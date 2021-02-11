"Не хватает гибкости": есть ли у России ответ на планы ЕС в сфере энергетики?

Объем импорта ископаемого топлива в Евросоюзе снизится более чем на четверть к 2030 году. Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

План Евросоюза

"Сокращение выбросов парниковых газов как минимум на 55 процентов к 2030 году будет означать, что объем импорта ископаемого топлива упадет более чем на 25 процентов по сравнению с уровнем 2015 года", — сказала она РИА "Новости".

По словам Симсон, Евросоюз, следуя климатическим целям, может сэкономить до трех триллионов евро к 2050 году на импорте энергоносителей.

Каким образом это отразится на доходах России от экспортах энергоносителей в европейские страны? Есть ли у российских властей и отечественных компаний план, как избежать негативных последствий сокращения импорта энергоносителей государствами, входящими в Евросоюз?

Есть ли у России свой план?

Заведующий лабораторией прогнозирования топливно-энергетического комплекса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Валерий Семикашев отметил, что есть несколько параметров, благодаря которым ЕС может достигнуть поставленных целей.

"Евросоюз сам производит достаточное количество ископаемого топлива, в первую очередь достаточно много угля. Следующий момент — параметры импорта, то есть кто будет поставлять. Там есть страны типа Великобритании, которая сейчас не в Евросоюзе, но при этом она газ добывает. Есть поставщики кроме России", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Кроме того, сейчас активно набирает развитие водородная энергетика. Самый дешевый способ получить водорода — из природного газа. Условно говоря, можно газ импортировать в качестве сырья для водорода, но не топлива. Это тоже может влиять на баланс. Соответственно, достижение этих целей может являться результатом комплекса мер, не только сокращение потребления в чистом виде и в пропорциональном соотношении импорта, но и в сокращении частично собственного производства. Это некоторый баланс между импортерами и это некоторый баланс по структуре импорта", — отметил Валерий Семикашев.

По его мнению, Россия недостаточно гибко реагирует на планы Евросоюза.

"Я не думаю, что действительно прямо так быстро, как заявляется, будет этот переход сделан. Но то, что нам надо быть гибче, это безусловно. Практическая политика (России и российских компаний) все-таки носит черты исторически сложившихся подходов. Например, тот же "Газпром" реализует проект "Северный поток-2". Примерно с той же интенсивностью в те же сроки начали обсуждать проект строительства инфраструктуры для экспорта СПГ на Балтийском побережье, который на тот же рынок нацелен, но это более гибкий вариант экспорта газа, который тяжелее подвергнуть санкциям", — отметил эксперт.

По мнению Валерий Семикашева, российский топливно-энергетический комплекс достаточно инерционен и не подготовлен к динамике изменений, которые будут происходить в сфере энергетике, которые будут происходить в ближайшие 20 лет.

"Надо быть намного более гибче, чем мы были раньше. Неплохо бы внедрять механизмы, институты и такие проекты реализовывать, которые позволяли бы более гибкую политику проводить, перенаправлять поставки", — подчеркнул он.

"Я думаю, через какое-то время, лет уже через пять-семь, мы начнем сталкиваться с похожей ситуацией в нефтяной отрасли. Мы около половины всего дизельного топлива экспортируем в Европу, модернизировали НПЗ под это дело. Сейчас идет дизельное топливо в качестве "Евро-5". Но при этом, возможно, внутреннее потребление дизеля в Европе будет сильно падать в связи с электромобилизацией и запретов на использование дизеля. Соответственно, куда девать эти потоки тоже надо думать начать сейчас, а не через пять-семь лет, когда мы это увидим", — отметил Валерий Семикашев.