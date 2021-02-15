Дмитрий Марунич: эпоха нефти и газа скоро закончится, надо искать альтернативу

Что стоит за политикой перехода на зелёную энергетику? Почему её так активно продвигают на Западе, хотя она дороже? Будут ли Россия, Украина и развивающиеся страны подстраиваться под этот тренд? Или им подстраиваться не нужно? Или кому-то просто невозможно? Почему всё-таки другого пути у человечества нет, а вопрос только во времени? Обо всем этом и многом другом рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий (Украина) Дмитрий Марунич.

Читайте начало интервью:

Зачем Запад продвигает зелёную энергетику

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— Дмитрий, почему вообще возник тренд по развитию зеленой энергетики? Разве мало нефти, газа и угля, которые более выгодны? Глобальное потепление, о котором так сильно кричали, конечно, важный отрицательный фактор. Но ведь до сих пор так и не доказано, что именно выбросы создают парниковый эффект.

Кроме того, многие специалисты говорят, что выбросы углекислого газа в умеренных количествах даже полезны для планеты Земля. Есть самые разные оценки ситуации и влияние техногенных процессов на природные.

Солнечный свет и ветер далеко не везде имеются в достаточном для выработки электроэнергии количестве, и эти природные милости — переменчивы. На Русской равнине эти ресурсы ограничены, зато у нас в достатке другие энергоносители. Видимо, в активном продвижении зеленой энергетики присутствуют и серьезные бизнес-интересы?

— Бизнес-интересы, конечно, тоже присутствуют. Однако это — и забота о нашем будущем. Есть несколько теорий происхождения нефти. Согласно одной из них нефть — конечна, горизонт ее исчерпаемости — ближайшие 50-60-70 лет. Если эта теория справедлива, то надо срочно искать ей замену.

Как лучше использовать?

Общество не может себе позволить оказаться без ресурсов для автомобильного транспорта, без важного сырья для промышленности и так далее и тому подобное. Поэтому надо придумать, чем заменить ископаемые источники топлива. Такая же ситуация с газом.

Также есть мнение, что газ и нефть куда более рационально использовать в газо-нефте-химии для производства различного рода полезных обществу товаров, а сжигать их на теплоэлектростанциях или где-то еще, мягко скажем, не самый рациональный путь.

Хотя с точки зрения экологии в случае такой химической переработки в конечном счете остается больше отходов. Задача в любом случае стоит глобально повернуть энергетику в сторону использования ВИЭ, этот тренд в западном мире не остановить.

Разные возможности

Другое дело, что Запад — это далеко не весь мир. Там, конечно, самый крупный капитал, и несколько лет тому назад ведущие западные банки объявили об отказе финансирования проектов с использованием угля в энергетике.

Правда, в странах третьего мира ситуация совершенно другая. В Индии, например, одна из крупнейших мировых экономик, хотя она не может похвастаться высокой технологической развитостью и большим уровнем дохода на душу населения.

Поэтому она не может себе позволить использовать активно ВИЭ в противовес ископаемому топливу. Все аспекты этой проблемы, конечно, имеют значения. Бизнес важен, капитализм важен, интересы разных стран — важны.

Вперёд — в пещеры!?…

Однако глобальный тренд человечества по использованию ВИЭ обусловлен тем, что ископаемые источники топлива в любом случае исчерпаемы. Они когда-нибудь закончатся, а нам надо будет и дальше существовать на Земле.

Если мы останемся без энергоресурсов, то не просто остановимся в развитии на каком-то этапе, нам придется вернуться в землянки и пещеры, но при таком количестве населения это уже невозможно. Поэтому развивать зеленое направление в любом случае нужно.

Другое дело, что при этом зеленом переходе нужно учитывать:

интересы каждого общества, проживающего в конкретных государствах,

особенности энергокомплекса,

особенности промышленности в этих странах,

опять же — финансовый фактор,

а также готовность общества и экономики к переходу такого рода.

Развитие ВИЭ на Украине

Украина — самый лучший пример того, как достаточно быстрыми темпами в очень сжатое время развивались ВИЭ. Это создавалось для внутреннего потребления электричества уже просто в силу необходимости. К сожалению, у нас просто платить нечем за поставляемую из-за рубежа электроэнергию.

Есть страны, очевидно, где эта ситуация еще более успешна. ФРГ давно развивает эти направления электроэнергетики и добилась больших успехов. Тем более, что она — богатая страна, поэтому может себе это позволить. Там ВИЭ развились очень мощно за последние 15 лет.

— Почему ограничиваются только двумя источниками энергии — солнечным светом и ветром?

— На самом деле не только солнце и ветер, просто они — самые доступные и масштабные. Но есть еще, например, биогаз. Крупнейшим источником СО2 вообще являются животные, а даже не теплоэлектростанции. Поэтому его использование было бы полезным вдвойне.

ВИЭ — много, это — геотермальная энергия, использование энергии приливов, морских волн и так далее. Просто пока в использовании некоторых источников человечество продвинулось больше, а в других находится только на начальной стадии.

Себестоимость производства ветряной электроэнергии существенно снизилась в последние годы. Еще больше она снизилась на солнечных станциях. За последние пять лет стоимость панелей снизилась примерно в 10 раз, а то и больше.

Остается, к сожалению, большое количество вопросов по стабильности работы энергосистем. Есть много проектов в этих направлениях, но они пока не реалистические и далекие до практического воплощения по разным причинам. Хотя возможно, что за ними — будущее, но это будет не скоро.