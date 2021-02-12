Либеральные лазейки в финансовом законодательстве перекрываются

Как меняется финансовое законодательство России? Зачем это нужно? Почему от этого зависит безопасность страны? Собирается ли новый президент США Байден прессовать Россию по-крупному? Чего ждать от новой администрации? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

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— Алексей, былой вольницы для финансовых преступлений, как вы правильно заметили, больше не будет. В последнее время приняты новые законы и постановления в этом направлении. Закручиваются гайки, ищутся какие-то недоработки в прежних законах, где можно было найти способ не платить…

— Давайте мы не будем называть это закручиванием гаек, а будем это называть исключением лазеек. Они, безусловно, существуют в законодательстве и ими пользуются разные не очень хорошие люди.

— Да-да, это — именно исключение лазеек. Хотя, с другой стороны, есть очень много претензий к Налоговому кодексу. Для честного бизнеса должны быть какие-то послабления. Видимо, надо бы его пересмотреть, чтобы создать более благоприятную среду для бизнеса. Хотя внешняя ситуация сейчас — очень сложная. Может быть, пока немножко не то время. А лазейки — это привет из 90-х, когда законов не было или они были сплошь дырявыми…

— Я не соглашусь с вами. Потому что в 90-е такого законодательства вообще не было и быть не могло с учетом либеральных воззрений любого состава правительства, которое тогда существовало.

Более того, до недавнего времени у нас были именно либеральные правительства. Законы, которые сейчас мы латаем, были приняты уже в нулевых, поэтому они в общем-то — довольно современные.

Закон и контроль

Но они были сделаны достаточно либерально и с оглядкой на мнения наших западных партнеров, так называемых. Специалисты констатируют, что российское законодательство — самое мягкое в отношении тех структур и персон, которые осуществляют иноагентские функции.

Даже в либеральном раю — в Британии и в США — драконовские законы на этот счет. Они-то хорошо понимают, что действие иностранных агентов подрывает всю основу государства. Именно поэтому они фактически чуть ли не прямым текстом нам пытались запретить ужесточать это законодательство.

Слава Богу, поправки в Конституцию и законы приняты. Просто здравый смысл, наконец, возобладал и ситуация выправляется. Она еще не выправлена, но выправляется.

— Алексей, президент США Джо Байден вступил в должность, принимает решения. Наши президенты и другие официальные лица общались. Были опасения, что демократы сразу начнут бороться с Россией, это будет их первейшей заботой.

Но пока никаких резких действий не происходит. Напротив — уже продлили договор СНВ-III. Есть и другие позитивные моменты. Как вы считаете, будут ли предприняты новой американской администрацией серьезные шаги против России?

— Во-первых, я не верю, что Джозеф Байден способен совершить резкие повороты и полностью изменить внешнюю политику США. Ведь не Дональд Трамп ее формировал, а Конгресс Соединенных Штатов Америки, который получил за период Дональда Трампа очень серьезные дополнительные полномочия и совершил усекновение функционала президента США.

Поэтому нынешний президент Соединенных Штатов Америки — уже очень девальвированный политический статус, который в результате вакханалии 2016 года и всего периода Трампа только ущемлялся, дискредитировался и всячески деформировался.

А еще с учетом возрастных особенностей Джозефа Байдена, я бы не стал особенно сильно уповать на то, что сейчас все силы будут брошены на противостояние с Россией.

США — Россия

Более того, наоборот, мне кажется, что под эту активную антироссийскую риторику и так далее, Джозеф Байден и его команда (кстати, она представляет из себя второе издание второго срока команды Барака Обамы) будут все-таки искать некоторые пути соприкосновения с Россией.

Ведь они понимают, что усугубив ситуацию, полностью перейдя на конфронтационные позиции с Россией, они тем самым спровоцируют ряд очень серьезных провалов в мировой экономике. В политике тогда, понятно, будут еще более значительные провалы, за которые они будут отвечать уже перед своими мощными финансово-промышленными группировками, которые понесут очень большой ущерб. Они уже сейчас несут серьезный ущерб из-за этой конфронтации.

Помимо этого, я бы не стал рассчитывать на то, что США отстанут от Китая и у них начнется букетно-конфетный период. Торговая война между США и Китаем, хоть и начата Дональдом Трампом, якобы его волевым решением, на самом деле является очень выгодной для США.

Отказываться от этих выгод, тем более от результатов выполнения Трампом всей грязной работы, демократы явно не будут. Поэтому напряженность в отношении Китая сохранится еще с учетом того, что американская машина является крайне консервативной, инертной, бюрократической. Они будут продолжать давить Китай еще достаточно долго.

А кроме всего прочего, просто напомню, что Джозеф Байден с трудом дотянул до конца избирательной кампании. И сейчас, я так понимаю, находится на жесткой реабилитации.

— Отдыхает.

— Во всяком случае, редкие кадры, когда мы видим его на публике, позволяют мне делать именно такой вывод. Я гораздо более внимательно смотрю на команду, которую он привел. Конечно, она мне не нравится, потому что там — откровенные русофобы.

При этом я вижу и проблески некоторого оптимизма. Потому что те люди, которые пришли сейчас в новую администрацию Байдена, все-таки более интеллектуально развиты, чем персоны, с которыми нам приходилось иметь дело в последнее время.

Все-таки умный враг — гораздо безопасней и более комфортен, чем глупый. Потому что защиты от дурака, безусловно, не существует. А если ты по другую сторону имеешь более-менее интеллектуально развитого оппонента, это — даже большое счастье.