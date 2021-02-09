Власть может потратить сотни миллиардов на новые выплаты

Россияне могут получить новые и большие выплаты — хотя Кремль их пока опроверг, а правительство ответило расплывчато. Это могут быть суммы до 100 тысяч рублей.

Власти обсуждают очередной пакет социальных выплат на фоне протестов в поддержку Алексея Навального и приближающихся выборов.

Также свою роль играют и предстоящие в сентябре выборы в Госдуму, писал Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением. Ожидается, что общая сумма выплат может составить более 500 млрд рублей.

Правительство на эту публикацию отреагировало невнятно — дескать, "социальная поддержка носит долгосрочный характер, мы всё время выделяем финансы на эти нужды". В Кремле же заявили, что "это всё неправда", Reuters выдумала новость. Однако эксперты уверены — в своем Послании президент объявит о выплатах.

Выплаты были бы не лишними — на фоне коронавирусных ограничений реальные доходы россиян в прошлом году катастрофически просели.

Многие из тех, кто выходил на акции "в поддержку Навального", говорили, что делают это не из-за осуждённого блогерополитика, а из-за недовольства падением уровня жизни.

Ранее эксперты агентства Fitch опубликовали прогноз, в котором озвучили мнение, что протесты могут привести к увеличению бюджетных расходов.

По мнению аналитиков, без дополнительных выплат на фоне падения доходов граждан социальные волнения могут продолжаться.

Как пишут в телеграм-канале "Мастер пера", 500 млрд рублей на социальную поддержку в этом году — деньги, конечно, хорошие, но с учётом протестов, дубинок и широты запроса на справедливость "лучше два триллиона, и один сразу".

Примерно так отозвался бы на обсуждаемую инициативу российского руководства старший брат Данилы Багрова Виктор из "Брата-1", когда в схожей ситуации торговался с заказчиком, объясняя, что "цены у него реальные".

Разумеется, факт того, что власть намерена раскошелиться всерьёз, а не так, как в прошлом году, внушает оптимизм и надежду.

Но пока неизвестно, по какой модели пойдёт процесс соцподдержки, станет ли он действительно адресным и масштабным, или дело ограничится какими-то иными форматами, по результатам которых граждане никаких прибавок и не почувствуют. Или же почувствуют, но не все, а только с детьми до трёх лет и на сумму в пять тысяч рублей.

Сетевые аналитики отмечают, что власть пойдёт на это именно из-за протестов в десятках городов. В 2020-м никто не улицы не вышел — и поддержка была чисто номинальная.

Стоило же россиянам, хотя и не всем, а только малой их части, публично высказать недовольство, как ситуация обещает поменяться. Впрочем протест уже, похоже, ушёл в прошлое, а потому социальные планы и проекты власти тоже могут быть скорректированы.

По данным проекта "ЧКХ", есть мнение, что главными мотиваторами голосовать на думских выборах осенью могут стать дополнительные социальные выплаты, доказавшие свою эффективность во время прошлогоднего голосования за поправки.

Так что обоснование у таких расходов из бюджета железное. Выборы уже не за горами.