газа, но львиная доля уже будет за ВИЭ.

— Это действительно можно себе представить, но большой вопрос — будет ли такая энергия дешевая или дорогая?

— Нет, она не будет дешевая. В последнее время тарифы на электричество в Европе постоянно повышаются. Например, в ФРГ цена на электроэнергию для населения была примерно в 8 раз выше, чем на Украине.

Хотя и на Украине тариф сильно повысился, все равно там она выше в несколько раз. Просто немецкое общество и домохозяйства могут платить, а мы не можем.

Сейчас энергия, получаемая с использованием ВИЭ — очень дорогая. Конечно, в дальнейшем технологии будут совершенствоваться и, возможно, она станет дешевле. но все равно она не будет совсем уж дешевой.